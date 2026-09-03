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สาวออสซี่ขอ Apple เปิดข้อมูลพิกัด ตามหาแฟนและครอบครัวสูญหายน้ำท่วมเนปาล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 18:00 น.

ซาราดา วิศวานาธาน นักศึกษาแพทย์ชาวออสเตรเลียวัย 23 ปี ขอให้ Apple บริษัทโทรคมนาคม Optus และแอป Life360 ช่วยเปิดข้อมูลตำแหน่งมือถือ เพื่อตามหา ริชาบ ไอเยอร์ แฟนหนุ่มวัย 23 ปี และครอบครัวที่สูญหายจากเหตุน้ำท่วมบริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบตตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2569

ริชาบเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีสุดท้าย เขาเดินทางไปแสวงบุญที่เขาไกรลาสพร้อมพ่อ แม่ และน้องชาย ซาราดาติดต่อแฟนหนุ่มครั้งสุดท้ายในช่วงเช้าวันเกิดเหตุ ก่อนข้อมูลจาก Find My ของ Apple และ Life360 จะแสดงตำแหน่งครอบครัวใกล้โรงแรมบริเวณชายแดนประมาณ 30 นาทีก่อนน้ำท่วม

ตลอด 8 วันที่ผ่านมา ซาราดาพยายามตรวจเส้นทางจากบ้านในนครซิดนีย์ โดยต้องการข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์หลังน้ำท่วมเพื่อดูว่าครอบครัวไอเยอร์ออกจากจุดสุดท้ายไปทางใด เธอเชื่อว่าโทรศัพท์ของทุกคนอาจไม่มีแบตเตอรี่แล้ว จึงไม่สามารถติดต่อกลับมาได้

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เบาะแสหนึ่งมาจากสมาชิกอีกคนในคณะทัวร์ที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์เนปาล ครอบครัวของบุคคลนั้นได้รับข้อมูลจากทางการว่าโทรศัพท์ส่งสัญญาณจากพื้นที่ทางเหนือหลังน้ำท่วม แต่ซาราดายังไม่ได้ข้อมูลลักษณะเดียวกันจากหมายเลขโทรศัพท์ออสเตรเลียของครอบครัวไอเยอร์

ซาราดาระบุว่า Apple, Optus และ Life360 ไม่เปิดข้อมูลเพิ่มเติมตามที่เธอร้องขอ เนื่องจากข้อจำกัดด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ด้าน Optus บอก Reuters ว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลลูกค้าเป็นรายบุคคล ส่วน Apple ไม่ได้ตอบคำถามของ Reuters เกี่ยวกับกรณีนี้โดยตรง

Life360 ระบุว่า สมาชิกที่อยู่ใน “Circle” เดียวกับผู้ใช้สามารถดูตำแหน่งล่าสุดที่ระบบมีอยู่ได้ แต่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตามต้องขอข้อมูลผ่านหน่วยงานท้องถิ่น

นโยบายของ Apple ระบุว่า บริษัทมีทีมรับคำขอข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก รวมถึงคำขอฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยทุกคำขอต้องผ่านการตรวจสอบตามกฎหมายก่อนเปิดเผยข้อมูล อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ารัฐบาลออสเตรเลียหรือเนปาลยื่นคำขอฉุกเฉินต่อ Apple สำหรับครอบครัวไอเยอร์แล้วหรือไม่

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วันที่ 3 กันยายน รัฐบาลออสเตรเลียประกาศส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโดรนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวม 15 คน ไปช่วยค้นหาในเนปาล เพิ่มจากเจ้าหน้าที่ออสเตรเลีย 19 คนที่ปฏิบัติงานอยู่ก่อนแล้ว ขณะนั้นยังมีชาวออสเตรเลีย 38 คน ที่ไม่สามารถยืนยันสถานะได้

เพนนี หว่อง รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย ระบุว่า รัฐบาลส่งข้อมูลโทรคมนาคมให้ทางการเนปาลเพื่อช่วยจำกัดพื้นที่ตำแหน่งสุดท้ายของผู้สูญหาย เจ้าหน้าที่เนปาลกำลังค้นหาหลายจุดที่ออสเตรเลียระบุ รวมถึงบริเวณ Hotel Royal Himalaya โดยใช้กำลังภาคพื้นดิน เฮลิคอปเตอร์ และโดรน

เหตุภัยพิบัติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมเกิดจากการพังถล่มของธารน้ำแข็งใกล้ชายแดนเนปาลกับทิเบต ก่อนมวลน้ำไหลเข้าทำลายชุมชนหลายพื้นที่ ข้อมูลวันที่ 3 กันยายนระบุว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 คน และสูญหายมากกว่า 4,200 คน

ซาราดายังเปิดคำร้องขอให้รัฐบาลออสเตรเลียเพิ่มทรัพยากรในการค้นหา โดยหวังว่าข้อมูลจากโทรศัพท์และอุปกรณ์ติดตามจะช่วยเจ้าหน้าที่จำกัดพื้นที่ค้นหาครอบครัวไอเยอร์ได้เร็วขึ้น

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 18:00 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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