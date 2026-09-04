สิ้น ครูสมจิตร คชฤทธิ์ ผู้แต่งเพลงรำวงสระบุรี ป่วยรุมเร้า ก่อนเสียชีวิตสงบวัย 92 ปี
สิ้นตำนาน “ครูสมจิตร คชฤทธิ์” เจ้าของบทเพลงรำวงสระบุรี ป่วยหนักก่อนจากไปสงบวัย 92 ปี ย้อนผลงานศิลปินดีเด่นและสื่อมวลชนอาวุโส
สระบุรีสูญเสียบุคคลสำคัญแห่งวงการศิลปวัฒนธรรมและสื่อมวลชน กรณี ครูสมจิตร คชฤทธิ์ ศิลปินนักแต่งเพลงพื้นบ้านและสื่อมวลชนอาวุโส เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยวัย 92 ปี ที่บ้านพักในอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ท่ามกลางความอาลัยรักของครอบครัวและลูกศิษย์
ลูกชายของครูสมจิตร เผยว่า คุณป่วยเป็นโรคไต ความดัน และต่อมลูกหมาก รักษาอาการป่วยมาได้ประมาณ 1 ปี จากนั้นขาเริ่มไม่มีแรงเดิน ประกอบกับรับประทานอาหารได้น้อยลง ก่อนจากไปสงบที่บ้านพัก
สำหรับ ครูสมจิตร เป็นชาวตำบลพระพุทธบาทโดยกำเนิด ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษา การประพันธ์ร้อยแก้ว ร้อยกรอง และเพลงพื้นบ้าน จนได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินดีเด่นของจังหวัดสระบุรี นอกจากเส้นทางสายศิลปินแล้ว ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งกำนัน และมีบทบาทสำคัญในแวดวงสื่อมวลชน รวมถึงรับหน้าที่บรรณาธิการหนังสือพิมพ์พระพุทธบาท
ผลงานชิ้นเอกที่สร้างชื่อเสียงและสลักอยู่ในความทรงจำของชาวสระบุรีคือ “เพลงรำวงสระบุรี” ประพันธ์ขึ้นเมื่อปี 2520 ครูสมจิตรได้นำเรื่องราวและชื่ออำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดในยุคนั้นมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันอย่างลงตัว จนบทเพลงนี้ได้รับความนิยมอย่างสูง บรรดาคณะดนตรีและวงรถแห่ต่างนำไปบรรเลงเพื่อสร้างความสนุกสนาน
ทางเพจข่าวสระบุรีแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ซึ่งทางครอบครัว บุตร ธิดา หลาน และเหลน กำหนดจัดขึ้น ณ ศาลาเจ้าพ่อเขาตก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยขอเรียนเชิญญาติมิตร ผู้เคารพนับถือ และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งครูสมจิตรเป็นครั้งสุดท้ายตามกำหนดการดังนี้
- วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2569 เวลา 17.00 น. พิธีรดน้ำศพ และเวลา 19.30 น. สวดพระอภิธรรม
- วันที่ 7–11 กันยายน 2569 เวลา 19.30 น. สวดพระอภิธรรมทุกคืน
- วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2569 : เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พร้อมพิธีมาติกา-บังสุกุล จากนั้นเวลา 13.00 น. จะเคลื่อนศพ และเวลา 16.00 น. ประชุมเพลิง ณ ฌาปนสถานประชานาถ วัดพระพุทธบาท (ป่าช้าตลอย)
ข้อมูลจาก : ข่าวสระบุรี
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