ศาลเยาวชน สั่งคุมตัวเด็ก ม.3 กราดยิงโรงเรียนกำแพงเพชร หวั่นก่อเหตุซ้ำอีก
ศาลเยาวชน สั่งคุมตัวเด็ก ม.3 ในระหว่างสอบสวน กรณีกราดยิงโรงเรียนกำแพงเพชร ศาลหวั่นหากปล่อยออกไป อาจก่อเหตุซ้ำอีก
จากกรณีนักเรียนชั้น ม.3 พกปืน 9 มม. กราดยิงในโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมใน จ.กำแพงเพชร คุณครู เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและพลเมืองดีช่วยกันจับกุมตัวไว้ได้พร้อมของกลาง โชคดีไม่มีเสียชีวิต ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดพนักงานสอบสวน นำตัวผู้ต้องหามาตรวจสอบการจับกุมต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ภายในกำหนดเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่เด็กไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน
การไต่สวนได้ความว่า เจ้าพนักงานตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะก่อเหตุ อันเป็นความผิดซึ่งหน้า การจับและปฏิบัติต่อผู้ต้องหา ซึ่งเป็นเด็กเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่าพยายามฆ่าผู้อื่น ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ และลหุโทษ
ชั้นตรวจสอบการจับกุม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ผู้ต้องหาแล้ว ซึ่งศาลนี้เห็นว่า แม้ผู้ต้องหาจะเป็นเด็ก ซึ่งการกระทำความผิดอาญา เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74 ก็ตาม
แต่หากมอบตัวผู้ต้องหาให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครองกลับไปดูแล อาจจะก่อเหตุซ้ำหรือก่อเหตุประการอื่น อันมีลักษณะหรือพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง และเพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่เด็ก ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหา จึงเห็นควรให้ควบคุมตัวไว้ในระหว่างสอบสวน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
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