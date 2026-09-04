ด่วน! จนท.เนปาลช่วยคนงาน 2 คน รอดตายปาฏิหาริย์ หลังติดในอุโมงค์นาน 9 วัน
เจ้าหน้าที่เนปาลช่วยคนงาน 2 คน รอดตายปาฏิหาริย์ หลังติดในอุโมงค์ส่งน้ำพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากน้ำท่วม เจ้าหน้าที่เร่งช่วยคนงานที่เหลือ
ทางเจ้าหน้าที่เนปาลเร่งเปิดทางอุโมงค์ส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจจะมีคนติดอยู่ในนั้นมากถึง 900 คน ภายหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วม เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 1,200 ศพ และสูญหายอีก 4,000 รายนั้น
ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์ส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า ได้แล้ว 2 ราย หลังจากที่ติดอยู่ในอุโมงค์นานกว่า 9 วัน
เบื้องต้นคนงานคนแรกไม่สามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ ขณะที่คนงานที่สองยิ้มและขอบคุณเจ้าหน้าที่ โดยทั้งสองถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังเร่งตามหาผู้สูญหาย โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจจะมีคนงานมากกว่า 150 คนติดในอุโมงค์แห่งนี้
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