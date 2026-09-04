“กัน จอมพลัง” โต้ไม่เคยมีบ้าน 250 ล้าน ยันไม่ใช่คนสันดานโกง “ทนายตั้ม” ยื่นสอบวันนี้
กัน จอมพลัง โต้ไม่เคยมีบ้าน 250 ล้าน ยันไม่ใช่คนสันดานโกง ฝากคนที่พูดเอาหลักฐานมาให้ดูด้วย ด้าน ทนายตั้ม เตรียมยื่นหนังสือสอบมูลนิธิวันนี้
กัน จอมพลัง หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กโต้ข้อกล่าวหาระบุว่า “ผมไม่เคยมีบ้าน 250 ล้านไม่รู้จุดเริ่มมาจากใคร มีคนเข้าใจผมผิดหลายคนว่าผมเอามาจากไหนโกงใครมารึเปล่า ผมยืนยันผมไม่มีบ้าน250ล้าน และผมไม่ใช่คนสันดานขี้โกง ไม่เคยเสียเรื่องนี้ ผมเคยเห็นบทเรียนมีให้เห็นมากมาย โกงเงินคนที่ไว้ใจมาซื้อบ้านหรู นั่งเฟิร์สคลาส จัดแบรนด์เนม กินหรูอยู่สบาย นั่ง ฮ เที่ยวต่างประเทศ ไม่มีใครจบสวยครับ
ยืนยันอีกครั้งผมไม่มีบ้านหรู250ล้าน ฝากทุกคนตามหลักฐานจากคนที่พูดด้วยครับ”
ก่อนจะเขียนต่อว่า “ผมบอกว่าไม่มีบ้าน 250 ล้าน เวลานี้คนพูดต้องเปิดหลักฐานแล้วนะครับ บ้าน 250 ล้านต้องหลังเบอเริ่มแน่ๆถ้าจะหาหลักฐานมางัดสิ่งที่ผมพูดนี่ง่ายๆเลยนะครับ รีบเอาออกมาเลยครับ”
ขณะที่ด้านทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “พรุ่งนี้ (4 ก.ย. 69) เวลา 11.00 น. ผมจะไปยื่นหนังสือต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้ตรวจสอบ การบริหารเงินบริจาคมากกว่า 200 ล้าน ว่ามีการจัดซื้อ จัดหา และการใช้จ่ายของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้อย่างไร โดยให้เน้นไปที่บริษัทนอมินี ตามที่ได้ข้อมูลลับมาครับ”
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