ทำไม LISA เขียน SaWaDiKa ไม่ใช่ Sawasdee Ka ชื่อเพลงอ่านยังไง แปลว่าอะไร

ไขข้อสงสัยชื่อเพลงใหม่ของ LISA คำว่า SaWaDiKa หมายถึง สวัสดีค่ะ แต่ไม่ใช่การถอดเสียงตามมาตรฐานราชบัณฑิตยสภา
หลัง LISA หรือ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ปล่อยซิงเกิลใหม่ SaWaDiKa เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569 ชื่อเพลงกลายเป็นอีกเรื่องที่แฟนเพลงพูดถึง เพราะแม้เห็นครั้งแรกก็พอเดาได้ว่าหมายถึงคำว่า “สวัสดีค่ะ” แต่รูปเขียนกลับไม่เหมือน Sawasdee Ka ที่คนไทยและชาวต่างชาติคุ้นตา
คำว่า SaWaDiKa ในชื่อเพลงอ่านว่า สวัสดีค่ะ มีความหมายตรงตัวเป็นคำทักทายแบบสุภาพที่ผู้หญิงใช้ในภาษาไทย ไม่ได้อ่านแยกตามตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็น “ซา วา ดี กา”
LISA เริ่มใช้ชื่อ SaWaDiKa ตั้งแต่ประกาศซิงเกิลเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ก่อนปล่อยเพลงออกมาจริงในเดือนกันยายน ขณะที่แคมเปญโปรโมตก่อนหน้านั้นก็ใช้ข้อความ “HELLO สวัสดีค่ะ” จึงชัดเจนว่าชื่อเพลงนำมาจากคำทักทายภาษาไทย
จุดที่ทำให้หลายคนสงสัยคือเหตุใดจึงเขียน SaWaDiKa แทน Sawasdee Ka หรือรูปอื่นที่ใช้กันทั่วไป
ขณะนี้ยังไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการจาก LISA หรือค่าย LLOUD ว่าทำไมจึงเลือกตัวสะกดนี้ รวมถึงเหตุผลที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่สลับกันเป็น SaWaDiKa
สิ่งที่บอกได้คือ SaWaDiKa เป็นรูปเขียนที่ใช้เป็นชื่อเฉพาะของเพลง สื่อต่างประเทศบางแห่งอธิบายว่าเป็นการนำคำว่า sawasdee ka มาเขียนใหม่ในรูปแบบเฉพาะ หรือ stylised spelling มากกว่าจะเป็นการถอดเสียงภาษาไทยตามหลักทางภาษา
ส่วนคำว่า Sawasdee Ka ที่พบเห็นทั่วไป เป็นวิธีเขียนคำว่า “สวัสดีค่ะ” ด้วยอักษรโรมันที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ แต่ก็ไม่ใช่รูปถอดเสียงตามระบบของราชบัณฑิตยสภาเช่นกัน
หากใช้หลักถอดอักษรแบบถ่ายเสียงของราชบัณฑิตยสภา คำว่า “สวัสดี” จะใกล้กับรูป sawatdi ส่วน “ค่ะ” ใช้ kha จึงแตกต่างจากทั้ง Sawasdee Ka และ SaWaDiKa ที่พบในชีวิตประจำวันและชื่อเพลงของ LISA
เพราะฉะนั้น การเขียน SaWaDiKa ไม่ได้หมายความว่า LISA สะกดคำว่า “สวัสดีค่ะ” ผิด แต่เป็นชื่อเพลงที่เลือกใช้รูปเขียนของตัวเอง ส่วนเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นตัวสะกดนี้โดยเฉพาะ ยังต้องรอคำอธิบายจากเจ้าตัวหรือทีมงาน
ชื่อเพลงยังเข้ากับภาพรวมของผลงานครั้งนี้ ซึ่งดึงองค์ประกอบความเป็นไทยเข้ามาอย่างชัดเจน ทั้งกรุงเทพฯ มวยไทย รถตุ๊กตุ๊ก เงินบาท และคำภาษาไทยอย่าง “เก่งมาก” ที่ปรากฏในเพลง ทำให้ “สวัสดีค่ะ” ทำหน้าที่เหมือนคำเปิดประตูเข้าสู่โลกของเพลงใหม่ตั้งแต่ชื่อผลงาน
ทั้งนี้ เพลง SaWaDiKa เป็นซิงเกิลแรกที่ LISA ปล่อยออกมาก่อนอีพี PRESS PLAY ซึ่งมีกำหนดตามมาในวันที่ 23 ตุลาคม 2569
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ข้อมูลจาก : LLOUD Official
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