สะเทือนขวัญ นักดนตรีเม็กซิโกถูกยิงดับ พร้อมเมียท้อง 4 เดือน-ลูกสาววัย 3 ขวบ
นักดนตรีเม็กซิโกถูกฆ่าโหดกลางบ้าน พร้อมภรรยาที่ท้อง 4 เดือน ลูกสาววัย 3 ขวบ พี่เลี้ยงและ สุนัข เบื้องต้นจับกุมผู้ต้องสงสัยแล้ว 2 ราย
มื่อวันที่ 3 กันยายน สำนักข่าว CNN รายงานว่า เจ้าหน้าที่เข้าสอบสวนคดีสะเทือนขวัญ ภายหลังจากที่นายโจนาธาน เมเลเนส นักดนตรีวัย 38 ปี ประจำวงร็อคคามิโล เซปติโม (Camilo Séptimo) ถูกพบเสียชีวิตในบ้านพักพร้อม ภรรยาที่ตั้งครรภ์ 4 เดือน, ลูกสาววัย 3 ขวบ, สุนัข และ พี่เลี้ยงเด็ก
โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าทั้งหมดถูกพบเสียชีวิตในอพาร์ทเม้นท์ย่านคนรวยใกล้กรุงเม็กซิโกซิตี้เมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น นายเมเลเนส ภรรยา และลูกสาวถูกยิงที่หลังศีรษะ ในสภาพถูกมัดมือ ขณะที่พี่เลี้ยงถูกยิงที่กลางหลัง และสุนัขถูกมัดเท้า ทั้งนี้เจ้าหน้าที่พบเด็กชายวัย 6 ขวบไม่ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยแล้ว 2 ราย โดยรายแรกเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นคนนำผู้ก่อเหตุเข้ามาในพื้นที่ ส่วนอีกคนเจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุชัดเจน นอกเหนือจากมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการจับกุมผู้เกี่ยวข้องที่เหลือต่อไป
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