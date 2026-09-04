ดูบอลสด อิปสวิช พบ ลิเวอร์พูล คืนนี้ 02.00 น. พรีเมียร์ลีก
ลิเวอร์พูลบุกพอร์ตแมน โร้ด ลุ้นชัยชนะนัดแรกในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ เช็กเวลาแข่งขัน ช่องถ่ายทอดสด ความพร้อม คาดการณ์ 11 ตัวจริง
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2026/27 คืนวันศุกร์ต่อเช้ามืดวันเสาร์มีเกมระหว่าง อิปสวิช ทาวน์ พบ ลิเวอร์พูล ที่สนามพอร์ตแมน โร้ด เริ่มแข่งขันเวลา 02.00 น. วันที่ 5 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX
เกมนี้เป็นนัดที่ 3 ของทั้งสองทีม ลิเวอร์พูลยังไม่ชนะในลีก หลังบุกเสมอนิวคาสเซิล 2-2 ในนัดเปิดฤดูกาล ก่อนเปิดบ้านเสมอนอตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-2 ทำให้ทีมของ อันโดนี อิราโอลา มี 2 คะแนนจาก 2 นัด
อิปสวิชมี 3 คะแนนจาก 2 นัด ทีมของ แกรี โอนีล เปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะเหนือซันเดอร์แลนด์ 2-1 ที่พอร์ตแมน โร้ด ก่อนบุกแพ้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-5 ในนัดล่าสุด
ความพร้อม ลิเวอร์พูล
ลิเวอร์พูลมีข่าวดีก่อนเกมเมื่อ แบรดลีย์ บาร์โคลา แนวรุกที่เพิ่งย้ายมาจากปารีส แซงต์ แชร์กแมง ซ้อมกับทีมแล้ว และอิราโอลายืนยันว่าพร้อมเป็นตัวเลือกสำหรับเกมนี้ อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวไม่ได้ลงเล่นนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกช่วงเดือนกรกฎาคม จึงยังต้องรอดูว่าจะได้ออกสตาร์ตหรือเริ่มจากม้านั่งสำรอง
ส่วนผู้เล่นที่ยังไม่พร้อมประกอบด้วย คอเนอร์ แบรดลีย์, อูโก เอกิติเก, เฟเดริโก เคียซา, โจ โกเมซ และจิโอวานนี เลโอนี
แนวรุกยังมี อเล็กซานเดอร์ อิซัค เป็นตัวหลัก หลังยิงประตูในเกมเสมอนอตติงแฮม ฟอเรสต์ ขณะที่ โคดี กัคโป, ฟลอเรียน เวิร์ตซ์ และบิคตอร์ มูนญอซ เป็นตัวเลือกสนับสนุนด้านหลัง
ความพร้อม อิปสวิช
อิปสวิชเพิ่งเสริม เซียน เฟลมมิง จากเบิร์นลีย์ก่อนปิดตลาดซื้อขาย และมีโอกาสส่งนักเตะใหม่ลงเล่นเกมแรกกับทีม สโมสรยืนยันการย้ายทีมเมื่อวันที่ 1 กันยายน
แกรี โอนีล ยังมีแนวรุกอย่าง อับดุล ฟาตาวู, ฮูลิโอ เอ็นซิโซ, ไดเซน มาเอดะ และชูบา อัคปอม ส่วนเอเมอร์สันน์ต้องรอประเมินความพร้อมหลังมีปัญหาจากเกมแพ้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
คาดการณ์ 11 ตัวจริง อิปสวิช พบ ลิเวอร์พูล
อิปสวิช: เชอร์เพน, โอเช, ดิย็อป, กรีฟส์, เดวิส, ลูคิช, นูนเญซ, ฟาตาวู, เอ็นซิโซ, มาเอดะ, เฟลมมิง
ลิเวอร์พูล: อลิสซง, ฟริมปง, ฌักเกต์, ฟาน ไดจ์ค, เคอร์เคซ, โซโบสไล, แม็ค อัลลิสเตอร์, มูนญอซ, เวิร์ตซ์, กัคโป, อิซัค
รายชื่อนี้เป็นการคาดการณ์ก่อนเกม รายชื่อ 11 ตัวจริงอย่างเป็นทางการจะประกาศใกล้เวลาแข่งขัน โดยควรกลับมาอัปเดตบทความอีกครั้งประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนคิกออฟ
สถิติ อิปสวิช พบ ลิเวอร์พูล
ลิเวอร์พูลมีสถิติที่ดีกว่าในการพบอิปสวิช โดยชนะเกมพรีเมียร์ลีกระหว่างสองทีม 4 นัดหลังสุด ยิงรวม 17 ประตู และเสียเพียงประตูเดียว นอกจากนี้ ลิเวอร์พูลยังไม่เคยแพ้เกมพรีเมียร์ลีกที่พอร์ตแมน โร้ด จากการมาเยือน 6 ครั้ง ชนะ 4 และเสมอ 2 นัด
ฤดูกาล 2024/25 ลิเวอร์พูลบุกชนะอิปสวิช 2-0 ก่อนชนะอีกครั้ง 4-1 ที่แอนฟิลด์
ทายผลบอล อิปสวิช พบ ลิเวอร์พูล
ลิเวอร์พูลยังมีปัญหาเกมรับหลังเสีย 2 ประตูทั้งสองนัดแรก แต่เกมรุกยิงได้ 4 ประตู ขณะที่อิปสวิชได้เปรียบจากการเล่นในบ้านและเคยชนะซันเดอร์แลนด์ที่พอร์ตแมน โร้ดมาแล้ว
เมื่อเทียบคุณภาพผู้เล่นและตัวเลือกในเกมรุก ลิเวอร์พูลยังเหนือกว่า หากลดความผิดพลาดในแนวรับได้มีโอกาสเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาล
ทายผลบอล : อิปสวิช 1-2 ลิเวอร์พูล
ส่วนนี้ควรเพิ่มสกอร์ ผู้ทำประตู และเหตุการณ์สำคัญหลังเกม โดยไม่ต้องสร้างบทความใหม่ หากต้องการเก็บทราฟฟิกจาก URL เดิมต่อเนื่อง
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