การเงินเศรษฐกิจ

วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก่อนใช้สิทธิ 1 ต.ค.นี้ ขึ้นข้อความไหน ถือว่าสำเร็จ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 11:51 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 11:51 น.
คลังย้ำผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 แล้ว อย่าลืมยืนยันตัวตน

คลังเตือนผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือธนาคาร ก่อนเริ่มใช้สิทธิ 1 ต.ค. 69

หลังจากกระทรวงการคลังปิดระบบยื่นทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา ล่าสุดแจ้งเตือนประชาชนผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะ “ผ่านเกณฑ์” ให้เร่งดำเนินการยืนยันตัวตน (e-KYC) เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มใช้สิทธิพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 ตุลาคม 2569 นี้

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2569 มีผู้มายืนยันตัวตนแล้วรวม 2,639,799 ราย แบ่งเป็นกลุ่มที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ 2,613,730 ราย ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ 26,069 ราย และยังมีผู้ที่ยังไม่มายืนยันตัวตนอีกกว่า 500,087 ราย จึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สำเร็จ รีบยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนด

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ช่องทางและระยะเวลาการยืนยันตัวตน

1. แอปพลิเคชันเป๋าตัง และ ธนาคารกรุงไทย สามารถดำเนินการได้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2570

2. ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส., ธอส. และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดำเนินการได้ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2569

กรณีมอบอำนาจสามารถให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนของทั้ง 5 ธนาคาร โดยต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่โครงการกำหนด

วิธีตรวจสอบสถานะ ข้อความแบบไหนยืนยันตัวตนสำเร็จ

เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลได้ทันที

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แอปพลิเคชันเป๋าตัง : หากสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความว่า “ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อย”

เครื่อง EDC ที่ธนาคาร : หากสำเร็จ หน้าจอเครื่องจะแสดงข้อความว่า “ยืนยันตัวตนสำเร็จ ท่านสามารถใช้สิทธิได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด”

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก่อนใช้สิทธิ 1 ต.ค. 69 นี้
ภาพจาก Facebook : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จทำอย่างไร?

หากหน้าเครื่อง EDC แจ้งเตือนข้อความว่า “ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ” ผู้ลงทะเบียนสามารถขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยืนยันตัวตนใหม่ได้

หลังจากดำเนินการวันถัดไป ผู้ลงทะเบียนยังสามารถเข้าไปเช็กสถานะของตนเองผ่านเว็บไซต์ของโครงการ ได้แก่ https://welfare.mof.go.th และ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หากระบบแสดงผลเป็นสัญลักษณ์ “กากบาทสีแดง” หมายความว่าการยืนยันตัวตนนั้นไม่สำเร็จ และจำเป็นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง

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ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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