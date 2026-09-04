น้ำตาล เมียหลวง จบคดีผัวทหารคบชู้ ขอบคุณทะเบียนสมรส เผยเงินจำเลยยอมจ่าย
น้ำตาล เมียหลวงโหนกระแส โพสต์ขอบคุณทะเบียนสมรส ใช้ทวงความยุติธรรม-ปกป้องศักดิ์ศรี หลังจับได้ผัวทหารคบชู้ขณะท้อง จำเลยยอมจ่าย 230,000 บาท
จากกรณี “คุณน้ำตาล” ภรรยาซึ่งกำลังตั้งครรภ์ได้ 8 เดือน พร้อม ทนายพัฒน์ อนุสรณ์ อะสุระพงษ์ เข้ามาร้องเรียนขอความเป็นธรรมในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา หลังจับได้ว่าสามีทหารยศสิบเอก แอบนอกใจคบชู้กับข้าราชการครูโรงเรียนประถมแห่งหนึ่ง ทั้งที่มีลูกด้วยกันแล้ว 1 คน ส่วนคนที่สองกำลังอยู่ในครรภ์ จึงต้องการร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาทหารของฝ่ายชาย เพื่อเรียกร้องบทลงโทษทางวินัยต่อไป
ต่อมา 17 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15.38 น. แจ้งข่าวดีว่าคลอดลูกชายแล้ว ตั้งชื่อว่า น้องธาวิน ทั้งสองสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
ล่าสุด คุณน้ำตาล ออกมาอัปเดตล่าสุดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โพสต์ภาพคู่ทนายพัฒน์ ระบุข้อความว่า “ขอบคุณกระดาษใบนี้ ที่ทวงความยุติธรรมมาให้และปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเอง และขอบคุณพี่ทนายพัฒน์และทีมงาน ‘คนเป็นแม่ย่อมเข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่’ #น้ำตาลเมียหลวง2026 #ปิดจบชนะจ้า”
ขณะที่ ทนายพัฒน์ ทนายความของคุณน้ำตาล เคลื่อนไหวหลังจบคดีว่า “#จบคดีของน้ำตาลแล้ว เนื่องจากได้มีการพูดคุยเจรจากัน จำเลยยอมชำระเป็นเงินจำนวน 230,000 บาท ขอบคุณทุกฝ่าย ขอบคุณทุกการติดตามครับ”
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