ข่าวกีฬาวอลเลย์บอล

สวยสะกด! ส่องนักตบลูกยางสาว ทีมชาติอิรัก หมายเลข 1 สวยน่ารัก ดีกรีว่าที่หมอฟัน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 10:54 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 10:54 น.
สวยสะกด! ส่องนักตบลูกยางสาว ทีมชาติอิรัก หมายเลข 1 สวยน่ารัก ดีกรีว่าที่หมอฟัน

สวยสะกด! ส่องนักตบลูกยางสาว ทีมชาติอิรัก หมายเลข 1 สวยน่ารัก เจ้าของฉายา พาวเวอร์ควีน ดีกรีว่าที่หมอฟัน เก่งครบเครื่อง

ภายหลังการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2026 สิ้นสุดลง ทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์สมัยที่ 4 พร้อมได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันโอลิมปิก 2028 เป็นครั้งแรก ท่ามกลางบรรยากาศเฉลิมฉลองของแฟนลูกยาง แฟนกีฬากลับให้ความสนใจนักวอลเลย์บอลทีมชาติอิรักหมายเลข 1 ผู้เล่นคนนี้มีหน้าตาสะสวยจนสะกดสายตากองเชียร์ โดรีน โรเมล ชาเมา (Doreen Romel Shamow) นักตบสาววัย 19 ปีจากเมืองดูฮอก กลายเป็นไวรัลบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วหลังคลิปวิดีโอการแข่งขันถูกแชร์ต่อเป็นวงกว้าง

ชาวเน็ตต่างพากันแชร์คลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นลีลาการตบลูกยางอันหนักหน่วงและการเคลื่อนไหวสุดคล่องแคล่วบนสนามของ โดรีน โรเมล ชาเมา กระแสความนิยมดังกล่าวผลักดันให้ โดรีน โรเมล ชาเมา เป็นที่รู้จักไกลกว่าแวดวงกีฬาในประเทศและได้รับการขนานนามว่าเป็น “พาวเวอร์ควีน” แห่งอิรัก ว่าที่หมอฟันคนนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าความสามารถทางกีฬามีความโดดเด่นและดุดันไม่แพ้รูปร่างหน้าตา

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โดรีน โรเมล ชาเมา นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอิรักหมายเลข 1
Volleyball World

โดรีน โรเมล ชาเมา เป็นนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ต้องแบ่งเวลาให้กับการเรียนและการแข่งขันกีฬาอย่างหนัก เส้นทางลูกยางเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2564 กับสโมสรกีฬาซานฮารีบ โค้ชประจำทีมมองเห็นพรสวรรค์และชักชวนเข้าทีมเนื่องจากมีรูปร่างสูงใหญ่ ประกอบกับความผูกพันที่แม่และป้าเคยเป็นนักวอลเลย์บอลมาก่อน ปัจจุบัน โดรีน โรเมล ชาเมา รับบทบาทผู้เล่นสารพัดประโยชน์และมีส่วนร่วมกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอิรักในการแข่งขันระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

ก่อนหน้านี้ โดรีน โรเมล ชาเมา เคยเอาดีด้านกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่อายุ 15 ปีและก้าวขึ้นติดทีมชาติอิรักชุดใหญ่มาแล้ว ทว่านักตบสาวคนดังตระหนักว่าวอลเลย์บอลมอบโอกาสและเปิดประตูสู่ความสำเร็จได้มากกว่า ความโด่งดังชั่วข้ามคืนไม่ได้มาจากผลงานรายการใหญ่เพียงครั้งเดียว แต่โซเชียลมีเดียเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ทำให้คลิปวิดีโอสั้นได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว

Volleyball World

ชีวิตนอกสนามของ โดรีน โรเมล ชาเมา ยังทุ่มเทให้กับการทำประโยชน์เพื่อสังคม นักกีฬาสาวร่วมผลักดันโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในวงการกีฬา พร้อมทำงานร่วมกับองค์การยูนิเซฟและองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศแห่งสหประชาชาติ การทำงานเพื่อสังคมทำให้ โดรีน โรเมล ชาเมา กลายเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักกีฬาเยาวชน

Volleyball World

ที่มา: NEWS 18

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 10:54 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 10:54 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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