หมอปากแซ่บ ไม่ทน! อยู่บ้านสบาย ๆ ดีกว่าเหนื่อยช่วยคน ขอบวชตลอดชีวิต
ดร. ธนกฤติ ต่อสายคุยหมอปากแซ่บ ปมด่าคนไข้ 30 บาท ประกาศทิ้งเสื้อกาวน์ขอบวชตลอดชีวิต ลั่น อยูบ้ายสบาย ๆ มีบ้านเช่ากินวันละหมื่นดีกว่าเหนื่อยช่วยคนอื่น
จากกรณีผู้ป่วยไตระยะสุดท้ายเดินทางไปพบแพทย์ที่คลินิกแห่งหนึ่งเพื่อขอใบส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลตามปกติทุก 3 เดือน แต่จู่ ๆ ถูกหมอรายหนึ่งด่าเดือดเรื่องการใช้สิทธิการรักษา 30 บาท เหยียดว่าเป็นคนชั้นล่าง และเป็นคนตกงานจึงต้องใช้สิทธิ 30 บาท ทั้งยังถูกโทรตามมาราวี ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้
ล่าสุด นายกองตรี ดร. ธนกฤติ จิตรอารีย์รัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ สปสช. เดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อพูดคุยกับคุณหมอแต่ไม่พบตัว จึงคุยผ่านโทรศัพท์แทน อีกฝ่ายอ้างว่าคนไข้เป็นจิตเชตแต่มาขอใบส่งตัวส่งตัวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สมอง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอาการที่เป็นอยู่ ตนที่เป็นลูกจ้างจึงต้องทำตามหน้าที่และเงื่อนไขของ สปสช.
ดร. ธนกฤติ สอบถามสาเหตุที่หมอคนดังกล่าวพูดกับคนที่ใช้ระบบหลักประกันสุขภาพฯ ว่า เป็นพวกรากหญ้า คนจน ฝั่งหมอตอบกลับว่า “พี่จะให้ผมพูดมั้ยละ 30 บาท เขาไม่รักษาหรอกก็จะปล่อยตาย ตอนนี้ขอเลิกเป็นหมอขอทำอาชีพอื่นดีกว่า เรียนมาอดหลับอดนอนมาช่วยชีวิตคน แต่มาเจอแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้ว ขอบวชตลอดชีวิต เรามีบ้านเช่าเก็บกินวันละหมื่นสองหมื่น เราสบายอยู่แล้ว (ร้องไห้) อยู่บ้านสบาย ๆ ไม่ต้องออกไปทำอะไรดีกว่า มันไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปเหนื่อยเพื่อคนอื่นพอแล้ว เคสอื่นที่เขาไม่มีปัญหาก็รักษาตามปกติ “
ฝั่งอาม่าของแพทยืคนดังกล่าว อายุประมาณ 80 ปีซึ่งป่วยเป็นเบาหวาน สวนกลับว่า “ถ้าxึงเลิกเป็นหมอใครจะมาเลี้ยงxู xูไม่ให้บวช ท่านธนกฤตเค้าเมตตาxึงแค่ไหน มันไม่ฉลาด”
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