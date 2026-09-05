ถ่ายทอดสด ไทย VS กาตาร์ วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
ถ่ายทอดสด ไทย VS กาตาร์ วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบแบ่งกลุ่ม วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2569 เวลา 15.00 น. ทาง MONOMAX
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 (2026 AVC Men’s Continental Championship) ที่นครฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายน 2569 ทีมนักตบหนุ่มไทยเตรียมลงสนามนัดแรกพับกับ “ทีมชาติกาตาร์” ในกลุ่ม C วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2569 เวลา 15.00 น.
คะแนนสะสมอันดับโลก
สำหรับอันดับโลกทีมชาติไทยอยู่อันดับที่ 62 ของโลก มี 70.16 คะแนน ส่วนทีมชาติกาตาร์อยู่อันดับที่ 24 ของโลก มี 147.82 คะแนน
- ไทย ชนะ ออสเตรเลีย (3-0 เซต) : +14.15 คะแนน
- ไทย ชนะ ออสเตรเลีย (3-1 เซต) : +11.65 คะแนน
- ไทย ชนะ ออสเตรเลีย (3-2 เซต) : +9.15 คะแนน
- ไทย แพ้ ออสเตรเลีย (2-3 เซต) : -0.85 คะแนน
- ไทย แพ้ ออสเตรเลีย (1-3 เซต) : -3.35 คะแนน
- ไทย แพ้ ออสเตรเลีย (2-3 เซต) : -5.85 คะแนน
สถิติการพบกันระหว่าง ไทย-กาตาร์
- ปี 2026: ทีมชาติไทย แพ้ ทีมชาติกาตาร์ 0-3 เซต (23-25, 23-25, 17-25)
- ปี 2023: ทีมชาติไทย แพ้ ทีมชาติกาตาร์ 1-3 เซต (16-25, 25-22, 19-25, 19-25)
- ปี 2023: ทีมชาติไทย แพ้ ทีมชาติกาตาร์ 0-3 เซต (23-25, 19-25, 22-25)
- ปี 2023: ทีมชาติไทย แพ้ ทีมชาติกาตาร์ 0-3 เซต (24-26, 23-25, 24-26)
- ปี 2018: ทีมชาติไทย แพ้ ทีมชาติกาตาร์ 0-3 เซต (23-25, 23-25, 16-25)
สำหรับแฟนวอลเลย์บอลที่ต้องการติดตามชมการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติกาตาร์ในรอบแบ่งกลุ่ม รวมถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 แมตช์อื่น ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง MONO SPORTS TV และแอปพลิเคชัน MONOMAX
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