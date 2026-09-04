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อดีตจักรพรรดิอากิฮิโตะ ทรงขอจัดพิธีพระบรมศพเรียบง่าย ลดภาระประชาชน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 09:41 น.

สำนักพระราชวังญี่ปุ่นพิจารณา ลดขนาดพระราชพิธีพระบรมศพในอนาคต ของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ อาจย้ายมาจัดภายในพระราชวัง ลดผู้เข้าร่วมเหลือประมาณ 2,500 คน ยืนยันว่าพระพลานามัยยังไม่มีปัญหาร้ายแรง

สำนักพระราชวังญี่ปุ่นกำลังพิจารณาจัดพระราชพิธีพระบรมศพในอนาคตของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ พระจักรพรรดิพระองค์ก่อน ให้มีขนาดเล็กลงกว่าสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะ หรือจักรพรรดิโชวะ ตามพระราชประสงค์ที่ต้องการลดผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชน

แผนเบื้องต้นคือจัดพิธี “โซโจเด็น โนะ กิ” ซึ่งเป็นพระราชพิธีของราชสำนักสำหรับถวายความอาลัย ณ ห้องมัตสึโนะมะ หรือห้องสน ภายในพระราชวังหลวง กรุงโตเกียว แทนการสร้างสถานที่ประกอบพิธีขนาดใหญ่ภายในสวนสาธารณะ

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จำนวนผู้เข้าร่วมอาจลดลงเหลือประมาณ 2,500 คน หรือหนึ่งในสี่ของพระราชพิธีในสมัยจักรพรรดิโชวะ ขณะเดียวกัน สำนักพระราชวังยังพิจารณาแบ่งขั้นตอนที่เคยจัดภายในวันเดียวออกเป็นสองวัน เพื่อลดภาระของผู้ร่วมพิธีและเจ้าหน้าที่

การพิจารณาครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากพระอาการประชวรฉุกเฉิน แต่เป็นการดำเนินงานตามพระราชประสงค์ที่สำนักพระราชวังเคยเผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ขณะพระองค์ยังทรงครองราชย์

เอกสารระบุว่า สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะไม่ทรงประสงค์ให้การสร้างสุสานหรือการจัดพระราชพิธีสร้างภาระหนักแก่ประชาชน จึงควรจัดงานให้กระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้

พระองค์ยังทรงห่วงใยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดต้นไม้เพื่อสร้างอาคารประกอบพิธีชั่วคราว และการปิดสถานที่สาธารณะเป็นเวลานาน รวมถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม หากต้องเผชิญอากาศร้อนจัด หนาวจัด ฝนตกหนัก หรือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

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ห้องมัตสึโนะมะจึงถูกเสนอเป็นหนึ่งในสถานที่หลัก เนื่องจากอยู่ภายในอาคาร สามารถควบคุมความปลอดภัยได้ดีกว่า และไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่

ลดขนาดจากพระราชพิธีจักรพรรดิโชวะ

เมื่อจักรพรรดิโชวะเสด็จสวรรคตในปี 2532 พระราชพิธีโซโจเด็น โนะ กิ และพิธีไทโซ โนะ เร ซึ่งเป็นรัฐพิธี ถูกจัดขึ้นที่สวนชินจูกุเกียวเอ็น กรุงโตเกียว มีผู้แทนจากญี่ปุ่นและต่างประเทศเข้าร่วมประมาณ 10,000 คน

ตำรวจญี่ปุ่นระดมกำลังรักษาความปลอดภัยประมาณ 32,000 นาย รวมเจ้าหน้าที่สนับสนุนจากทั่วประเทศ 6,000 นาย นับเป็นการใช้กำลังตำรวจต่อวันครั้งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในเวลานั้น

การใช้สถานที่ดังกล่าวยังต้องสร้างอาคารประกอบพิธีเป็นการชั่วคราวและปิดพื้นที่ต่อสาธารณชนเป็นเวลานาน แผนใหม่จึงมุ่งใช้พื้นที่ภายในพระราชวังที่มีอยู่แล้ว พร้อมลดจำนวนผู้เข้าร่วมลงอย่างมาก

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FILE – Norwegian King Harald V, left, shakes hands with Japanese Emperor Akihito during a welcome ceremony at the Akasaka Palace state guest house in Tokyo, March 26, 2001. (Toru Yamanaka/Pool Photo via AP, File)

เลือกถวายพระเพลิงแทนการฝังพระบรมศพ

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ พระจักรพรรดินีพระองค์ก่อน ยังมีพระราชประสงค์ให้ถวายพระเพลิงพระบรมศพ แทนการฝังตามธรรมเนียมที่ราชวงศ์ญี่ปุ่นใช้ต่อเนื่องมาประมาณ 350 ปี

สำนักพระราชวังอธิบายว่า ราชวงศ์ญี่ปุ่นเคยใช้ทั้งการฝังและการถวายพระเพลิงในอดีต ขณะที่การฌาปนกิจเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปของสังคมญี่ปุ่นในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงไม่ขัดกับประวัติศาสตร์ของราชสำนัก

สุสานของทั้งสองพระองค์จะสร้างแยกกัน แต่อยู่ติดกันในบริเวณเดียวกัน และมีขนาดเล็กกว่าสุสานของจักรพรรดิและจักรพรรดินีพระองค์ก่อน

สำนักพระราชวังยืนยันพระพลานามัยยังปกติ

ปัจจุบันสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะมีพระชนมพรรษา 92 พรรษา และจะมีพระชนมพรรษาครบ 93 พรรษาในเดือนธันวาคม สำนักพระราชวังยืนยันว่าพระพลานามัยโดยรวมไม่มีปัญหาร้ายแรง และการพิจารณาพระราชพิธีไม่ได้เป็นสัญญาณว่าพระอาการทรุดลง

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หลังทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 พระองค์ทรงยุติพระราชกรณียกิจสาธารณะ และประทับอย่างสงบกับสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ ณ พระตำหนักเซ็นโตะ ภายในเขตอากาซากะ กรุงโตเกียว

แนวทางจัดพระราชพิธีขนาดเล็กลงได้รับการถวายรายงานต่อสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแล้ว แต่รายละเอียดยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ถือเป็นกำหนดการขั้นสุดท้าย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 09:41 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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