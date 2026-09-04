สาวเตือน แก้วน้ำระเบิดเอง หลังใส่น้ำเย็น ติดต่อแบรนด์ไม่รับเคลม บอกเป็นเรื่องปกติ
สาวเตือน แก้วน้ำระเบิดเอง หลังใส่น้ำเย็น ติดต่อแบรนด์ปัดรับผิดชอบ ไม่รับเคลม บอกเป็นเรื่องปกติ อ้างเกิดจากภาวะ กระจกเครียด
ในกลุ่มเฟซบุ๊ก พวกเราคือผู้บริโภค มีผู้ใช้รายหนึ่งโพสต์ภาพแก้วใบหนึ่งที่แตกกระจาย พร้อมข้อความระบุว่า “เตือนภัยแก้วระเบิดเอง อันตรายมาก แก้ว…(แบรนด์)…เล่นเราแล้ววว เห็นมานานว่าระเบิดเองได้ วันนี้เจอกับตัวเองเลย
เหตุการณ์คือใส่น้ำเย็นดื่มหมดแล้วก็วางไว้เฉย ๆ บนเคาน์เตอร์ ไม่ได้ไปแตะ โดน หรือกระแทกอะไรเลย ประมาณ 30 นาทีให้หลังอยู่ดีๆ ระเบิดแตกกระจายเสียงดังลั่น โชคดีไม่ได้แตกตอนกำลังดื่ม ถ้าตอนนั้นยืนอยู่ใกล้ๆ หรือมีเด็กอยู่แถวนั้น คงซวย
ติดต่อไปหาแอดมินของแบรนด์ แจ้งเรื่องไป นึกว่าจะมีความรับผิดชอบหรือแสดงความห่วงใยมากกว่านี้ สรุปตอบกลับมาแค่ว่าเป็นเรื่อง “ปกติ” ของสภาวะกระจกเครียด ปัดความรับผิดชอบและปฏิเสธการเคลมเฉยเลย ทั้งๆ ที่มันเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคชัด ๆ
เงินไม่กี่บาทไม่ได้เสียดายค่ะ แต่เสียความรู้สึกกับคุณภาพสินค้าและบริการหลังการขายมาก (ซื้อมาไม่นานประมาณ 6 เดือนเอง) แล้วเหมือนเป็นทุกแบบเลยเพราะแก้วสี ๆ ก็แตกเอง หาข้อมูลในเน็ตมาไม่ใช่แค่แก้ว แต่ตู้กระจกก็มีอาการแบบนี้ ตอนนี้ไม่กล้าใช้อีกแล้วค่ะ ลาขาดสินค้ายี่ห้อนี้”
เจ้าของโพสต์ยังระบุอีกว่า “ประเด็นที่ติดใจมากกว่าแก้วแตกเอง คือคุณสมบัติที่ลงว่าเป็นแก้วเทมเปอร์แต่แตกออกมาแหลมแบบนี้ อันตรายมากๆๆๆ”
จากโพสต์ดังกล่าว มีผู้ใช้รายอื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็น บางส่วนระบุุว่า “แล้วนี่ เอาเข้าเครื่องล้างจาน ทุกวัน แตกในเครื่องล้างจานนี่ ฮาเลยฉัน ขอบคุณที่มาเตือนนะคะ” , “รอบก่อนก็มีคนลงครับ ตู้โชว์กระจกระเบิดเลยไม่กล้าไปดูของแบรนด์นี้เลยครับ” , “ถ้านั่งกินข้าววางแก้วใกล้ ๆ แล้วมันระเบิดเข้าตาทำไง”
นอกจากนี้ ยังมีผู้ใช้บางส่วนเผยว่าเคยประสบกับเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันมาก่อน ทั้งที่แก้ววางอยู่เฉยๆ แต่กลับแตกเองโดยไม่มีการใช้งานผิดปกติแต่อย่างใด
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