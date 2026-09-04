ข่าวต่างประเทศ

สั่งกักบริเวณ 2 ลูกเรือ USS Abraham Lincoln หลังก่อเหตุทะเลาะวิวาทในพัทยา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 11:37 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 11:37 น.

กองทัพเรือ สั่งกักบริเวณ 2 ลูกเรือ USS Abraham Lincoln หลังก่อเหตุทะเลาะวิวาทในพัทยา โดยห้ามลงจากเรือตลอดทริปที่เหลือ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน สำนักข่าว MS Now รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้คุมตัวพลทหารประจำ USS Abraham Lincoln เรือรบสหรัฐฯที่มาพักเติมเสบียง 2 นาย ภายหลังจากที่ทั้งสองมีเหตุชกต่อยกันในวอล์คกิงสตรีท พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อช่วงเวลาประมาณตี 1.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

พ.ต.อ. เอนก สระทองอยู่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ให้สัมภาษณ์ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เล็ก แต่ประชาชนชาวไทยกลัวเหตุการณ์บานปลายจึงตัดสินใจโทรเรียกตำรวจ

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เจ้าหน้าที่ได้นำตัวพลทหารทั้งสองนายกลับไปเรือ และได้พูดคุยกับผู้บังคับบัญชา ก่อนที่จะลงความเห็นกักบริเวณไม่ให้ทั้งคู่ลงจากเรือในช่วงที่พักเติมเสบียง 2-6 ก.ย.

พ.ต.อ. เอนก กล่าวอีกว่า ตำรวจไทยจะเข้าจับกุมทหารอเมริกันก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองไทยหรือมีการกระทำผิดกฎหมายไทยเท่านั้น และกองทัพเรือสหรัฐฯได้ตักเตือนลูกเรือทุกนายแล้ว

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 11:37 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 11:37 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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