ไม่ใช่แค่นี้! เพจดังแฉ หมอปากแซ่บ แชตด่าพยาบาล ทั้งวันทั้งคืน หลังขอลาออก
ไม่ใช่แค่นี้! เพจดังแฉ หมอปากแซ่บ แชตด่ากราดพยาบาลที่เคยทำงานด้วยกัน เหยียดการศึกษา ทั้งวันทั้งคืน หลังขอลาออก
จากกรณีที่แพทย์รายหนึ่งใช้คำพูดและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อคนไข้ รวมถึงได้มีการพาดพิงสิทธิบัตรทอง 30 บาท ว่าเป็นสิทธิสำหรับคนไข้ชั้นล่าง จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้โพสต์ภาพบทสนทนาระหว่างแพทย์รายดังกล่าวกับพยาบาลรายหนึ่งที่มีการใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม พร้อมระบุข้อความว่า “จำเคสคุณหมอปากแซ่บที่ด่าคนไข้ได้ไหม ล่าสุดน้องพยาบาลที่เคยทำงานกับหมอได้ขอลาออก จากนั้นหมอก็ส่งไลน์มาด่า เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน…”
โดยตัวอย่างบทสนทนาจากแพทย์รายดังกล่าวระบุว่า “กลับไปเลี้ยง…เถอะ เรียนแค่สาธารณสุขทำมาอวดรู้ดีกว่าหมอ องค์กร xิบฉาย เพราะมีคนโง่อวดฉลาดแบบ xึง ไง ชาติปางก่อน กลับบ้านนอกไปเลี้ยง…ไป”
ความคืบหน้าล่าสุด นายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงพื้นที่คลินิกที่แพทย์รายดังกล่าวประจำอยู่แต่ไม่พบตัว จึงโทรศัพท์พูดคุยและสอบถามข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมอปรอทแตก! ด่ากราดคนไข้ โทรขู่เอาเรื่อง เหยียดบัตร 30 บาท เป็นพวกชั้นต่ำ
- รัฐบาล เอาจริง! สั่งสอบ หมอปากแซ่บ ด่าผู้ป่วยชั้นต่ำ เหยียดสิทธิบัตรทอง 30 บาท
- รพ.เปาโล แจงปมหมอปากแซ่บ สิ้นสุดหน้าที่ตั้งแต่ปี 67 ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: