ขุดประวัติ นักมวยลูกครึ่งไทย-อเมริกัน ทำร้ายแฟนสาวดับคารีสอร์ทเชียงใหม่
ชาวเน็ตขุดประวัติ นักมวยลูกครึ่งไทย-อเมริกัน หลังแฟนสาวเสียชีวิตในรีสอร์ทที่แม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่
กรณีเหตุหญิงสาวชาวไทยเสียชีวิตในห้องพักรีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ทำร้ายโดย เคเดน ชายลูกครึ่งไทย-อเมริกัน ซึ่งเป็นแฟนหนุ่ม กลายดราม่าหนักในโลกออนไลน์ แห่ขุดประวัติเป็นนักมวยระดับแชมป์จากเกาะสมุย
ทีมข่าวเดอะไทยเกอร์ตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ พบว่าข้อเท็จจริงหลายส่วนยังจำกัดอยู่มาก บทความนี้จึงรวบรวมเฉพาะสิ่งที่ยืนยันได้ และระบุชัดว่าส่วนใดยังตรวจสอบไม่ได้
เกิดอะไรขึ้นที่รีสอร์ทแม่กำปอง
เหตุเกิดกลางดึกที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าพักห้องข้างเคียงได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทดังผิดปกติ จึงแจ้งพนักงานให้เข้าไปตรวจสอบ
ระหว่างที่พนักงานเดินเข้าไป มีชายคนหนึ่งวิ่งสวนออกมาในสภาพไม่สวมเสื้อและมีเลือดเปื้อนตามตัว ก่อนขับรถจักรยานยนต์ออกจากที่เกิดเหตุ แต่ขี่ไปได้เพียงราว 200 เมตร ก็พุ่งชนรถยนต์บริเวณหน้าโครงการหลวงแม่กำปอง ได้รับบาดเจ็บสาหัส ลำไส้ฉีกขาด
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในห้องพัก พบร่างของหญิงสาวชาวไทยซึ่งใช้ชื่อเล่นว่า ปาล์ม เสียชีวิตในสภาพมีบาดแผลฉกรรจ์ที่ใบหน้าและศีรษะ ภายในห้องมีเลือดกระจายเป็นบริเวณกว้าง
จากการตรวจสอบประวัติการเข้าพัก พบว่าทั้งสองเช็กอินเข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 ภายในห้องยังพบขวดน้ำกระท่อม กัญชา และสนับมือตกอยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ตำรวจอายัดตัวเคเดนไว้แล้วขณะรักษาอาการที่โรงพยาบาล และเตรียมสอบปากคำทันทีที่อาการดีขึ้น ก่อนพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขณะเขียนข่าวนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ และยังไม่มีคำให้การจากฝ่ายผู้ต้องสงสัย เนื่องจากอยู่ระหว่างรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บ
ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานข่าวขณะนี้มีเพียงไม่กี่ประเด็น ได้แก่ เขาเป็นลูกครึ่งไทย-อเมริกัน เป็นแฟนของผู้เสียชีวิต เดินทางมาเข้าพักด้วยกันที่เชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน
ส่วนคำอธิบายที่ถูกอ้างถึงมากที่สุดคือการระบุว่าเขามีดีกรีเป็นนักมวยระดับแชมป์จากเกาะสมุย จากการค้นข้อมูลในฐานข้อมูลนักมวยและแหล่งข้อมูลสาธารณะ ยังไม่พบสถิติการชก รายชื่อค่ายมวยต้นสังกัด หรือรายการแชมป์
ผู้อ่านจึงควรระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการชกหรือตำแหน่งแชมป์ของบุคคลดังกล่าว จนกว่าจะมีการยืนยันจากแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบได้
ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีอาญายังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด และการเสียชีวิตของผู้เสียหายยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
สำหรับผู้ที่กำลังเผชิญความรุนแรงในครอบครัวหรือความรุนแรงจากคู่รัก สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
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