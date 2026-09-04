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รพ.เปาโล แจงปมหมอปากแซ่บ สิ้นสุดหน้าที่ตั้งแต่ปี 67 ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 10:55 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 10:57 น.
รพ.เปาโล สมุทรปราการ และ พระประแดง แจงปมหมอปากแซ่บ ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

รพ.เปาโล สมุทรปราการ และ พระประแดง แถลงการณ์ปมหมอปากแซ่บด่าคนไข้ เคยทำงานแผนกฉุกเฉิน สิ้นสุดหน้าที่ตั้งแต่ปี 67 ปัจจุบันไม่มีส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ

จากรณีแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพฯ หรือบัตรทอง ใช้คำพูดไม่เหมาะสมด่าทอคนไข้เปรียบคนใช้สิทธิ 30 บาทเป็นคนชั้นล่าง ล่าสุด โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ และ พระประแดง ออกแถลงการณ์ป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ แจ้งข้อเท็จจริงว่า ตามกรณีข่าวที่เผยแพร่ผ่านสื่อ Social Media เกี่ยวกับแพทย์ท่านหนึ่ง โรงพยาบาลขอชี้แจงว่าแพทย์ท่านดังกล่าวได้สิ้นสุดการปฏิบัติงานกับโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล

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โรงพยาบาลขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความไว้วางใจ และขออภัยในความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

ขณะที่ โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง ชี้จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับแพทย์ท่านหนึ่งผ่านสื่อ Social Media ในขณะนี้

อย่างไรก็ดีมีชาวเน็ตเข้ามาสอบถามว่าแพทย์คนดังกล่าวคือบุคลากรของโรงพยาบาลเปาโลใช่หรือไม่ ฝั่ง รพ.เปาโล สมุทรปราการ อธิบายเพิ่มเติมว่า “ทางโรงพยาบาลขอเรียนชี้แจงว่า นายแพทย์ท่านดังกล่าวเคยปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลในอดีตในลักษณะ Part-time ณ แผนกฉุกเฉินค่ะ โดยได้สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่กับทางโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติงานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลแล้วค่ะ

ทางโรงพยาบาลจึงขอชี้แจงเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนค่ะ”

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โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ แจงหมอปากแซ่บสิ้นสุดการทำงานตั้งแต่ปี 67
ภาพจาก Facebook : โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ เผยหมอปากแซ่บพ้นสภาพตั้งแต่ปี 67
ภาพจาก Facebook : โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

ขณะที่ โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง ขอเรียนชี้แจงว่า แพทย์ท่านดังกล่าวเคยปฏิบัติงานเป็น แพทย์ทดแทนแพทย์ Part-time โดยมีระยะเวลาออกตรวจ 2 วันเท่านั้น และปัจจุบันได้สิ้นสุดการปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเปาโล พระประแดง แต่อย่างใด จึงขอเรียนชี้แจงเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจโรงพยาบาลเปาโล พระประแดง เสมอมา

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง ยืนยันไม่เกี่ยวข้องหมอปากแซ่บด่าคนไข้
ภาพจาก Facebook : โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง

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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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