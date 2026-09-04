หวั่น ทารีนา ถูกตัดสิทธิ์ ประกวด MU หลัง Miss Universe เปิดศึก ณวัฒน์

หวั่น ทารีนา โบเทส ถูกตัดสิทธิ์ ประกวด MU หลัง Miss Universe ร่อนแถลงการณ์ เปิดศึก ณวัฒน์ ND มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์
ดราม่าวงการนางงามยังไม่จบ หลังมีการเผยแพร่เอกสารซึ่งใช้ตรา Miss Universe Organization และอ้างให้เว็บไซต์ missuniverseorg.com เป็นช่องทางสื่อสารทางการ แถลงการณ์พาดพิงถึง “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” และทีมงาน รวมถึงระบุว่ากำลังประเมินการเข้าร่วมประกวด Miss Universe 2026 ของตัวแทนประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในเอกสารไม่ได้ประกาศตัดสิทธิ์ Miss Universe Thailand หรือ “ขนม ทารีนา โบเทส” ผู้ครองตำแหน่งประจำปี 2026 แต่ใช้ถ้อยคำว่าอยู่ระหว่าง “ประเมินการเข้าร่วม” และขอให้ทุกฝ่ายงดคาดเดาจนกว่าจะมีคำตัดสินอย่างเป็นทางการ
เอกสารดังกล่าวเขียนว่า บัญชีที่ใช้เผยแพร่แถลงการณ์ก่อนหน้านี้ถูก “ยึดไปโดยมิชอบ” ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรอีกต่อไป พร้อมกล่าวหาว่าบัญชีกำลังถูกเก็บรักษาและนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากณวัฒน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Miss Universe โต้แถลงการณ์เรื่องการประชุม National Directors’ Town Hall เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569 โดยปฏิเสธว่ามีผู้อำนวยการกองประกวดระดับประเทศมากกว่า 10 รายถูกห้ามเข้าประชุมหรือถูกนำออกจากการประชุม
ฝ่ายผู้ออกเอกสารอ้างว่า มีตัวแทนจากกว่า 100 ประเทศเข้าร่วม ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประชุมมีเพียงตัวแทนจากแฟรนไชส์ Miss Universe Thailand ซึ่งรวมถึงณวัฒน์และสมาชิกในทีม โดยให้เหตุผลถึงพฤติการณ์และการวิจารณ์ผู้นำองค์กรในช่วงที่ผ่านมา
ก่อนหน้านั้น เว็บไซต์ missuniverse.com เผยแพร่แถลงการณ์ในนาม MU East เมื่อวันที่ 2 กันยายน โดยขอโทษผู้อำนวยการกองประกวดมากกว่า 10 รายที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมหรือถูกนำออกจากการประชุม ซึ่งจัดโดย MU West พร้อมวิจารณ์ว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นมืออาชีพและสร้างความแตกแยกภายในองค์กร
ทำไม Miss Universe จึงมีสองเว็บไซต์
เว็บไซต์ missuniverse.com เคยเผยแพร่เอกสารเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569 อธิบายว่า Miss Universe ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของสองฝ่าย ได้แก่ MU East และ MU West ซึ่งถือสิทธิ์ฝ่ายละ 50 เปอร์เซ็นต์ โดย MU East ดูแลแฟรนไชส์ในซีกโลกตะวันออก ส่วน MU West ดูแลซีกโลกตะวันตก
แถลงการณ์ฉบับเดียวกันยังระบุว่า ทั้งสองฝ่ายมีข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ การบริหารองค์กร และสิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมอ้างว่าเว็บไซต์ missuniverseorg.com ไม่ได้รับความเห็นชอบร่วมกัน จึงสะท้อนจุดยืนของ MU West เพียงฝ่ายเดียว
ด้านเว็บไซต์ missuniverseorg.com กลับประกาศว่าตัวเองเป็นช่องทางสื่อสารที่ได้รับอนุญาต และเตือนประชาชนไม่ให้เชื่อข้อมูลจากช่องทางอื่นหากไม่ได้รับการยืนยันผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว
ขณะเดียวกัน missuniverse.com ก็เคยประกาศว่า เว็บไซต์ของตนและอีเมลซึ่งลงท้ายด้วย @missuniverse.com เป็นช่องทางทางการเพียงช่องทางเดียว
สถานการณ์นี้จึงไม่ใช่เพียงความขัดแย้งระหว่างกองประกวดไทยกับองค์กรแม่ แต่เป็นข้อพิพาทด้านอำนาจบริหารและช่องทางสื่อสารระหว่างสองกลุ่มภายในโครงสร้าง Miss Universe
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม เว็บไซต์ missuniverse.com เผยแพร่เอกสารยืนยันว่า ณวัฒน์ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Miss Universe Eastern มีหน้าที่ดูแลการดำเนินงานใน 95 ประเทศ พร้อมปฏิเสธประกาศจากเว็บไซต์ภายนอกที่ลดบทบาทของเขาเหลือเพียงผู้ถือสิทธิ์ระดับประเทศ
เอกสารล่าสุดในภาพกลับกล่าวหาเขาว่าเกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาต และเปิดเผยว่าทีม Miss Universe Thailand ถูกกันออกจากการประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน
ทารีนา โบเทส ถูกตัดสิทธิ์หรือยัง
“ยังไม่มีประกาศตัดสิทธิ์”
เอกสารล่าสุดระบุเพียงว่า ฝ่ายบริหารกำลังประเมินการเข้าร่วมประกวดของ Miss Universe Thailand ในเวทีครบรอบ 75 ปี และสงวนสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการตามความเหมาะสม โดยยังไม่มีคำตัดสินสุดท้าย
ทารีนา โบเทส ได้รับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2026 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม และได้รับการประกาศให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss Universe ครั้งที่ 75 ที่เปอร์โตริโก
การประกวดรอบตัดสินมีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ที่ Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot เมืองซานฮวน ประเทศเปอร์โตริโก
จนกว่าจะมีเอกสารตัดสินอย่างเป็นทางการ จึงไม่ควรนำเสนอว่าทารีนาหรือประเทศไทยถูกถอดออกจากการแข่งขันแล้ว ประเด็นที่ยืนยันได้ในขณะนี้คือ สิทธิ์ของไทยกำลังถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาโดยฝ่ายหนึ่ง ท่ามกลางข้อพิพาทภายใน Miss Universe ที่ยังไม่มีข้อยุติ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: