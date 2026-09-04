ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” เผยมีช่องว่างในการนิยาม “Data Center” หลายที่เจอขออนุญาตเป็นคลังสินค้า

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 09:59 น.

ชัชชาติ เผยมีช่องว่างในการนิยาม “Data Center” หลายที่เจออนุญาตเป็นคลังสินค้า ต้องปรับการจำกัดความ เตรียมถกหลายประเด็น

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการดาต้าเซ็นเตอร์ ครั้งที่ 1/2569 ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center ในพื้นที่กทม. ว่า เมื่อวานนี้ (3 ก.ย.) กรมธุรกิจพลังงานได้เข้าไปตรวจสอบ Data Center ที่พระราม 9 ซอย 6 ซึ่งจากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่า ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมัน แต่เมื่อมีข่าวก็มีการร้องเรียนเข้ามาบ้าง ไม่ได้ร้องเรียนมาที่ กทม.โดยตรง ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ลงไปตรวจสอบ และต้องดูอีกครั้งว่าต้นเหตุมาจากอะไร

ในส่วน กทม. จะดูแลในเรื่องใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6) ซึ่งปัจจุบัน Data Center แห่งนี้ยังไม่ได้รับใบรับรอง และการจะเปิดใช้อาคารได้ ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ มาประกอบ โดยในพื้นที่ กทม. มีการก่อตั้ง Data Center มาทั้งหมด 6 จุด แต่ได้รับอนุญาตเพียง 3 จุด ซึ่งทั้งหมดขออนุญาตเป็นคลังสินค้า (Data center) อย่างไรก็ตาม Data Center ถือว่ามีมานานพอสมควร เพราะเป็นรูปแบบของคลาวด์ที่อยู่ในสำนักงานทั่วไป ตัวเลข Data Center จำนวน 40 กว่าแห่ง จะตั้งอยู่ในอาคารสำนักงาน ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของสำนักงานตัวเอง

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สำหรับ Data center 3 แห่งที่ได้รับใบอนุญาตจาก กทม.แล้ว ต้องได้รับการอนุญาตในการจัดเก็บน้ำมัน สำหรับเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามา อาจจะมีเรื่องเสียงระหว่างทดลองเครื่องปั่นไฟ เพราะมีแห่งหนึ่งทดสอบระบบตอนกลางคืน ทำให้ประชาชนร้องเรียนเข้ามา หากทดสอบในเวลากลางวันก็จะไม่มีมลภาวะทางเสียงมาก อย่างไรก็ตาม Data Center ทั้ง 3 แห่ง ยังไม่ได้สั่งให้หยุดดำเนินการ ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินอีกครั้ง

เมื่อถามว่า Data Center ทั้ง 3 แห่งได้รับการอนุญาตจากสำนักงานเขตได้อย่างไร นายชัชชาติ กล่าวว่า เขาขออนุญาตเป็นคลังสินค้า เพราะ Data Center ไม่เคยอยู่ในคำนิยาม กฎหมายอาจจะไม่ทัน ปกติ Data Center จะตั้งอยู่ในสำนักงาน ซึ่งทำ EIA ตามปกติ แต่ช่วงหลัง Data Center จะตั้งแยกเดี่ยว โดยขอในรูปแบบคลังสินค้า ดังนั้น จึงเป็นเวลาที่ดีที่จะต้องปรับเรื่องคำจำกัดความ เพราะ Data Center แบบเดี่ยวๆ เป็นธุรกิจใหม่ ทุกประเทศต้องปรับกฎหมายให้ทันสมัย

เมื่อถามถึงความเหมาะสมของสถานที่ในการสร้าง Data Center นายชัชชาติ กล่าวว่า ต้องฟังหลายภาคส่วน เพราะ กทม.ยังไม่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ ต้องฟังจากผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะกรรมการฯในวันนี้ มีผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน คงต้องฟังให้ชัดเจน ขอให้รอผลประชุม

เมื่อถามว่า ในการประชุมจะมีการพูดคุยเรื่องผังเมืองหรือไม่ นายชัชชาติ กล่าวว่า ต้องพูดอยู่แล้ว ทั้งเรื่องผังเมือง คำจำกัดความของ Data Center ว่าจะต้องมีขนาดเท่าไหร่ ข้อกำหนดอย่างไร ต้องมีการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่ รวมถึงธุรกิจพลังงาน

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เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ในการทำ EIA อาคาร Data Center แบบเดี่ยว นายชัชชาติ กล่าวว่า ก็เป็นไปได้ ออกกฎหมายได้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถเพิ่มลิสต์ที่ต้องทำเข้ามาได้

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 09:59 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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