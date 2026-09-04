ข่าวอาชญากรรม

ขุดประวัติ นักมวยลูกครึ่งไทย-อเมริกัน ทำร้ายแฟนสาวดับคารีสอร์ทเชียงใหม่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 10:56 น.

ชาวเน็ตขุดประวัติ นักมวยลูกครึ่งไทย-อเมริกัน หลังแฟนสาวเสียชีวิตในรีสอร์ทที่แม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่

กรณีเหตุหญิงสาวชาวไทยเสียชีวิตในห้องพักรีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ทำร้ายโดย เคเดน ชายลูกครึ่งไทย-อเมริกัน ซึ่งเป็นแฟนหนุ่ม กลายดราม่าหนักในโลกออนไลน์ แห่ขุดประวัติเป็นนักมวยระดับแชมป์จากเกาะสมุย

ทีมข่าวเดอะไทยเกอร์ตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ พบว่าข้อเท็จจริงหลายส่วนยังจำกัดอยู่มาก บทความนี้จึงรวบรวมเฉพาะสิ่งที่ยืนยันได้ และระบุชัดว่าส่วนใดยังตรวจสอบไม่ได้

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เกิดอะไรขึ้นที่รีสอร์ทแม่กำปอง

เหตุเกิดกลางดึกที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าพักห้องข้างเคียงได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทดังผิดปกติ จึงแจ้งพนักงานให้เข้าไปตรวจสอบ

ระหว่างที่พนักงานเดินเข้าไป มีชายคนหนึ่งวิ่งสวนออกมาในสภาพไม่สวมเสื้อและมีเลือดเปื้อนตามตัว ก่อนขับรถจักรยานยนต์ออกจากที่เกิดเหตุ แต่ขี่ไปได้เพียงราว 200 เมตร ก็พุ่งชนรถยนต์บริเวณหน้าโครงการหลวงแม่กำปอง ได้รับบาดเจ็บสาหัส ลำไส้ฉีกขาด

เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในห้องพัก พบร่างของหญิงสาวชาวไทยซึ่งใช้ชื่อเล่นว่า ปาล์ม เสียชีวิตในสภาพมีบาดแผลฉกรรจ์ที่ใบหน้าและศีรษะ ภายในห้องมีเลือดกระจายเป็นบริเวณกว้าง

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จากการตรวจสอบประวัติการเข้าพัก พบว่าทั้งสองเช็กอินเข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 ภายในห้องยังพบขวดน้ำกระท่อม กัญชา และสนับมือตกอยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์

ตำรวจอายัดตัวเคเดนไว้แล้วขณะรักษาอาการที่โรงพยาบาล และเตรียมสอบปากคำทันทีที่อาการดีขึ้น ก่อนพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ขณะเขียนข่าวนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ และยังไม่มีคำให้การจากฝ่ายผู้ต้องสงสัย เนื่องจากอยู่ระหว่างรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บ

ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานข่าวขณะนี้มีเพียงไม่กี่ประเด็น ได้แก่ เขาเป็นลูกครึ่งไทย-อเมริกัน เป็นแฟนของผู้เสียชีวิต เดินทางมาเข้าพักด้วยกันที่เชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน

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ส่วนคำอธิบายที่ถูกอ้างถึงมากที่สุดคือการระบุว่าเขามีดีกรีเป็นนักมวยระดับแชมป์จากเกาะสมุย จากการค้นข้อมูลในฐานข้อมูลนักมวยและแหล่งข้อมูลสาธารณะ ยังไม่พบสถิติการชก รายชื่อค่ายมวยต้นสังกัด หรือรายการแชมป์

ผู้อ่านจึงควรระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการชกหรือตำแหน่งแชมป์ของบุคคลดังกล่าว จนกว่าจะมีการยืนยันจากแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีอาญายังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด และการเสียชีวิตของผู้เสียหายยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

สำหรับผู้ที่กำลังเผชิญความรุนแรงในครอบครัวหรือความรุนแรงจากคู่รัก สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 10:56 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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