MGI โต้ Miss Universe ไม่มีอำนาจชี้ชะตา MUT พร้อมใช้กฎหมายหากแทรกแซง
มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ออกแถลงการณ์ตอบโต้กรณี Miss Universe ประเมินสิทธิ์เข้าประกวดของไทย ยืนยันสัญญา Miss Universe Thailand อยู่กับฝั่งตะวันออก พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหา “ณวัฒน์” ยึดบัญชีองค์กรโดยมิชอบ
ความขัดแย้งภายในองค์กร Miss Universe ปะทุเดือด หลังบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI ผู้ถือสิทธิ์และดำเนินการประกวด Miss Universe Thailand ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569 ตอบโต้คำประกาศซึ่งพาดพิงนายณวัฒน์ อิสรไกรศีล และฝ่ายบริหารกำลังประเมินการเข้าร่วม Miss Universe ครั้งที่ 75 ของตัวแทนประเทศไทย
MGI มองว่า การกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะจำกัด ระงับ หรือกระทบสิทธิ์เข้าประกวดของ Miss Universe Thailand เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ไม่มีฐานรองรับตามสัญญาที่บริษัทถืออยู่ สิทธิ์จัดการประกวด Miss Universe Thailand ของ MGI เกิดจากสัญญากับ Miss Universe Eastern ซึ่งมีอำนาจดูแลใบอนุญาตของประเทศไทย ขณะที่ MGI ไม่มีความสัมพันธ์ทางสัญญาหรือข้อผูกพันกับฝ่ายบริหาร Miss Universe Western
ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงไม่ยอมรับอำนาจของฝ่ายตะวันตกในการเพิกถอน ระงับ จำกัด แทรกแซง หรือตัดสินสิทธิ์ตามสัญญาของ MGI รวมถึงสิทธิ์ส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลก
MGI ระบุอีกว่า ขณะนี้อำนาจบริหาร Miss Universe ยังอยู่ท่ามกลางข้อพิพาทภายในองค์กรและข้อพิพาททางกฎหมาย การออกแถลงการณ์จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจึงไม่ควรถูกนำเสนอในลักษณะที่สามารถกำหนดสิทธิ์ตามสัญญาของอีกฝ่ายได้ หากไม่มีอำนาจทางกฎหมายและอำนาจบริหารที่ถูกต้อง
หากบุคคลหรือฝ่ายที่ไม่มีอำนาจตามสัญญาเข้ามาแทรกแซงสิทธิ์ของ MGI อาจสร้างความเสียหายต่อธุรกิจ ชื่อเสียง และผลประโยชน์อื่น ๆ ของบริษัท
MGI จึงขอสงวนสิทธิ์ตามสัญญาและกฎหมายทั้งหมด พร้อมพิจารณาดำเนินคดี หากพบการแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อใบอนุญาต ธุรกิจ หรือการเข้าร่วมประกวดของ Miss Universe Thailand
ปฏิเสธข้อกล่าวหา “ณวัฒน์” ยึดบัญชี Miss Universe
แถลงการณ์ของ MGI ยังตอบโต้ข้อกล่าวหาที่ว่า นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล และผู้เกี่ยวข้องเข้าควบคุมเว็บไซต์หรือบัญชีเฟซบุ๊กของ Miss Universe โดยมิชอบ
บริษัทปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้ฝ่ายที่กล่าวหานำหลักฐานเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างเหมาะสม เนื่องจากเป็นข้อกล่าวหาร้ายแรง
อย่างไรก็ตาม MGI ยอมรับว่าเว็บไซต์ missuniverse.com และเพจเฟซบุ๊ก Miss Universe เป็นทรัพย์สินและช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการขององค์กร โดยยืนยันว่าบริษัทไม่เคยกล่าวอ้างเป็นอย่างอื่น
ก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ missuniverseorg.com เผยแพร่แถลงการณ์ในนาม Miss Universe Organization อ้างว่า ช่องทางซึ่งเผยแพร่ประกาศก่อนหน้านั้นถูกเข้าควบคุมโดยมิชอบ และกำลังถูกนายณวัฒน์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
คำแถลงดังกล่าวยังปฏิเสธข้อมูลที่ว่า มีผู้ถือลิขสิทธิ์ระดับประเทศมากกว่า 10 รายถูกกีดกันออกจากการประชุม National Directors’ Town Hall เมื่อวันที่ 2 กันยายน โดยระบุว่ามีตัวแทนมากกว่า 100 ประเทศเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมมีเพียงทีม Miss Universe Thailand รวมถึงนายณวัฒน์
ฝ่ายดังกล่าวให้เหตุผลว่า การตัดสินใจเกิดจากเหตุการณ์และพฤติกรรมในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงการโจมตีองค์กรและผู้บริหารเป็นการส่วนตัวโดยไม่มีมูล พร้อมประกาศว่ากำลังประเมินการเข้าร่วม Miss Universe ครั้งที่ 75 ของประเทศไทย แต่ยังไม่มีคำตัดสินอย่างเป็นทางการ
“ทารีน่า โบเทส” ตัวแทนไทยที่อาจได้รับผลกระทบ
ตัวแทนประเทศไทยในการประกวดปีนี้คือ “ขนม” ทารีน่า โบเทส เจ้าของตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2026 ซึ่งคว้ามงกุฎจากการประกวดรอบตัดสินเมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา
ตามกำหนดเดิม ทารีน่าจะเดินทางไปชิงมงกุฎ Miss Universe ครั้งที่ 75 ที่เปอร์โตริโกในเดือนพฤศจิกายน 2569
ส่วนสถานะของประเทศไทยยังไม่มีประกาศยกเลิกหรือระงับการเข้าร่วมอย่างเป็นทางการ คำแถลงจากอีกฝั่งใช้เพียงคำว่า “กำลังประเมิน” ขณะที่ MGI ยืนยันว่าจะปกป้องสิทธิ์ของ Miss Universe Thailand ตัวแทน ผู้สนับสนุน และคู่ค้าตามสัญญาอย่างเต็มที่
ความขัดแย้งล่าสุดเกิดขึ้นท่ามกลางการแบ่งโครงสร้างบริหารออกเป็น Miss Universe Eastern และ Miss Universe Western โดยคำแถลงของฝั่งตะวันออกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ระบุว่า Miss Universe ดำเนินงานในรูปแบบกิจการร่วมทุน ซึ่งทั้งสองฝ่ายถือสิทธิ์ฝ่ายละ 50%
ข้อตกลงที่เรียกว่า Hemisphere Agreement ลงวันที่ 1 กันยายน 2568 แบ่งการดูแลใบอนุญาตระดับประเทศตามภูมิภาค ฝั่งตะวันออกดูแลประเทศในซีกโลกตะวันออก ส่วนฝั่งตะวันตกดูแลประเทศในซีกโลกตะวันตก ขณะที่เรื่องซึ่งกระทบองค์กรทั้งหมดต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกัน ตามคำอธิบายของฝั่งตะวันออก
เว็บไซต์ missuniverse.com ยังเคยประกาศแต่งตั้งนายณวัฒน์เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Miss Universe Eastern ให้ดูแลทีมและเครือข่ายใน 95 ประเทศ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569
อย่างไรก็ตาม แต่ละฝ่ายยังโต้แย้งกันเรื่องอำนาจบริหารและช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการ ทำให้อนาคตของตัวแทนประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่แฟนนางงามทั่วโลกจับตามอง ก่อนการแข่งขันที่เปอร์โตริโกในเดือนพฤศจิกายนนี้
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