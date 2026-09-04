รพ.เปาโล แจงปมหมอปากแซ่บ สิ้นสุดหน้าที่ตั้งแต่ปี 67 ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รพ.เปาโล สมุทรปราการ และ พระประแดง แถลงการณ์ปมหมอปากแซ่บด่าคนไข้ เคยทำงานแผนกฉุกเฉิน สิ้นสุดหน้าที่ตั้งแต่ปี 67 ปัจจุบันไม่มีส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ
จากรณีแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพฯ หรือบัตรทอง ใช้คำพูดไม่เหมาะสมด่าทอคนไข้เปรียบคนใช้สิทธิ 30 บาทเป็นคนชั้นล่าง ล่าสุด โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ และ พระประแดง ออกแถลงการณ์ป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ แจ้งข้อเท็จจริงว่า ตามกรณีข่าวที่เผยแพร่ผ่านสื่อ Social Media เกี่ยวกับแพทย์ท่านหนึ่ง โรงพยาบาลขอชี้แจงว่าแพทย์ท่านดังกล่าวได้สิ้นสุดการปฏิบัติงานกับโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล
โรงพยาบาลขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความไว้วางใจ และขออภัยในความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
ขณะที่ โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง ชี้จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับแพทย์ท่านหนึ่งผ่านสื่อ Social Media ในขณะนี้
อย่างไรก็ดีมีชาวเน็ตเข้ามาสอบถามว่าแพทย์คนดังกล่าวคือบุคลากรของโรงพยาบาลเปาโลใช่หรือไม่ ฝั่ง รพ.เปาโล สมุทรปราการ อธิบายเพิ่มเติมว่า “ทางโรงพยาบาลขอเรียนชี้แจงว่า นายแพทย์ท่านดังกล่าวเคยปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลในอดีตในลักษณะ Part-time ณ แผนกฉุกเฉินค่ะ โดยได้สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่กับทางโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติงานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลแล้วค่ะ
ทางโรงพยาบาลจึงขอชี้แจงเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนค่ะ”
ขณะที่ โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง ขอเรียนชี้แจงว่า แพทย์ท่านดังกล่าวเคยปฏิบัติงานเป็น แพทย์ทดแทนแพทย์ Part-time โดยมีระยะเวลาออกตรวจ 2 วันเท่านั้น และปัจจุบันได้สิ้นสุดการปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเปาโล พระประแดง แต่อย่างใด จึงขอเรียนชี้แจงเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจโรงพยาบาลเปาโล พระประแดง เสมอมา
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