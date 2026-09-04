คาเฟ่สิงโตเชียงใหม่ แจงนักท่องเที่ยวจีนฝ่าฝืนกฎ อุ้มสิงโตก่อนโดนกัดแก้ม
คาเฟ่สิงโตเชียงใหม่ แจงนักท่องเที่ยวจีนฝ่าฝืนกฎ อุ้มสิงโตก่อนโดนกัดแก้ม ได้รับบาดเจ็บ ทางเจ้าหน้าที่เตือนอย่าให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีก
เจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เข้าตรวจสอบคาเฟ่สิงโตแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ ภายหลังสื่อของประเทศจีนรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวถูกกัดที่ใบหน้า และทางร้านชดเชยเงินจำนวน 4,000 บาทนั้น
จากการตรวจสอบพบว่า ลูกสิงโตดังกล่าวถูกเคลื่อนย้ายมายังสถานที่แห่งนี้ตามหนังสือของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) โดยผู้ครอบครองได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมเป็นการชั่วคราว จำนวน 4 ตัว เป็นระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.-16 ก.ย.69 เพื่อจัดการแสดงและถ่ายภาพ
นายสยาม ผู้เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่ผ่านมา ขณะนั้นมีนักท่องเที่ยวชาวจีน 4 คน เข้าใช้บริการ โดยนักท่องเที่ยวชายรายหนึ่งได้เข้าไปถ่ายภาพกับลูกสิงโต หลังผ่านขั้นตอนการล้างมือฆ่าเชื้อ อ่านข้อควรปฏิบัติ และรับฟังคำแนะนำจากผู้ดูแลแล้ว
ต่อมานักท่องเที่ยวรายดังกล่าวเข้าไปในห้องจัดแสดง แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎของร้าน โดยเข้าไปสัมผัสและอุ้มลูกสิงโตโดยตรง ก่อนนำใบหน้าเข้าไปแนบใกล้กับตัวสิงโต ทำให้สิงโตหันกลับมากัดบริเวณใบหน้าอย่างกะทันหัน
เจ้าหน้าที่ระบุว่า บาดแผลไม่ได้มีขนาดใหญ่ เป็นรอยเขี้ยวบริเวณใบหน้า 2 จุด ผู้ดูแลได้นำตัวนักท่องเที่ยวออกมาทำความสะอาดและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล เพื่อทำแผลและรับวัคซีนป้องกันบาดทะยักและพิษสุนัขบ้า โดยทางร้านได้คืนเงินค่าแพ็กเกจทั้งหมด พร้อมจ่ายเงินชดเชยให้อีก 4,000 บาท
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พบว่า ทางร้าน ไม่ได้แจ้งเหตุฉุกเฉินดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงมีการว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกำชับว่าหากเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีก จะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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