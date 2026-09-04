“ทนายตั้ม” ติดหนวด ยื่นเอกสารกระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบเงิน “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้”
ทนายตั้ม ติดหนวด สวมบทบาท ตั้ม จอมพลัง ยื่นเอกสารกระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบเงินบริจาค “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้”
จากที่ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “พรุ่งนี้ (4 ก.ย. 69) เวลา 11.00 น. ผมจะไปยื่นหนังสือต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้ตรวจสอบ การบริหารเงินบริจาคมากกว่า 200 ล้าน ว่ามีการจัดซื้อ จัดหา และการใช้จ่ายของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้อย่างไร โดยให้เน้นไปที่บริษัทนอมินี ตามที่ได้ข้อมูลลับมาครับ”
ล่าสุดนายษิทรา นำเอกสารมายื่นคำร้องต่อนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้ตรวจสอบการบริหารเงินบริจาค การจัดซื้อ จัดหา และการใช้จ่ายภายในมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ซึ่งในวันนี้ทนายตั้มติดหนวดใส่สูทสีแดง พร้อมระบุว่าวันนี้เป็น “ตั้ม จอมพลัง” โดยช่วงหนึ่งหยิบกระดาษทิชชู่มาซับเหงื่อด้วย
ทนายตั้มระบุว่า วันนี้มายืนให้มีการตรวจสอบมูลนิธิ กันจอมพลังช่วยสู้ เพราะมีประชาชนตั้งข้อสงสัยมาขอให้ตนช่วยดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่เดินทางมารับหนังสือ และจะดำเนินการไปตรวจสอบ เท่าที่รู้ตอนนี้มูลนิธิดังกล่าวย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้นกระทรวงจะต้องทำหนังสือไปถึงจังหวัดเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการไปตรวจสอบ สิ่งที่คนต้องการให้ตรวจสอบคือ เงินที่โอนเข้ามาในบัญชีของมูลนิธิ ว่า โอนมาเท่าไหร่และโอนออกใช้จ่ายเท่าไหร่ และค่าใช้จ่ายนั้นได้มีการไปซื้อของ หรือ ไปช่วยอะไรบ้าง แล้วต้นยังมีข้อมูลจากคนใกล้ชิดของกัน จองพลัง ที่ไม่ให้ข้อมูลว่า จะมีการให้บริษัทคนกลาง ไปซื้อของเพื่อนำมาบริจาคแต่ไม่มีการแจ้งรายละเอียดแต่มีการฟันกำไรส่วนต่าง ซึ่งข้อมูลนี้ตนได้ข้อมูลมาจากคนใกล้ชิดถ้าคุณกันรู้รับรองว่าตกใจแน่
ส่วนเรื่องบ้านของกันราคา 250 ล้าน ตนก็ไปตามข้อมูลมาเหมือนกันพบว่าอยู่ในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่ง ส่วนตัวตนบอกว่าบ้านคงแค่ 60 ล้าน แต่คงมีค่าตกแต่งหรูหราคิดว่าเกิน 100 ล้าน แต่ไม่ถึง 250 ล้าน ซึ่งตนก็อยากให้มีการตรวจสอบ และในสัปดาห์หน้า ตนจะไปยื่นให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจตรวจสอบเรื่องการฟอกเงินกับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ และการที่ตนออกมาเคลื่อนไหวตนไม่ได้คุยกับใครตนคุยเพียงแค่ทนายเดชาที่จะโทรพูดคุยส่งข่าวกันเท่านั้น ส่วนคนอื่น เช่น อาจารย์อ๊อด หรือ ต้นอ้อ พวกเขาตนก็ไม่ได้รู้จักแต่เค้าคงมีประสบการณ์ร่วม หรือประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับ กัน จอมพลัง ผมก็ไม่รู้แต่เท่าที่รู้ช่วงที่ผมอยู่ในเรือนจำก็รู้ว่าคุณกัน ไปตรวจตรวจสอบหลายคนเหมือนกัน
ตนไม่ได้กังวล หากกันจอมพลังจะมีแบล็กคอยช่วยเหลือ ซึ่งตอนนี้แบล็กก็ไม่ได้อยู่ฝั่งรัฐบาล ก็ไม่เป็นไรขอให้รัฐบาลเป็นฝ่ายตรวจสอบ
ส่วนกลุ่ม LINE 12 คน ตนเข้ามา ทราบว่าเป็นการตั้งกลุ่มเพื่อตั้งพรรคการเมือง หากการออกมาไลฟ์บอกว่าไม่เกี่ยวข้องหรือออกมาปฏิเสธ ตนก็มองว่าคงปฏิเสธได้ไม่เต็มปากว่าผู้กองเป็นคนให้พรรคมา เพราะถ้าปฏิเสธทั้งหมดผมเชื่อว่าคนอื่นในกลุ่มก็คงออกมาพูดแล้ว และที่พูดไลฟ์ว่าผมเคยติดคุกมาก่อน ยอมรับผมเคยติดคุกคนทั้งประเทศรู้ แต่รอสักวันถ้าวันหนึ่งมีคนตรวจสอบแล้วพบความผิด คุณอาจจะเป็นลูกศิษย์เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ตอนนั้นผู้กองก็คงช่วยเหลือไม่ได้
ทนายตั้ม ยืนยันการเคลื่อนไหวไม่ได้ออกมาเพื่อช่วยเหลือคุณหนุ่ม กรรชัย พร้อมเล่าว่าที่ผ่านมาตนเคยมีปัญหากับคุณหนุ่ม แต่คุณหนุ่มอายุเยอะกว่าผมแต่ยังมาง้อมาขอโทษ ผมมองว่ามันก็แฟร์แล้วเค้าเป็นคนดี แต่อย่างกรณีของคุณกัน คุณหนุ่มเป็นคนปั้นคุณมาไปเอาโหนกระแสมามาตั้งเท่าไหร่แต่กลับทำไมบอกว่าหมอปลาเป็นคนปั้น พอจังหวะเริ่มเพลี่ยงพล้ำก็จะกลับไปง้อคุณหนุ่มผมก็มองว่าแล้วแต่คุณหนุ่ม ว่าจะกลับไปคืนดีรึเปล่า
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