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“จอนนี่มือปราบ” เผย “อำนาจ รื่นเริง” มีสารเสพติดในร่างกาย หลังก่อเหตุ 2 จุด เตรียมส่งบำบัด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 10:30 น.

จอนนี่มือปราบ เผย อำนาจ รื่นเริง มีสารเสพติดในร่างกาย หลังก่อเหตุ 2 จุด คาดกลับถึงบ้านแล้วเสพยาและดื่มสุรา เตรียมส่งบำบัด

จากที่ก่อนหน้านี้ นายอำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และอดีตแชมป์โลกสหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) รุ่นฟลายเวท มีอาการมึนเมาสุรา ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งเข้าป่า นอนได้รับบาดเจ็บ บริเวณเลียบทางรถไฟตำบลบางพระ อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี และ เมาอาละวาดข้างปาสิ่งของ ที่บริเวณงานวัดไร่กล้วย ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นได้ประมาณ 1 วันหลังจากนายอำนาจขอเดินทางกลับ หลังอยู่ภายใต้การดูแลของจอนนี่มือปราบนั้น

ล่าสุด จอนนี่มือปราบ อัปเดตอาการของนายอำนาจว่า เบื้องต้นจากการเอกซ์เรย์ ตรวจเลือด สแกนคลื่นสมอง หัวใจ และ ตรวจฉี่ เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฎว่าพบสารเสพติดในร่างกาย คงจะไปเติมมาหลังไปหาแม่ แล้วก็เมาสติหลุดเลยหลังจากนั้น จากนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจ ควบคุมตัวไปรักษา

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ณ เวลานี้ ครูอำนาจ คือ ผู้ป่วยจิตเวช ผมยังรักและสงสารแก ซึ่งหลังจากแกออกจากผมไป คงไปเจอสิ่งเสพติด และเสพมันเข้าไปเลยกลายเป็นแบบนี้ บวกกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผสมกัน ทำให้อาละวาด สติเพี้ยน พูดจาไม่รู้เรื่อง ก่อปัญหาให้กับสังคมชาว อ.ศรีราชา

พร้อมกันนี้ยังโพสต์เฟซบุ๊กอีกว่า “เช้านี้ จะต้องทำการส่งตัว ครูอำนาจ รื่นเริง เข้าสู่การบำบัดรักษา ที่โรงพยาบาลจิตเวชประจำจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากถูกล็อคตัวเมื่อคืน หมอได้ให้ยาสลบนอนยาวจนถึง6 โมงเช้า มาฟื้นตอนหมดฤทธิ์ยา ยังมีอาการ อาละวาดต่ออีก

ผลการตรวจปัสาวะ พบสารเสพติดในร่างกาย เท่ากับว่า พอกลับไปถึงบ้านที่ศรีราชา ก็ไปเสพยาเสพติดและดื่มสุราจนมีอาการสติหลุดและคลุ้มคลั่ง อาละวาดอีก สายๆ จะทำการส่งตัวไปรักษาต่ออุบลต่อไปครับ พักผ่อนนะครับครู ผมเป็นห่วงครู รักครูนะครับ

ผมยังไม่ได้พัก และ ไม่ได้ห่างข้างกายครูเลย ผมเข้าใจ คนที่ป่วยจิตเวชแบบนี้ จริงๆ”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 10:30 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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