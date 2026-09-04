ข่าวการเมือง

กระทรวงดีอี ร่วมวงหารือ Meta เสริมความปลอดภัยโลกออนไลน์แก่เด็กและเยาวชน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 08:37 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 08:37 น.

กระทรวงดีอี ร่วมวงหารือ Meta เสริมความปลอดภัยโลกออนไลน์แก่เด็กและเยาวชน พร้อมสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ปกครอง

นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมหารือบริษัท Meta ในประเด็นแนวทางความร่วมมือเรื่องความปลอดภัยในโลกออนไลน์ (Online Safety) โดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ของ เด็ก และเยาวชน พร้อมกับการสร้างความตระหนักรู้ (Literacy) บทบาทของผู้ปกครองบนโลกออนไลน์ ณ ห้อง CB 409 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

รมช.ดีอี ได้เน้นย้ำการให้ความสำคัญกับสร้างความตระหนักรู้ และบทบาทของผู้ปกครองเด็ก-เยาวชนบนโลกออนไลน์ ทั้งเรื่องคอนเทนต์ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก เยาวชน การรับมือและเฝ้าระวังของผู้ปกครองต่อเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในพื้นที่ส่วนภูมิภาค

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พร้อมทั้งมอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA บูรณาการความร่วมมือกับ META เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องจัดทำไกด์ไลน์สำหรับผู้ปกครองที่จะต้องดูแลเด็กและเยาวชน ทำให้คนที่ดูแลรับรู้วิธีการช่วยเหลือ การให้ข้อมูลการใช้งานออนไลน์ที่ถูกต้องปลอดภัย

สำหรับกระทรวงดีอี มีความห่วงใยเรื่องการใช้งานแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ที่อาจจะเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับระดับช่วงวัย ดังนั้นแนวทางความร่วมมือกับ META และแพลตฟอร์มอื่น ๆ คือการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ปกครอง ได้เข้าใจถึงบทบาทและวิธีการรับมือ เพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนในโลกออนไลน์ โดยขอให้มีการกระจายการสร้างความตระหนักรู้ดังกล่าวในส่วนภูมิภาคด้วย ตนได้เน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการเข้าถึงคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่อาจไม่เหมาะสมกับช่วงวัย การสร้างบัญชี account ที่ควรเพิ่มช่องทางการยืนยันตัวตนมากกว่าการใช้อีเมลสมัครใช้งาน การสร้างคอนเทนต์จาก AI ซึ่งจะต้องมีการระบุสถานะของคอนเทนต์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

“กระทรวงดีอี เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ของเด็ก และเยาวชน โดยเฉพาะในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ผ่านแนวทางการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ปกครอง มาตรการด้าน Online Safety ไม่ใช่การดูแลประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ต้องดูแลทั้งภาพรวม กระทรวงดีอี โดย ETDA จะเร่งรัดประสานงานจัดทำไกด์ไลน์สำหรับผู้ปกครองที่จะต้องดูแลเด็ก ๆ ทำให้คนที่ดูแลมีความตระหนักรู้ในโลกออนไลน์ ทั้งเรื่องภัยออนไลน์ เรื่องความมั่นคงปลอดภัย อีกเรื่องที่สำคัญคือ การตรวจสอบคอนเทนต์ที่เกิดจาก Generative AI ที่จะต้องให้แพลตฟอร์มมีการแสดงสถานะให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ” รมช.ดีอี กล่าว

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 08:37 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 08:37 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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