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สะเทือนขวัญ ทารกแรกเกิดถูกแทง 15 ครั้ง ทิ้งศพบนเครื่องซักผ้า ที่แท้ฝีมือแม่วัยใส

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 22:30 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 22:30 น.
สะเทือนขวัญ ทารกแรกเกิดถูกแทง 15 ครั้ง ทิ้งศพบนเครื่องซักผ้า ที่แท้ฝีมือแม่วัยใส

ศาลอังกฤษไต่สวนคดีทารกหญิงแรกเกิดเสียชีวิตในเมืองเชฟฟีลด์ พบรอยบาดเจ็บ 33 แห่งจากการแทง 15 ครั้ง ตำรวจตั้งข้อหาฆาตกรรมแม่วัย 20 ปี แฟนหนุ่มและพ่อแม่ของฝ่ายชาย รวม 4 คน ส่วนเด็กหญิงวัย 15 ปีถูกดำเนินคดีฐานบิดเบือนกระบวนการยุติธรรม

คดีสะเทือนขวัญเกิดขึ้นที่เมืองเชฟฟีลด์ ประเทศอังกฤษ หลังตำรวจพบทารกหญิงแรกเกิดเสียชีวิตภายในอาคารหลังเล็กบริเวณบ้านพัก โดยศาลรับฟังข้อมูลเบื้องต้นว่า ทารกซึ่งได้รับการเรียกระบุตัวตนว่า “Baby S” มีบาดแผลจากการถูกแทงถึง 33 แห่งบริเวณใบหน้าและลำตัวทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 ภายในบ้านพักบนถนนโฮลีเวลล์ ไฮท์ส เขตวินโคแบงก์ หลัง แอนเดรีย สโคโพวา วัย 20 ปี คลอดทารกขณะมีอายุครรภ์ราว 37 สัปดาห์ และเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์พบร่องรอยการคลอดแต่ไม่พบตัวเด็ก จึงแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบความปลอดภัยเมื่อเวลา 05.58 น.
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพัก พบศพทารกถูกห่อด้วยผ้าเช็ดตัว ใส่ไว้ในถุงสีน้ำเงินวางอยู่บนเครื่องซักผ้าภายในอาคารแยกจากตัวบ้าน แม้ทีมแพทย์ฉุกเฉินจะพยายามยื้อชีวิตแต่ไม่เป็นผล ผลชันสูตรยืนยันว่าเสียชีวิตจากบาดแผลถูกแทง นอกจากนี้ยังพบว่ามีเด็กชายอายุ 8 ขวบอาศัยอยู่ในบ้านขณะเกิดเหตุด้วย
เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาชาวสโลวาเกียรวม 5 คน ได้แก่
ข้อหาร่วมกันฆาตกรรม, ทำให้เด็กเสียชีวิต และบิดเบือนกระบวนการยุติธรรม (4 คน): แอนเดรีย สโคโพวา (แม่ของทารก), ปีเตอร์ ฮอร์วาธ จูเนียร์ วัย 19 ปี (แฟนหนุ่ม ซึ่งเบื้องต้นเชื่อว่าไม่ใช่พ่อแท้ๆ ของทารก) รวมถึง ปีเตอร์ ฮอร์วาธ ซีเนียร์ วัย 38 ปี และ นีนา ฮอร์วาโธวา วัย 37 ปี (พ่อและแม่ของฝ่ายชาย)

 

ข้อหาบิดเบือนกระบวนการยุติธรรม (1 คน): เยาวชนหญิงวัย 15 ปี (กฎหมายคุ้มครองไม่เปิดเผยชื่อ) ซึ่งถูกกล่าวหาร่วมกับ นีนา ในการทำความสะอาดคราบเลือดในห้องน้ำเพื่อปกปิดหลักฐาน

 

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ผู้ต้องหาทั้ง 5 คนปรากฏตัวต่อศาล Sheffield Crown Court เมื่อวันที่ 3 กันยายน โดยต้องใช้ล่ามแปลภาษา และทำการยืนยันเพียงชื่อ-ข้อมูลส่วนตัวโดยยังไม่ยื่นคำให้การ ศาลมีคำสั่งฝากขังผู้ใหญ่ทั้ง 4 คน และส่งตัวเยาวชนวัย 15 ปีไปยังสถานควบคุม โดยมีกำหนดนัดไต่สวนอีกครั้งวันที่ 2 ตุลาคม 2569 และวาง schedule พิจารณาคดีเบื้องต้นในวันที่ 12 เมษายน 2570 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 6–7 สัปดาห์
อนึ่ง ก่อนหน้านี้ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยรวม 7 คน โดยหญิงอีก 2 คน (อายุ 26 และ 37 ปี) ได้รับการประกันตัวแล้ว ทั้งนี้ ตำรวจเซาท์ยอร์กเชียร์และสำนักงานอัยการได้ย้ำเตือนให้สาธารณชนละเว้นการคาดเดาข้อมูลบนโซเชียลมีเดียเพื่อไม่ให้กระทบต่อกระบวนการยุติธรรม พร้อมระบุว่าจำเลยทุกคนยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาตัดสิน
ต้องการให้ปรับเปลี่ยนโทนการเขียน (เช่น ให้เป็นภาษาข่าวหน้าหนึ่งอย่างเป็นทางการ หรือแนวสรุปกระชับสำหรับโซเชียล) เพิ่มเติมไหม?

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 22:30 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 22:30 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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