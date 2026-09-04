ยินดี ปราง ปรางทิพย์ ตั้งท้องลูกคนแรก เปิดตัวหนุ่มข้างกาย หล่อมาก
ปราง ปรางทิพย์ เผยภาพประกาศข่าวดี เตรียมเป็นคุณแม่ป้ายแดง พร้อมแคปชั่นอารมณ์ดี “DNA พ่อจึ้งเกิน เลยขอมา 1” เพื่อนในวงการ แฟนเพลงร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น เปิดภาพ “ตงฉิน” หนุ่มหล่อข้างกาย พ่อของลูก
นับเป็นข่าวดีที่สร้างความประหลาดใจให้แฟนเพลง เมื่อ “ปราง ปรางทิพย์” หรือ ปรางทิพย์ แถลง นักร้องสาวเสียงทรงพลัง ประกาศว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรก พร้อมเผยภาพขณะท้องเริ่มโตผ่านบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัว เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569
ว่าที่คุณแม่เขียนแคปชั่นสั้น ๆ แฝงอารมณ์ขันตามสไตล์ว่า “DNA พ่อจึ้งเกิน เลยขอมา 1 ขอบคุณทุก ๆ ท่านนะคะ”
หลังเผยแพร่โพสต์ดังกล่าว คนในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ทั้ง พิมพ์ พิมพ์มาดา, พิ้งกี้ สาวิกา, น้ำตาล ชลิตา, แก้ม วิชญาณี, ไรอัล กาจบัณฑิต และธัญญ่า อาร์สยาม พร้อมอวยพรให้คุณแม่และลูกน้อยมีสุขภาพแข็งแรง
ก่อนประกาศข่าวตั้งครรภ์ ปรางเคยโพสต์ภาพคู่กับแฟนหนุ่ม ตงฉิน พร้อมข้อความอวยพรว่า “ขอให้ที่รักมีความสุขในทุก ๆ วัน” ทำให้แฟนเพลงสนใจว่าเขาอาจเป็นคนสำคัญที่อยู่เคียงข้างนักร้องสาวในช่วงเวลานี้
ย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายปี 2568 สาวปรางทิพย์ เปิดตัวแฟนหนุ่มสุดหล่อกลางไลฟ์หลังคบหากันมาได้ 2 เดือน โดยจุดเริ่มต้นความรักมาจากที่ฝ่ายชายเข้ามากดไลก์ในอินสตาแกรม ก่อนที่ทั้งสองจะพูดคุยกันก่อนประกาศข่าวดีเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่ในวันนี้
ประวัติ ปราง ปรางทิพย์ นักร้องเสียงเอกลักษณ์
ปราง ปรางทิพย์ มีชื่อจริงว่า ปรางทิพย์ แถลง เป็นนักร้องจากจังหวัดพิษณุโลก มีจุดเด่นด้านการนำเทคนิคการร้องเพลงไทยเดิมและลูกทุ่งมาผสมกับดนตรีสมัยใหม่ จนเกิดเป็นแนวทางการร้องเฉพาะตัว
เธอเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากรายการ The Voice Thailand ซีซัน 3 เมื่อปี 2557 โดยเลือกอยู่ทีมโค้ชโจอี้ บอย และผ่านการแข่งขันไปถึงรอบไลฟ์โชว์
ชื่อของปรางกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งในปี 2562 หลังคว้าแชมป์รายการ The Mask Line Thai ภายใต้ “หน้ากากตุ๊กตุ๊ก” ก่อนเปิดเผยตัวตนในรอบถอดหน้ากาก ท่ามกลางเสียงชื่นชมเรื่องพลังเสียงและความสามารถในการร้องเพลงหลายแนว
ต่อมาเธอกลับสู่เวทีเดิมในรายการ The Voice All Stars Thailand และเดินหน้าทำงานเพลงอย่างต่อเนื่อง มีผลงานที่แฟนเพลงคุ้นเคย เช่น ลามู ลามู, iควาย, กลับบ้าน, พ่อทูนหัว, ฝนตกอีกแล้ว, ศักดิ์ศรีคนโสด และผิดเวลา รวมถึงเคยร่วมแสดงในซีรีส์ The Box กล่องหลอน ซ่อนตาย
ล่าสุด ปรางคว้ารางวัลศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยม ประเภทเพลงไทยสากล จากเวทีคมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 22 ด้วยผลงานเพลง “ดวงใจ” สังกัดค่าย Song Rider เมื่อเดือนพฤษภาคม 2569
จากเส้นทางศิลปินที่ฝากผลงานไว้บนหลายเวที วันนี้ปรางกำลังเตรียมรับบทบาทใหม่ในฐานะคุณแม่ ขณะที่แฟนเพลงยังคงรอติดตามข่าวคราวของสมาชิกตัวน้อยและร่วมส่งคำอวยพรให้ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
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แหล่งอ้างอิง
- Instagram ปราง ปรางทิพย์
- คมชัดลึก
- ประวัติและผลงาน ปราง ปรางทิพย์ – Sanook
- ประวัติ ปราง ปรางทิพย์ – TrueID
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