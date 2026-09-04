“เศรษฐา” ปลื้ม “แสนสิริ” ลงทุนข้างทะเลสาบโคโม ทำเลวิวสวย เชื่อสร้างมูลค่าระยะยาว
เศรษฐา ปลื้ม แสนสิริ ลงทุนข้างทะเลสาบโคโม ในประเทศอิตาลี ทำเลวิวสวย เชื่อสร้างมูลค่าระยะยาว เล่าย้อนรู้สึกว่าที่นี่มีความพิเศษ
นาย เศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความลงในทวิตเตอร์ระบุว่า เมื่อปี 2017 ผมตัดสินใจเริ่มลงทุนในธุรกิจโรงแรม และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เวลาที่เราได้ไปเห็น property ที่กำลังพิจารณาจะลงทุนด้วยตัวเอง มันมักจะมี “ความรู้สึกบางอย่าง” ที่ทำให้เรารู้ว่า ที่นี่มีอะไรพิเศษและมีศักยภาพมากพอที่จะลงทุน
วันนี้ได้เห็นข่าวการลงทุนใน Lake Como (ทะเลสาบโคโม) EDITION ของ Sansiri Capital ผมเข้าใจเลยครับว่าอะไรทำให้ทีมตัดสินใจเลือก property แห่งนี้ และด้วยความบังเอิญจริงๆที่ตอนนี้ผมอยู่ที่ Lake Como EDITIONS พอดี
นอกจากความสวยของที่นี่แล้ว location ยังโดดเด่นมาก โรงแรมตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของทะเลสาบโคโม บริเวณ Cadenabbia (Griante) หันตรงไปยัง Bellagio Promontory ทำให้มองเห็นทั้งเมืองเก่าสีพาสเทล ผืนน้ำของทะเลสาบ และแนวเทือกเขาแอลป์ที่โอบล้อมอยู่ด้านหลัง
แต่สำหรับการลงทุน นอกจากความสวย สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือ potential ทั้งจากทำเลที่หาได้ยาก ความแข็งแกร่งของ Lake Como ในฐานะ luxury destination ระดับโลก และโอกาสในการสร้างมูลค่าในระยะยาวครับ
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