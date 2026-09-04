วิจารณ์ยับ! ครูเขมร สอนเด็กอนุบาลพูด “ไทยขโมยแผ่นดิน” ปลูกฝังความเกลียดชัง
วิจารณ์ยับ! โซเชียร์แชร์ ครูเขมร สอนเด็กอนุบาลพูด “ไทยขโมยแผ่นดิน” ให้ท่องจำ “เสียมคือโจร” ปลูกฝังความเกลียดชัง
จากกรณีมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอครูสาวชาวกัมพูชารายหนึ่งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยในคลิปปรากฏภาพขณะครูกำลังสอนเด็กนักเรียนชาวกัมพูชาให้ตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย ครูพูดเป็นภาษากัมพูชาในทำนองว่า “รู้ไหมเสียมคืออะไร เสียมคือโจร แล้วขโมยอะไร” ก่อนที่เด็กนักเรียนจะตอบพร้อมเพรียงกันว่า “ขโมยแผ่นดินของกัมพูชา”
ลักษณะการตอบคำถามของเด็กที่เป็นไปอย่างพร้อมเพรียงกัน ทำให้เกิดข้อสังเกตว่าอาจเป็นคำตอบที่เด็กได้รับการสอนหรือท่องจำซ้ำเป็นประจำ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยอนุบาลซึ่งอยู่ในช่วงวัยที่เรียนรู้และจดจำสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนได้อย่างรวดเร็ว
ก่อนหน้านี้เคยมีกรณีครูชาวกัมพูชาสอนเด็กในลักษณะที่อาจสร้างทัศนคติเชิงลบต่อประเทศไทยมาแล้วเช่นกัน แต่ยังไม่ได้ถูกเผยแพร่เป็นข่าวในวงกว้าง เนื่องจากกระแสความสนใจในเรื่องดังกล่าวเงียบหายไป
จากประเด็นที่เกิดขึ้น นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์รายหนึ่งแสดงความเห็นว่า การปลูกฝังให้เด็กจดจำเรื่องราวในลักษณะที่อาจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง รวมถึงการสร้างความรู้สึกเชิงลบต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทย สามารถมองได้ใน 2 ประเด็นหลัก
ประเด็นแรกคือครูผู้สอนอาจมีทัศนคติเชิงลบต่อคนไทยอยู่แล้วเป็นทุนเดิม และประเด็นที่สองคืออาจมีนโยบายจากผู้มีอำนาจกำหนดให้ครูสอนในลักษณะดังกล่าว ซึ่งหากเป็นกรณีหลัง ถือว่าไม่เหมาะสมและอาจขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพครู
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