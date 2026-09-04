บันเทิง

เปิดชีวิตล่าสุด นางเอกดัง หมดอนาคตเพราะเลี่ยงภาษี แบกหนี้ 550 ล้านบาท ย้ายไปอยู่สหรัฐฯ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 12:13 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 12:18 น.
ชีวิตล่าสุด เจิ้งส่วง อยู่สหรัฐฯ หนี้คดีจีนกว่า 120 ล้านหยวน

เจิ้งส่วง อดีตนางเอก Love O2O ยังใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา หลังเส้นทางบันเทิงในจีนหยุดชะงักจากคดีภาษีและกรณีอุ้มบุญ ขณะที่ข้อมูลการบังคับคดีระบุว่า เธอมียอดเงินที่ยังชำระไม่ครบมากกว่า 550 ล้านบาท

ชื่อของ “เจิ้งส่วง” (Zheng Shuang / 郑爽) อดีตนางเอกแถวหน้าของจีน กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง หลังสื่อจีนรายงานถึงชีวิตของเธอในสหรัฐอเมริกา ที่ต้องเผชิญทั้งคดีเรียกค่าเสียหายมหาศาลจากผู้ผลิตซีรีส์ และข้อพิพาทเรื่องสิทธิ์เลี้ยงดูลูกกับ จางเหิง อดีตแฟนหนุ่ม

จุดเริ่มร่วงโรย สแกนดัลอุ้มบุญและเลี่ยงภาษี

ก่อนเกิดเรื่องอื้อฉาว เจิ้งส่วงคือดาวรุ่งระดับท็อปจากผลงานอย่าง Meteor Shower และ Love O2O ทว่าจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี 2564 เมื่ออดีตแฟนหนุ่มออกมาแฉว่า ทั้งคู่แอบจ้างหญิงอุ้มบุญในอเมริกาจนมีลูกด้วยกัน 2 คน ตามมาด้วยคลิปเสียงหลุดเรื่องการปฏิเสธลูก ซึ่งขัดต่อศีลธรรมและกฎหมายจีนอย่างรุนแรง

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ความฉาวนำไปสู่การตรวจสอบบัญชี โดยสำนักงานภาษีเซี่ยงไฮ้พบว่าเธอซ่อนรายได้และเลี่ยงภาษีรวมหลายสิบล้านหยวน ทางการจึงสั่งปรับและเรียกเก็บภาษีย้อนหลังรวม 299 ล้านหยวน (ราว 1,350 ล้านบาท) พร้อมออกคำสั่งห้ามสื่อทุกช่องทางดึงเธอร่วมงาน ส่งผลให้เส้นทางบันเทิงของเธอจบลงทันที

โดนฟ้องล่มจม หนี้สินจากซีรีส์ที่ไม่ได้ออนแอร์

การถูกแบนกะทันหันทำให้ซีรีส์ที่เธอถ่ายทำเสร็จแล้วไม่สามารถออกอากาศได้ ค่ายผู้ผลิตจึงแท็คทีมฟ้องเรียกค่าเสียหาย

ซีรีส์ Jade Lover (เล่นคู่กับ อีจงซอก): ศาลเซี่ยงไฮ้ตัดสินให้เธอคืนค่าตัวและชดใช้ความเสียหายรวม 90.5 ล้านหยวน (ราว 410 ล้านบาท) คดีจบที่ชั้นอุทธรณ์ในปี 2566

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ซีรีส์ The Secret Keepers: ศาลมณฑลเจียงซีสั่งให้สตูดิโอของเธอคืนค่าบริการแก่ผู้ผลิตรวมราว 120 ล้านหยวน (ราว 550 ล้านบาท)
เมื่อรวมคดีบังคับคดีชั่วคราว เธอมีหนี้สินค้างชำระตามเอกสารศาลรวมกว่า 120–128 ล้านหยวน ทว่าจากการเข้าตรวจสอบบัญชี อสังหาริมทรัพย์ และหุ้นในจีนเมื่อปี 2567 ศาลไม่พบทรัพย์สินที่สามารถนำมายึดชำระหนี้ได้ จึงสั่ง “ยุติกระบวนการบังคับคดีชั่วคราว” และใส่ชื่อเธอในบัญชี “จำกัดการใช้จ่ายระดับสูง” (ห้ามบินชั้นธุรกิจ ห้ามพักโรงแรมหรู หรือซื้ออสังหาฯ) ซึ่งหมายความว่าเธอยังไม่พ้นหนี้ หากพบทรัพย์สินใหม่ เจ้าหนี้ก็สามารถขอให้ศาลยึดได้ทันที

หนีมรสุมสู่อเมริกา คดีแย่งลูกและหนี้ที่ข้ามแดนไม่ได้

ปัจจุบันเจิ้งส่วงใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยรับมือกับคดีสิทธิ์เลี้ยงดูลูกชายและลูกสาวในเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ซึ่งศาลอเมริกามีคำสั่งตั้งแต่ปี 2564 ให้ จางเหิง เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจหลักเกี่ยวกับเด็ก เนื่องจากเป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่เกิด ส่วนเจิ้งส่วงได้รับสิทธิ์เยี่ยมเยียนตามเงื่อนไข

แม้เจ้าหนี้จากค่ายซีรีส์จีนจะเคยบินไปตามหาและทวงหนี้ถึงอเมริกา แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากคำพิพากษาของศาลจีนยังไม่มีผลบังคับใช้ในสหรัฐฯ โดยอัตโนมัติ

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ปิดฉากอดีตนางเอกค่าตัวร้อยล้าน ที่นอกจากจะไม่มีโอกาสกลับเข้าวงการบันเทิงจีนได้อีกแล้ว ชีวิตในต่างแดนของเธอยังคงถูกหลอกหลอนด้วยภาระหนี้สินมหาศาลและคดีครอบครัวที่ไม่รู้จบ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 12:13 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 12:18 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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