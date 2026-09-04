หมายถึงใคร? “ศุภชัย ใจสมุทร” โพสต์ด่าแรง ด้าน “สส.ไอซ์” โผล่แจมบอกสลิ้งแตก
ศุภชัย ใจสมุทร โพสต์ด่าแรง You baseborn bastard หลังบอกไม่ควรใช้พื้นที่สภากดดัน กกต. ด้าน สส.ไอซ์ โผล่แจมบอกสลิ้งแตก
จากกรณีที่ นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ และประธานฝ่ายกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย ได้ออกมากล่าวว่า อย่าใช้เวทีสภากดดัน กกต. จนกลายเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจองค์กรอิสระ ในที่ประชุมเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 69 ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุด ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีพรรคประชาชน ออกมาโพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวว่า “มันเป็นหน้าที่ของ สภาและรัฐบาล ตั้งแต่เมื่อไหร่? ที่จะต้องยื่นหน้าออกมาปกป้อง กกต. ขนาดนี้
พื้นที่ของสภาอันทรงเกียรติ(ที่พวกคุณชอบพูดกันอะ) ควรมีเอาไว้พูดเพื่อปกป้องประโยชน์สูงสุดของพ่อแม่พี่น้องประชาชน ไม่ใช่เวทีที่จะเอามาปกป้องพวกพ้องเครือข่ายตัวเอง
ออกหน้าปกป้องกันถึงขนาดว่าเอาเพจพรรคออกมาตอบโต้ ไม่ให้ใช้เวทีสภากดดัน กกต. หน่วยงานอื่นพรรคภูมิใจไทยทำขนาดนี้ไหม? มีใครใน กกต. เป็นบุพการีของพวกท่านหรือคะ?
ทีนี้ก็ชัดเจนแล้วนะ ว่าเมื่อวานนี้ รัฐบาลพรรคภูมิใจไทย เอาชีวิตของคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอ้างบังหน้า เพื่อปกป้อง กกต. จริงๆ”
ทั้งนี้ในเวลาต่อมานายศุภชัย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “You baseborn bastard!” ก่อนที่ สส.ไอซ์ จะเขียนต่อว่า “สลิ้งแตก”
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