ข่าวการเมือง

รัฐบาลเปิดตัวรายการ “คุยกับ ครม.อนุทิน” ออกอากาศเทปแรก 5 ก.ย.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 12:35 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 12:35 น.

รัฐบาลเปิดตัวรายการ “คุยกับ ครม.อนุทิน” เปิดมุมคิดและเบื้องหลังการทำงาน คุยกันตรงไปตรงมา ออกอากาศเทปแรก 5 ก.ย.

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการ “คุยกับ ครม.อนุทิน” รายการที่จะเปิดมุมคิด เจาะนโยบาย เบื้องหลังการทำงาน และทิศทางการบริหารประเทศ ผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไร มีเป้าหมายอย่างไร และจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร

รายการ “คุยกับ ครม.อนุทิน” จะชวนรัฐมนตรีมาพูดคุยแบบตรงไปตรงมาในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ทั้งแนวคิดเบื้องหลังการกำหนดนโยบาย การขับเคลื่อนงานในแต่ละด้าน ตลอดจนคำถามและข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบ

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โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจากผู้กำหนดและรับผิดชอบนโยบายโดยตรง เพราะนอกจากการรับรู้ว่านโยบายคืออะไรแล้ว สิ่งสำคัญคือประชาชนควรได้ทราบถึงเหตุผล เป้าหมาย และผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของรัฐบาล

เพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบ ประชาชนสามารถติดตามรายการ “คุยกับ ครม.อนุทิน” ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 09.05 น. ทางโทรทัศน์ NBT, MCOT HD และ ททบ.5 และช่องทางออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์, NBT Connext และไทยคู่ฟ้า

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 12:35 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 12:35 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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