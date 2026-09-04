วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก่อนใช้สิทธิ 1 ต.ค.นี้ ขึ้นข้อความไหน ถือว่าสำเร็จ

คลังเตือนผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือธนาคาร ก่อนเริ่มใช้สิทธิ 1 ต.ค. 69
หลังจากกระทรวงการคลังปิดระบบยื่นทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา ล่าสุดแจ้งเตือนประชาชนผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะ “ผ่านเกณฑ์” ให้เร่งดำเนินการยืนยันตัวตน (e-KYC) เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มใช้สิทธิพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 ตุลาคม 2569 นี้
ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2569 มีผู้มายืนยันตัวตนแล้วรวม 2,639,799 ราย แบ่งเป็นกลุ่มที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ 2,613,730 ราย ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ 26,069 ราย และยังมีผู้ที่ยังไม่มายืนยันตัวตนอีกกว่า 500,087 ราย จึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สำเร็จ รีบยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนด
ช่องทางและระยะเวลาการยืนยันตัวตน
1. แอปพลิเคชันเป๋าตัง และ ธนาคารกรุงไทย สามารถดำเนินการได้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2570
2. ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส., ธอส. และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดำเนินการได้ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2569
กรณีมอบอำนาจสามารถให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนของทั้ง 5 ธนาคาร โดยต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่โครงการกำหนด
วิธีตรวจสอบสถานะ ข้อความแบบไหนยืนยันตัวตนสำเร็จ
เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลได้ทันที
แอปพลิเคชันเป๋าตัง : หากสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความว่า “ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อย”
เครื่อง EDC ที่ธนาคาร : หากสำเร็จ หน้าจอเครื่องจะแสดงข้อความว่า “ยืนยันตัวตนสำเร็จ ท่านสามารถใช้สิทธิได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด”
ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จทำอย่างไร?
หากหน้าเครื่อง EDC แจ้งเตือนข้อความว่า “ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ” ผู้ลงทะเบียนสามารถขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยืนยันตัวตนใหม่ได้
หลังจากดำเนินการวันถัดไป ผู้ลงทะเบียนยังสามารถเข้าไปเช็กสถานะของตนเองผ่านเว็บไซต์ของโครงการ ได้แก่ https://welfare.mof.go.th และ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หากระบบแสดงผลเป็นสัญลักษณ์ “กากบาทสีแดง” หมายความว่าการยืนยันตัวตนนั้นไม่สำเร็จ และจำเป็นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง
ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance
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