สั่งกักบริเวณ 2 ลูกเรือ USS Abraham Lincoln หลังก่อเหตุทะเลาะวิวาทในพัทยา
กองทัพเรือ สั่งกักบริเวณ 2 ลูกเรือ USS Abraham Lincoln หลังก่อเหตุทะเลาะวิวาทในพัทยา โดยห้ามลงจากเรือตลอดทริปที่เหลือ
เมื่อวันที่ 3 กันยายน สำนักข่าว MS Now รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้คุมตัวพลทหารประจำ USS Abraham Lincoln เรือรบสหรัฐฯที่มาพักเติมเสบียง 2 นาย ภายหลังจากที่ทั้งสองมีเหตุชกต่อยกันในวอล์คกิงสตรีท พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อช่วงเวลาประมาณตี 1.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
พ.ต.อ. เอนก สระทองอยู่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ให้สัมภาษณ์ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เล็ก แต่ประชาชนชาวไทยกลัวเหตุการณ์บานปลายจึงตัดสินใจโทรเรียกตำรวจ
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวพลทหารทั้งสองนายกลับไปเรือ และได้พูดคุยกับผู้บังคับบัญชา ก่อนที่จะลงความเห็นกักบริเวณไม่ให้ทั้งคู่ลงจากเรือในช่วงที่พักเติมเสบียง 2-6 ก.ย.
พ.ต.อ. เอนก กล่าวอีกว่า ตำรวจไทยจะเข้าจับกุมทหารอเมริกันก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองไทยหรือมีการกระทำผิดกฎหมายไทยเท่านั้น และกองทัพเรือสหรัฐฯได้ตักเตือนลูกเรือทุกนายแล้ว
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