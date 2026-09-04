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ครอบครัว ฝ้าย เรือทอง ขอบคุณลูกค้า ยืนยันสานต่อ “ก๋วยเตี๋ยวเรือทอง” หลังคนช่วยอุดหนุน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 09:58 น.
ครอบครัว ฝ้าย เรือทอง ขอบคุณลูกค้า ยืนยันสานต่อ "ก๋วยเตี๋ยวเรือทอง" หลังคนช่วยอุดหนุน
เฟซบุ๊ก ก๋วยเตี๋ยวเรือ เรือทอง

เอส สามี และฟักแฟง น้องชายของฝ้าย เรือทอง โพสต์คลิปขอบคุณทุกแรงช่วยเหลือ ยืนยันเดินหน้าทำแบรนด์เรือทองต่อ ขณะที่ บูม หมูทะ ช่วยไลฟ์ขายสินค้าโดยไม่คิดค่าตัวและค่าคอมมิชชัน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569 เอส สามีของฝ้าย เรือทอง (ฐิตารีย์ ศรีสุนทร) และฟักแฟง น้องชาย โพสต์คลิปผ่านเพจเฟซบุ๊ก ก๋วยเตี๋ยวเรือ เรือทอง เพื่อขอบคุณญาติ เพื่อน ลูกค้า และผู้ที่ส่งกำลังใจให้ครอบครัว รวมถึงผู้ที่ช่วยดูแลลูกทั้ง 3 คนของฝ้ายหลังการสูญเสีย

เอส สามี และฟักแฟง น้องชายของฝ้าย เรือทอง โพสต์คลิปขอบคุณทุกแรงช่วยเหลือ
เฟซบุ๊ก ก๋วยเตี๋ยวเรือ เรือทอง

ฟักแฟงระบุว่า ช่วงหลายวันที่ผ่านมา มีทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เข้ามาสั่งสินค้า ช่วยบอกต่อ และส่งข้อความให้กำลังใจจำนวนมาก เรือทองเป็นธุรกิจที่ตนกับพี่สาวร่วมกันสร้างขึ้น จึงตั้งใจดูแลและทำต่อให้ดีที่สุด แม้วันนี้ฝ้ายจะไม่อยู่แล้ว

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นอกจากแรงสนับสนุนจากลูกค้าแล้ว ก่อนหน้านี้ “บูม หมูทะ” หรือ บูม นครินทร์ ได้เดินทางไปร่วมงานอาลัยฝ้ายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมระบุว่าฝ้ายเคยจ้างตนและ เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ ให้ไลฟ์ขายสินค้า บูมจึงตั้งใจกลับมาช่วยไลฟ์ขายก๋วยเตี๋ยวเรือทองโดยไม่คิดค่าตัวและค่าคอมมิชชัน ส่วนเจนนี่ฝากเงินมาร่วมสมทบเป็นทุนการศึกษาให้ลูกของฝ้ายทั้ง 3 คน

Teenee และ News.in รายงานตรงกันว่า บูมช่วยไลฟ์ขายสินค้าเป็นเวลา 2 วัน และมียอดขายรวมเกือบ 8 แสนบาท อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้เป็นข้อมูลจากรายงานของสื่อที่อ้างความเคลื่อนไหวของบูม จึงยังไม่ควรนำไปใช้เป็นยอดทางการของแบรนด์จนกว่าจะตรวจโพสต์ต้นฉบับอีกครั้ง

ก่อนหน้านั้น พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ หรือ หมอของขวัญ โพสต์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมว่า ได้ส่งมอบยอดขาย 209,678 บาทให้ครอบครัวฝ้าย เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาของลูกทั้ง 3 คน พร้อมเชิญชวนให้ผู้ติดตามช่วยอุดหนุนสินค้าเรือทองต่อ โดยตัวเลข 209,678 บาทถูกระบุว่าเป็น “ยอดขาย” ไม่ใช่ยอดเงินบริจาค

ฟักแฟงระบุว่า ช่วงหลายวันที่ผ่านมา มีทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เข้ามาสั่งสินค้า ช่วยบอกต่อ
เฟซบุ๊ก ก๋วยเตี๋ยวเรือ เรือทอง

ฝ้ายเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยภาวะเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2569 ก่อนเสียชีวิตวันที่ 27 สิงหาคม ครอบครัวฌาปนกิจเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม และเอสเดินทางมาออกรายการโหนกระแสในวันที่ 1 กันยายน เพื่อเล่าถึงปัญหาทางธุรกิจและสถานะการเงินของครอบครัว

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ก่อนสร้างแบรนด์เรือทอง ฝ้ายเคยเป็นดีลเลอร์ของก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเลอรส และออกมาเปิดเผยข้อพิพาททางธุรกิจผ่านรายการโหนกระแสในเดือนพฤศจิกายน 2568 โดยระบุว่ามีสินค้าที่ชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับคิดเป็นมูลค่าประมาณ 5.2 ล้านบาท ส่วนปัญหาเกี่ยวกับบ้านมีอีกประมาณ 4.49 ล้านบาท ซึ่งเป็นคนละส่วนกัน

หลังเกิดปัญหากับธุรกิจเดิม ฝ้ายกับน้องชายเริ่มทำก๋วยเตี๋ยวเรือภายใต้แบรนด์ “เรือทอง” เพื่อกลับมาสร้างรายได้ ฝ้ายเคยอธิบายในรายการว่าฟักแฟงทำธุรกิจออนไลน์อยู่แล้ว และเป็นคนชวนให้ลุกขึ้นมาทำแบรนด์ใหม่ด้วยกัน

วันนี้ฟักแฟงจึงยืนยันว่าจะทำสิ่งที่ทั้งสองคนสร้างร่วมกันต่อไป ส่วนเอสและครอบครัวขอบคุณทุกคนที่ยังช่วยเหลือลูกของฝ้ายและสนับสนุนเรือทองหลังการจากไปของเจ้าของแบรนด์

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 09:58 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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