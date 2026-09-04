รัฐบาล เอาจริง! สั่งสอบ หมอปากแซ่บ ด่าผู้ป่วยชั้นต่ำ เหยียดสิทธิบัตรทอง 30 บาท
รัฐบาล เอาจริง! สั่งสอบ หมอปากแซ่บ ด่าผู้ป่วยชั้นต่ำ เหยียดสิทธิบัตรทอง 30 บาท ย้ำไม่ใช่สิทธิคนไข้อนาถา ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน
น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีประเด็นแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพฯ หรือบัตรทอง และออกมาด่าคนไข้ว่า ใช้สิทธิ 30 บาท เป็นคนชั้นล่าง ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ สร้างความกังวลใจต่อประชาชนจำนวนมาก กระทบต่อความรู้สึกของผู้ป่วนและครอบครัวผู้ป่วยโดยตรง นั้น
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าว สั่งการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที เพื่อชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบ พร้อมกันนี้ทางด้านเลขาธิการแพทยสภาได้ดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริง ตามพยานหลักฐาน และกระบวนการที่กฎหมายกำหนด หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำหรับข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2565 กำหนดหลักสำคัญไว้ว่า ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมไม่ประพฤติหรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และ ข้อ 23 กำหนดไว้ชัดเจนว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยสุภาพและปราศจากการบังคับขู่เข็ญ”
“รัฐบาลยืนยันว่า ผู้ป่วยทุกคน ไม่ว่าจะใช้สิทธิการรักษาใด มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน การใช้สิทธิของรัฐ ไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถูกดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์
สำหรับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง 30 บาท รักษาทุกที่ ดำเนินการมากว่า 20 ปี เป็นระบบที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุม มีความมั่นคงด้านสุขภาพ ไม่ใช่สิทธิขั้นต่ำ สำหรับคนไข้อนาถา รัฐบาลขอให้ความมั่นใจว่า ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ฯ ไม่ล้มละลาย มีแต่ยกระดับการให้บริการเพิ่มสิทธิการรักษาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป” น.ส.พลอยทะเล กล่าว
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