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หนุ่ม กรรชัย อวยพรวันเกิด ป๋อง กพล สุดปั่น ชาวเน็ตแซว นี่อวยพรหรือสั่งเสีย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 09:27 น.
หนุ่ม กรรชัย อวยพรวันเกิด “ป๋อง กพล” สุดปั่น ชาวเน็ตแซว นี่อวยพรหรือสั่งเสีย

หนุ่ม กรรชัย ทำภาพ AI ฉลองวันเกิดเพื่อนซี้ ป๋อง กพล อายุครบ 59 ปี พร้อมฝากข้อความให้รีบกิน รีบเที่ยว รีบสะสางเรื่องค้างคา ทำเอาชาวเน็ตอ่านแล้วอดแซวไม่ได้

หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ไม่ปล่อยให้วันเกิดของเพื่อนสนิทอย่าง ป๋อง กพล ทองพลับ ผ่านไปเงียบ ๆ ล่าสุดวันนี้ (4 กันยายน 2569) เจ้าตัวโพสต์ภาพ AI พร้อมข้อความ Happy Birthday ก่อนจัดคำอวยพรในสไตล์คู่เพื่อนซี้ที่อ่านช่วงแรกเหมือนจะซึ้ง แต่ยิ่งอ่านยิ่งชวนให้คิดไปอีกทาง

หนุ่ม กรรชัย ระบุว่า “Happy Birthday นะครับพี่ป๋อง แก่ขึ้นอีกปีแล้ว สิ่งที่พี่ทำ มันดีทุกอย่างแล้วครับ และจากนี้อยากทำอะไรก็รีบทำ อยากกินอะไรก็รีบกิน อยากเจอใครก็รีบไปเจอ มีอะไรค้างคาใจก็รีบสะสางนะครับพี่ เคารพพี่เสมอครับ”

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อวยพรวันเกิดเพื่อนรัก
FB หนุ่ม กรรชัย

หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตเข้ามาแซวถ้อยคำอวยพรที่เน้นคำว่า “รีบ” แทบทุกกิจกรรม โดยมีคอมเมนต์หนึ่งถามตรง ๆ ว่า “อวยพร หรือ สั่งเสีย” หลังประโยคที่ควรเป็นการส่งความสุขวันเกิดกลับฟังเหมือนกำลังเร่งให้เจ้าของวันเกิดจัดการทุกอย่างในชีวิตให้เรียบร้อย

วันนี้ ป๋อง กพล มีอายุครบ 59 ปี เจ้าตัวเกิดวันที่ 4 กันยายน 2510 ที่จังหวัดชัยนาท เป็นที่รู้จักจากงานนักจัดรายการวิทยุ พิธีกร นักแสดง และรายการเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับ โดยเฉพาะ The Shock ซึ่งกลายเป็นงานที่ผูกกับชื่อของป๋องมายาวนาน

ทั้งคู่มีมุกหยอกกันผ่านโซเชียลอยู่เป็นประจำ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา หนุ่มยังเคยออกโรงช่วยยืนยันว่าป๋องไม่ใช่นักเล่าเรื่องผีที่ตกเป็นข่าวฉาว แต่เลือกเขียนคำชี้แจงในแบบที่ทำเอาชาวเน็ตสงสัยว่าเข้ามาช่วยเพื่อนหรือช่วยซ้ำกันแน่

 

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โพสต์ที่แชร์โดย Kanchai (@kanchai)

ย้อนกลับไปในวันเกิดของป๋องเมื่อปี 2566 หนุ่มก็เคยโพสต์อวยพรด้วยข้อความแซวเรื่องการทำงานกับเรื่องผี จนแฟน ๆ เข้ามาคอมเมนต์ถึงสไตล์คำอวยพรของเจ้าตัวจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังเคยนำภาพเก่าของป๋องมาโพสต์เล่นเกมให้แฟน ๆ ทายบุคคลในภาพ จนโพสต์ได้รับยอดกดถูกใจกว่า 2 หมื่นครั้งในเวลานั้น

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ครั้งนี้จึงยังคงคอนเซปต์เดิมครบถ้วน ทั้งวันเกิด เพื่อนรัก และคำอวยพรที่เจ้าของวันเกิดอาจต้องอ่านอีกรอบว่าเพื่อนกำลังปรารถนาดี หรือกำลังรู้อะไรที่ตนยังไม่รู้กันแน่

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 09:27 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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