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ผัวใช้กล้องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจับเมียนอกใจ ชนะคดีได้ค่าชดเชย แต่ตัวเองเจอโทษจำคุก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 21:30 น.
ผัวใช้กล้องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจับเมียนอกใจ ชนะคดีได้ค่าชดเชย แต่ตัวเองเจอโทษจำคุก
หมายเหตุ : ภาพจำลองเหตุการณ์เท่านั้น

เรื่องเริ่มขึ้นในเดือนกันยายน 2023 เมื่อสามีพบแปรงสีฟ้าของผู้ชายที่ไม่รู้จักอยู่ในบ้านพักที่นครเถาหยวน ไต้หวัน เขาจึงตรวจกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถ และพบชู้ขับรถพาภรรยามาที่บ้าน รวมถึงเคยมาพักค้างคืน

วันที่ 24 ธันวาคม 2023 สามีเปิดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นภายในบ้านผ่านแอปบนโทรศัพท์ พร้อมให้การต่อศาลว่าเดิมต้องการใช้ระบบของเครื่องเพื่อพูดคุยกับภรรยา แต่เมื่อเปิดภาพสดแล้วพบภรรยาอยู่กับชู้ จึงกดบันทึกวิดีโอ

คลิปบันทึกภาพภรรยากับชู้มีพฤติกรรมใกล้ชิด รวมถึงช่วงที่ภรรยาเปลือยกาย สามีจึงนำคลิปไปใช้เป็นหลักฐานฟ้องเรียกค่าเสียหาย 2 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่

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ศาลแพ่งนครเถาหยวนพิจารณาว่าความสัมพันธ์ของภรรยากับชู้เกินขอบเขตของเพื่อนทั่วไป ก่อนสั่งให้ทั้งสองร่วมกันชดใช้สามี 500,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่

หลังจบคดีแพ่ง ภรรยาฟ้องสามีในคดีอาญา ฐานบันทึกภาพส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอม

สามียอมรับว่าเป็นคนกดบันทึกคลิป แต่ชี้แจงว่าต้องการเก็บหลักฐานการนอกใจ อีกทั้งหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้าน ไม่ใช่กล้องที่นำมาติดตั้งเพื่อแอบถ่าย

ศาลไม่รับเหตุผลนี้ โดยเห็นว่าคู่สมรสยังมีสิทธิในความเป็นส่วนตัว การต้องการหลักฐานเรื่องนอกใจจึงไม่ทำให้สามีมีสิทธิบันทึกภาพทางเพศของภรรยาโดยไม่ได้รับอนุญาต

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ศาลยังตรวจสอบการทำงานของหุ่นยนต์และพบว่า ผู้ใช้สามารถเปิดดูภาพสดผ่านแอปได้ แต่ต้องกดคำสั่งแยกหากต้องการบันทึกวิดีโอ สามีจึงเป็นผู้เลือกบันทึกภาพเอง ขณะที่ไม่มีหลักฐานว่าภรรยารู้หรือยินยอมให้บันทึกภาพขณะเปลือยกาย

ศาลนครเถาหยวนตัดสินให้สามีมีความผิดฐานบันทึกภาพทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม ตามกฎหมายอาญาไต้หวัน และลงโทษจำคุก 5 เดือน

ศาลตัดสินจำคุกสามี 5 เดือน แต่อนุญาตให้ชำระค่าปรับแทนการเข้าเรือนจำได้ โดยคิดวันละ 1,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ รวม 150,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ นอกจากนี้ คำพิพากษายังอุทธรณ์ได้ จึงยังสรุปไม่ได้ว่าเขาจะต้องเข้าเรือนจำจริงหรือไม่

คดีนี้มีผลทางกฎหมายสองส่วน ศาลแพ่งสั่งให้ภรรยาและชู้ชดใช้เงินจากความสัมพันธ์ที่กระทบสิทธิของสามี ส่วนศาลอาญาลงโทษสามีจากวิธีเก็บหลักฐาน เนื่องจากเขาบันทึกภาพทางเพศของภรรยาโดยไม่ได้รับความยินยอม

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 21:30 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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