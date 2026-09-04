อดีตจักรพรรดิอากิฮิโตะ ทรงขอจัดพิธีพระบรมศพเรียบง่าย ลดภาระประชาชน
สำนักพระราชวังญี่ปุ่นพิจารณา ลดขนาดพระราชพิธีพระบรมศพในอนาคต ของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ อาจย้ายมาจัดภายในพระราชวัง ลดผู้เข้าร่วมเหลือประมาณ 2,500 คน ยืนยันว่าพระพลานามัยยังไม่มีปัญหาร้ายแรง
สำนักพระราชวังญี่ปุ่นกำลังพิจารณาจัดพระราชพิธีพระบรมศพในอนาคตของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ พระจักรพรรดิพระองค์ก่อน ให้มีขนาดเล็กลงกว่าสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะ หรือจักรพรรดิโชวะ ตามพระราชประสงค์ที่ต้องการลดผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชน
แผนเบื้องต้นคือจัดพิธี “โซโจเด็น โนะ กิ” ซึ่งเป็นพระราชพิธีของราชสำนักสำหรับถวายความอาลัย ณ ห้องมัตสึโนะมะ หรือห้องสน ภายในพระราชวังหลวง กรุงโตเกียว แทนการสร้างสถานที่ประกอบพิธีขนาดใหญ่ภายในสวนสาธารณะ
จำนวนผู้เข้าร่วมอาจลดลงเหลือประมาณ 2,500 คน หรือหนึ่งในสี่ของพระราชพิธีในสมัยจักรพรรดิโชวะ ขณะเดียวกัน สำนักพระราชวังยังพิจารณาแบ่งขั้นตอนที่เคยจัดภายในวันเดียวออกเป็นสองวัน เพื่อลดภาระของผู้ร่วมพิธีและเจ้าหน้าที่
การพิจารณาครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากพระอาการประชวรฉุกเฉิน แต่เป็นการดำเนินงานตามพระราชประสงค์ที่สำนักพระราชวังเคยเผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ขณะพระองค์ยังทรงครองราชย์
เอกสารระบุว่า สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะไม่ทรงประสงค์ให้การสร้างสุสานหรือการจัดพระราชพิธีสร้างภาระหนักแก่ประชาชน จึงควรจัดงานให้กระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้
พระองค์ยังทรงห่วงใยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดต้นไม้เพื่อสร้างอาคารประกอบพิธีชั่วคราว และการปิดสถานที่สาธารณะเป็นเวลานาน รวมถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม หากต้องเผชิญอากาศร้อนจัด หนาวจัด ฝนตกหนัก หรือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ห้องมัตสึโนะมะจึงถูกเสนอเป็นหนึ่งในสถานที่หลัก เนื่องจากอยู่ภายในอาคาร สามารถควบคุมความปลอดภัยได้ดีกว่า และไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่
ลดขนาดจากพระราชพิธีจักรพรรดิโชวะ
เมื่อจักรพรรดิโชวะเสด็จสวรรคตในปี 2532 พระราชพิธีโซโจเด็น โนะ กิ และพิธีไทโซ โนะ เร ซึ่งเป็นรัฐพิธี ถูกจัดขึ้นที่สวนชินจูกุเกียวเอ็น กรุงโตเกียว มีผู้แทนจากญี่ปุ่นและต่างประเทศเข้าร่วมประมาณ 10,000 คน
ตำรวจญี่ปุ่นระดมกำลังรักษาความปลอดภัยประมาณ 32,000 นาย รวมเจ้าหน้าที่สนับสนุนจากทั่วประเทศ 6,000 นาย นับเป็นการใช้กำลังตำรวจต่อวันครั้งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในเวลานั้น
การใช้สถานที่ดังกล่าวยังต้องสร้างอาคารประกอบพิธีเป็นการชั่วคราวและปิดพื้นที่ต่อสาธารณชนเป็นเวลานาน แผนใหม่จึงมุ่งใช้พื้นที่ภายในพระราชวังที่มีอยู่แล้ว พร้อมลดจำนวนผู้เข้าร่วมลงอย่างมาก
เลือกถวายพระเพลิงแทนการฝังพระบรมศพ
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ พระจักรพรรดินีพระองค์ก่อน ยังมีพระราชประสงค์ให้ถวายพระเพลิงพระบรมศพ แทนการฝังตามธรรมเนียมที่ราชวงศ์ญี่ปุ่นใช้ต่อเนื่องมาประมาณ 350 ปี
สำนักพระราชวังอธิบายว่า ราชวงศ์ญี่ปุ่นเคยใช้ทั้งการฝังและการถวายพระเพลิงในอดีต ขณะที่การฌาปนกิจเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปของสังคมญี่ปุ่นในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงไม่ขัดกับประวัติศาสตร์ของราชสำนัก
สุสานของทั้งสองพระองค์จะสร้างแยกกัน แต่อยู่ติดกันในบริเวณเดียวกัน และมีขนาดเล็กกว่าสุสานของจักรพรรดิและจักรพรรดินีพระองค์ก่อน
สำนักพระราชวังยืนยันพระพลานามัยยังปกติ
ปัจจุบันสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะมีพระชนมพรรษา 92 พรรษา และจะมีพระชนมพรรษาครบ 93 พรรษาในเดือนธันวาคม สำนักพระราชวังยืนยันว่าพระพลานามัยโดยรวมไม่มีปัญหาร้ายแรง และการพิจารณาพระราชพิธีไม่ได้เป็นสัญญาณว่าพระอาการทรุดลง
หลังทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 พระองค์ทรงยุติพระราชกรณียกิจสาธารณะ และประทับอย่างสงบกับสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ ณ พระตำหนักเซ็นโตะ ภายในเขตอากาซากะ กรุงโตเกียว
แนวทางจัดพระราชพิธีขนาดเล็กลงได้รับการถวายรายงานต่อสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแล้ว แต่รายละเอียดยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ถือเป็นกำหนดการขั้นสุดท้าย
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