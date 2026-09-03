ข่าวต่างประเทศ

สตรีมมิ่งเกาหลีโดนแฮกครั้งใหญ่ TVING ข้อมูลรั่ว 39.54 ล้านบัญชี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 20:31 น.
สตรีมมิ่งเกาหลีโดนแฮกครั้งใหญ่ TVING ข้อมูลรั่ว 39.54 ล้านบัญชี

รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดผลสอบเหตุแฮก TVING แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งรายใหญ่ของประเทศ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569 พบข้อมูลบัญชีรวม 39.54 ล้านบัญชีรั่วออกจากระบบ พร้อมซอร์สโค้ดและทรัพย์สินทางเทคนิคอีก 361 รายการ

การโจมตีเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ถึง 31 พฤษภาคม แฮกเกอร์ขโมยกุญแจเข้าถึงระบบของนักพัฒนาก่อนเข้าสู่ระบบพัฒนาของ TVING จากนั้นพบกุญแจสำหรับระบบปฏิบัติการอีก 43 รายการอยู่ในซอร์สโค้ด จึงใช้ข้อมูลเหล่านี้ขยายการเข้าถึงไปยังระบบจริงของบริษัท

วันที่ 31 พฤษภาคม แฮกเกอร์สร้างเซิร์ฟเวอร์เสมือน รวบรวมข้อมูลผู้ใช้ประมาณ 24 กิกะไบต์ แล้วส่งออกไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอก ก่อนลบเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ก่อเหตุเพื่อปกปิดร่องรอย TVING แจ้งเหตุให้หน่วยงานรัฐทราบในวันที่ 1 มิถุนายน ขณะนี้ตำรวจเกาหลีใต้ยังสอบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุและปลายทางของข้อมูลที่ถูกส่งไปต่างประเทศ

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บัญชีที่ได้รับผลกระทบแบ่งเป็นบัญชีที่ยังเข้าสู่ระบบได้ 22.06 ล้านบัญชี บัญชีพักการใช้งานและบัญชีที่ปิดแล้วรวม 17.37 ล้านบัญชี และบัญชีทดสอบประมาณ 110,000 บัญชี ตัวเลข 39.54 ล้านจึงเป็นจำนวนบัญชี ไม่ใช่จำนวนผู้ใช้จริง เพราะหนึ่งคนอาจมีหลายบัญชี โดยพบกรณีที่คนเดียวมีมากถึง 13 บัญชี

ข้อมูลที่รั่วมีรายละเอียดแตกต่างกันตามประเภทบัญชี รวมพบข้อมูล 20 หมวด 70 ประเภท เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล วันเกิด และข้อมูลเชื่อมโยงยืนยันตัวตน หรือ CI แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกบัญชีมีข้อมูลเหล่านี้รั่วครบทั้งหมด กระทรวงระบุว่า ณ วันที่ประกาศผลสอบ ยังไม่พบหลักฐานว่าข้อมูลถูกนำไปใช้ทำ Smishing, Voice Phishing หรือซื้อขายผ่าน Dark Web

ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ มีประมาณ 22.47 ล้านบัญชี สมัคร TVING ผ่านบริการ Social Login เช่น Naver, Kakao, Facebook, Apple และ X อย่างไรก็ตาม เหตุครั้งนี้เป็นการรั่วจากระบบของ TVING ไม่ได้หมายความว่าบัญชีบนแพลตฟอร์มเหล่านั้นถูกแฮกตามไปด้วย

ผลสอบยังพบปัญหาในระบบรักษาความปลอดภัยของ TVING หลายจุด บริษัทเก็บกุญแจสำหรับเข้าถึงระบบไว้ในซอร์สโค้ดโดยไม่มีการปกปิดอย่างเหมาะสม เปิดสิทธิ์ให้นักพัฒนาเข้าถึงโครงการจำนวนมาก และเคยพบช่องโหว่บางส่วนจากการทดสอบเจาะระบบในปี 2567 แต่ยังไม่ได้แก้ไข นอกจากนี้ หลังระบบตรวจพบความผิดปกติยังใช้เวลาประมาณ 14 ชั่วโมงกว่าข้อมูลจะไปถึงทีมรักษาความปลอดภัย

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รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมพิจารณาปรับ TVING สูงสุด 30 ล้านวอน จากการแจ้งเหตุล่าช้าเกินกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด ส่วนการตรวจสอบเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจะอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกาหลีใต้

หลังประกาศผลสอบ ชเว จูฮี ซีอีโอ TVING ออกมาขอโทษผู้ใช้และยอมรับผลการตรวจสอบ บริษัทระบุว่าได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้ว ขณะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และไอซีทีรายงานว่ายังไม่พบสัญญาณการโจมตีเพิ่มเติม ณ วันที่ 3 กันยายน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 20:31 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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