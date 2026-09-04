ชายอินเดียเสียชีวิตหลังลิฟต์ร่วงขณะอยู่ในโรงพยาบาล หลังประสบอุบัติเหตุตกต้นไม้
ชายอินเดียเสียชีวิตหลังลิฟต์ร่วงขณะอยู่ในโรงพยาบาล หลังประสบอุบัติเหตุตกต้นไม้ ด้านครอบครัวประท้วงกล่าวหาโรงพยาบาลชุ่ย
เมื่อวันที่ 1 กันยายน สำนักข่าว Bhaskar รายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้นำตัวชายวัย 52 ปี จากรัฐมัธยประเทศ ส่งโรงพยาบาล ภายหลังจากที่เขาพลัดตกจากต้นไม้สูง ขณะขึ้นไปเก็บไม้ โดยเขาได้รับบาดเจ็บหลายจุด รวมถึงมีกระดูกหักด้วย
โดยเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเมืองเรวา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้นำขึ้นเปลและพาขึ้นลิฟต์เพื่อพาไปชั้นบน อย่างไรก็ตามลิฟต์ดันขัดข้องและทำให้ลิฟต์ตกลงมา ส่งผลให้ชายคนดังกล่าวเสียชีวิต
ขณะที่ทางครอบครัวได้รวมตัวประท้วงทางโรงพยาบาล พร้อมตั้งคำถามถึงการดูแลอุปกรณ์ รวมถึงต่อว่าทางโรงพยาบาลว่าขาดมาตรการดูแลความปลอดภัย และเป็นเหตุให้บุคคลในครอบครัวต้องเสียชีวิต
ซึ่งหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะนำร่างผู้ตายไปชันสูตรเพื่อหาข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไป ขณะที่ทางโรงพยาบาลยังไม่ได้ออกแถลงใดๆถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
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