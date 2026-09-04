รัฐบาลเปิดตัวรายการ “คุยกับ ครม.อนุทิน” ออกอากาศเทปแรก 5 ก.ย.
รัฐบาลเปิดตัวรายการ “คุยกับ ครม.อนุทิน” เปิดมุมคิดและเบื้องหลังการทำงาน คุยกันตรงไปตรงมา ออกอากาศเทปแรก 5 ก.ย.
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการ “คุยกับ ครม.อนุทิน” รายการที่จะเปิดมุมคิด เจาะนโยบาย เบื้องหลังการทำงาน และทิศทางการบริหารประเทศ ผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไร มีเป้าหมายอย่างไร และจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร
รายการ “คุยกับ ครม.อนุทิน” จะชวนรัฐมนตรีมาพูดคุยแบบตรงไปตรงมาในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ทั้งแนวคิดเบื้องหลังการกำหนดนโยบาย การขับเคลื่อนงานในแต่ละด้าน ตลอดจนคำถามและข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจากผู้กำหนดและรับผิดชอบนโยบายโดยตรง เพราะนอกจากการรับรู้ว่านโยบายคืออะไรแล้ว สิ่งสำคัญคือประชาชนควรได้ทราบถึงเหตุผล เป้าหมาย และผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของรัฐบาล
เพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบ ประชาชนสามารถติดตามรายการ “คุยกับ ครม.อนุทิน” ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 09.05 น. ทางโทรทัศน์ NBT, MCOT HD และ ททบ.5 และช่องทางออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์, NBT Connext และไทยคู่ฟ้า
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