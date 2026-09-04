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ดูบอลสด อิปสวิช พบ ลิเวอร์พูล คืนนี้ 02.00 น. พรีเมียร์ลีก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 20:30 น.

ลิเวอร์พูลบุกพอร์ตแมน โร้ด ลุ้นชัยชนะนัดแรกในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ เช็กเวลาแข่งขัน ช่องถ่ายทอดสด ความพร้อม คาดการณ์ 11 ตัวจริง

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2026/27 คืนวันศุกร์ต่อเช้ามืดวันเสาร์มีเกมระหว่าง อิปสวิช ทาวน์ พบ ลิเวอร์พูล ที่สนามพอร์ตแมน โร้ด เริ่มแข่งขันเวลา 02.00 น. วันที่ 5 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX

เกมนี้เป็นนัดที่ 3 ของทั้งสองทีม ลิเวอร์พูลยังไม่ชนะในลีก หลังบุกเสมอนิวคาสเซิล 2-2 ในนัดเปิดฤดูกาล ก่อนเปิดบ้านเสมอนอตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-2 ทำให้ทีมของ อันโดนี อิราโอลา มี 2 คะแนนจาก 2 นัด

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อิปสวิชมี 3 คะแนนจาก 2 นัด ทีมของ แกรี โอนีล เปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะเหนือซันเดอร์แลนด์ 2-1 ที่พอร์ตแมน โร้ด ก่อนบุกแพ้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-5 ในนัดล่าสุด

ความพร้อม ลิเวอร์พูล

ลิเวอร์พูลมีข่าวดีก่อนเกมเมื่อ แบรดลีย์ บาร์โคลา แนวรุกที่เพิ่งย้ายมาจากปารีส แซงต์ แชร์กแมง ซ้อมกับทีมแล้ว และอิราโอลายืนยันว่าพร้อมเป็นตัวเลือกสำหรับเกมนี้ อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวไม่ได้ลงเล่นนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกช่วงเดือนกรกฎาคม จึงยังต้องรอดูว่าจะได้ออกสตาร์ตหรือเริ่มจากม้านั่งสำรอง

ส่วนผู้เล่นที่ยังไม่พร้อมประกอบด้วย คอเนอร์ แบรดลีย์, อูโก เอกิติเก, เฟเดริโก เคียซา, โจ โกเมซ และจิโอวานนี เลโอนี

แนวรุกยังมี อเล็กซานเดอร์ อิซัค เป็นตัวหลัก หลังยิงประตูในเกมเสมอนอตติงแฮม ฟอเรสต์ ขณะที่ โคดี กัคโป, ฟลอเรียน เวิร์ตซ์ และบิคตอร์ มูนญอซ เป็นตัวเลือกสนับสนุนด้านหลัง

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ความพร้อม อิปสวิช

อิปสวิชเพิ่งเสริม เซียน เฟลมมิง จากเบิร์นลีย์ก่อนปิดตลาดซื้อขาย และมีโอกาสส่งนักเตะใหม่ลงเล่นเกมแรกกับทีม สโมสรยืนยันการย้ายทีมเมื่อวันที่ 1 กันยายน

แกรี โอนีล ยังมีแนวรุกอย่าง อับดุล ฟาตาวู, ฮูลิโอ เอ็นซิโซ, ไดเซน มาเอดะ และชูบา อัคปอม ส่วนเอเมอร์สันน์ต้องรอประเมินความพร้อมหลังมีปัญหาจากเกมแพ้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

คาดการณ์ 11 ตัวจริง อิปสวิช พบ ลิเวอร์พูล

อิปสวิช: เชอร์เพน, โอเช, ดิย็อป, กรีฟส์, เดวิส, ลูคิช, นูนเญซ, ฟาตาวู, เอ็นซิโซ, มาเอดะ, เฟลมมิง

ลิเวอร์พูล: อลิสซง, ฟริมปง, ฌักเกต์, ฟาน ไดจ์ค, เคอร์เคซ, โซโบสไล, แม็ค อัลลิสเตอร์, มูนญอซ, เวิร์ตซ์, กัคโป, อิซัค

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รายชื่อนี้เป็นการคาดการณ์ก่อนเกม รายชื่อ 11 ตัวจริงอย่างเป็นทางการจะประกาศใกล้เวลาแข่งขัน โดยควรกลับมาอัปเดตบทความอีกครั้งประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนคิกออฟ

สถิติ อิปสวิช พบ ลิเวอร์พูล

ลิเวอร์พูลมีสถิติที่ดีกว่าในการพบอิปสวิช โดยชนะเกมพรีเมียร์ลีกระหว่างสองทีม 4 นัดหลังสุด ยิงรวม 17 ประตู และเสียเพียงประตูเดียว นอกจากนี้ ลิเวอร์พูลยังไม่เคยแพ้เกมพรีเมียร์ลีกที่พอร์ตแมน โร้ด จากการมาเยือน 6 ครั้ง ชนะ 4 และเสมอ 2 นัด

ฤดูกาล 2024/25 ลิเวอร์พูลบุกชนะอิปสวิช 2-0 ก่อนชนะอีกครั้ง 4-1 ที่แอนฟิลด์

ทายผลบอล อิปสวิช พบ ลิเวอร์พูล

ลิเวอร์พูลยังมีปัญหาเกมรับหลังเสีย 2 ประตูทั้งสองนัดแรก แต่เกมรุกยิงได้ 4 ประตู ขณะที่อิปสวิชได้เปรียบจากการเล่นในบ้านและเคยชนะซันเดอร์แลนด์ที่พอร์ตแมน โร้ดมาแล้ว

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เมื่อเทียบคุณภาพผู้เล่นและตัวเลือกในเกมรุก ลิเวอร์พูลยังเหนือกว่า หากลดความผิดพลาดในแนวรับได้มีโอกาสเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาล

ทายผลบอล : อิปสวิช 1-2 ลิเวอร์พูล

ส่วนนี้ควรเพิ่มสกอร์ ผู้ทำประตู และเหตุการณ์สำคัญหลังเกม โดยไม่ต้องสร้างบทความใหม่ หากต้องการเก็บทราฟฟิกจาก URL เดิมต่อเนื่อง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 20:30 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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