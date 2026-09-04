“รัศมีแข” ทำตามสัญญาหลังทีมวอลเลย์คว้าตั๋วโอลิมปิก เริ่มวิ่งรอบวัดพระแก้ว ได้ 3 รอบ
รัศมีแข ทำตามสัญญาหลังทีมวอลเลย์คว้าตั๋วโอลิมปิก เริ่มวิ่งรอบวัดพระแก้ว ได้ 3 รอบ หลังตั้งเป้าไว้ 100 รอบ เคยเดาว่าอาจจะใช้เวลา 2 เดือน
ก่อนหน้านี้ รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น นักแสดงชื่อดัง เคยประกาศผ่านการถ่ายทอดสดหลังจบการแข่งขันนัดที่ทีมชาติไทยชนะทีมชาติอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่ม เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ที่ผ่านมาว่า “อาจจะวิ่งวัดพระแก้ว 100 รอบ ก็ได้ ถ้าได้ไปโอลิมปิก มาเลยยอม ต้องไหว ไม่นับระยะเวลานะ วันนั้นต้องวิ่งให้ได้ร้อยรอบ จะเดินอะไรก็ได้” ก่อนที่ทีมลูกยางสาวไทยเอาชนะทีมจีน คว้าตั๋วโอลิมปิกได้สำเร็จ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 69 ที่ผ่านมา ทางรัศมีแข ได้ออกมาอัปเดตภารกิจดังกล่าวว่า “เริ่มครับวันนี้ได้ 3 รอบ ครับ” ท่ามกลางกำลังใจของแฟนคลับ
ก่อนหน้านี้รัศมีแข เคยโพสต์ว่า “สัญญาต้องเป็นสัญญาครับ ตัวผมเองก็จะวิ่งรอบวัดพระแก้ว 100 รอบ ซึ่งไปเช็คมาแล้วครับหนึ่งรอบเท่ากับ 2 กิโลเมตร นั่นก็คือต้องวิ่งทั้งหมด 200 กิโลเมตร แต่แขจะแบ่งเป็นการวิ่งอาจจะใช้เวลาประมาณสองเดือนในการวิ่งครั้งนี้ครับ อาจจะไม่ได้มีการรวมตัว หรือนัดกันเป็นกลุ่มไปวิ่งนะครับ สุดท้ายแล้วยังไงก็คุ้มค่ามากครับ การวิ่งคันนี้กับการที่ทีมวอลเลย์บอลไทยได้ไปโอลิมปิก”
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