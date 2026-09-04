ข่าวต่างประเทศ

ศาลเวียดนามประหารผู้ต้องหา 11 คน เอี่ยวคดีลักลอบขนยาเสพติดจากฝรั่งเศส

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 09:07 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 09:07 น.

ศาลเวียดนามประหารผู้ต้องหา 11 คน เอี่ยวคดีลักลอบขนยาเสพติดจากฝรั่งเศส ซึ่งเกี่ยวข้องกับขบวนการขนยาขนาดใหญ่ที่มีผู้ต้องหามากกว่า 200 คน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า ศาลในประเทศเวียดนามได้พิพากษาประหารชีวิตผู้ต้องหา 11 คนในคดีลักลอบขนยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุด

โดยคดีดังกล่าวมีผู้ต้องหา 227 คน ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดขนาดใหญ่ ฮา ดัน นาม ซึ่งจัดหายาเสพติดจากฝรั่งเศสมายังเวียดนาม โดยคดีดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่พนักงานของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ 4 คนถูกจับกุมภายหลังพบว่าลักลอบขนยาเสพติดน้ำหนักกว่า 10 กิโลกรัม

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ในจำนวนผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นได้รับโทษต่างกันไป ตั้งแต่จำคุก 18 เดือนจนไปถึงจำคุกตลอดชีวิต และประหารชีวิต

ทั้งเวียดนามเป็นหนึ่งใน 54 ประเทศที่ยังใช้โทษประหารชีวิต อย่างไรก็ตามเดือนที่ผ่านมาเวียดนามได้เสนอยกเลิกโทษประหารชีวิตใน 6 คดี ซึ่งรวมไปถึงคดีขนยาเสพติดด้วย อย่างไรก็ตามคำสั่งดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 09:07 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 09:07 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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