ศุภมาส สั่ง สคบ. เรียกผู้จัด คอนเสิร์ตอัสนี-วสันต์ เยียวยาเลื่อนรอบ คืนค่าบัตรเต็มจำนวน
ศุภมาส สั่ง สคบ. เรียกผู้จัด คอนเสิร์ตอัสนี-วสันต์ ถกด่วน หลังอัฒจันทร์โซน VIP ทรุด เคาะมาตรการเยียวยา เลื่อนรอบ-คืนเงินเต็มจำนวน
น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า เมื่อคืนวันที่ 2 กันยายน 2569 เกิดเหตุพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP ทรุดตัว ระหว่างการแสดงคอนเสิร์ต “FAREWELL CONCERT อัสนีและวสันต์” ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ผู้จัดจึงยุติการแสดงและเลื่อนไปเป็นวันที่ 9 กันยายน 2569 เวลา 18.00 น.
ทันทีที่ได้รับรายงานในช่วงเช้าวันนี้ ตนได้สั่งการให้ สคบ. เร่งประสานบริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จำกัด ผู้จัดงาน และบริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด ผู้จำหน่ายบัตร พร้อมนำผลกระทบและข้อเรียกร้องของผู้บริโภคเข้าสู่การหารือ ต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน สคบ. ได้ประชุมร่วมกับทั้งสองฝ่าย เพื่อหาทางออกและกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือบัตร จนได้ข้อสรุปร่วมกันดังนี้
มาตรการเยียวยาสำหรับผู้ชม
มาตรการเยียวยากำหนดให้ผู้ถือบัตรรอบวันที่ 2 กันยายน 2569 ที่ไม่สะดวกเข้าชมในวันที่ 9 กันยายน สามารถขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนผ่านบริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด ส่วนผู้ที่ยังต้องการชมการแสดงสามารถขอย้ายไปชมรอบวันที่ 3, 5, 6 หรือ 8 กันยายน 2569 ได้
นอกจากนี้ ผู้จัดแจ้งว่า ได้จัดพื้นที่รับชมในห้อง VIP ให้ผู้ชมที่เดินทางมาจากต่างประเทศและขอเข้าชมรอบวันที่ 3 กันยายน จำนวน 30 คน ส่วนคำขอบัตรยืนจำนวน 8 ราย ผู้จัดได้ดำเนินการตามความประสงค์แล้ว
“ผู้บริโภคไม่ควรต้องเป็นฝ่ายติดตามหาคำตอบเอง การจัดรอบใหม่เพียงทางเดียวไม่ครอบคลุมทุกคน ดิฉันจึงสั่งให้ สคบ. เร่งประสานทุกฝ่าย เพื่อให้ผู้ถือบัตรมีทางเลือกที่เหมาะกับข้อจำกัดของแต่ละคน และได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม” น.ส.ศุภมาส กล่าว
ช่องทางติดต่อขอคืนเงิน
ผู้ที่ต้องการขอคืนเงินสามารถติดต่อไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา ทางอีเมล CS@THAITICKETMAJOR.COM หรือคอลเซ็นเตอร์ โทร. 02 262 3456 ผู้ที่ชำระผ่านบัตรเครดิตจะได้รับเงินคืนภายใน 2 รอบบิล ส่วนผู้ที่ชำระด้วยเงินสดหรือโอนเงินจะได้รับเงินคืนภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับข้อมูลบัญชีครบถ้วน
ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ สคบ. ได้ลงพื้นที่บันทึกภาพและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ ภายหลังผู้จัดแจ้งว่าได้ดำเนินการปรับแก้ พร้อมรับทราบมาตรการเยียวยาไว้ติดตามผล
สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นจากการเลื่อนการแสดง เช่น ค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแท็กซี่หรือค่าเดินทางระหว่างสนามบิน โรงแรม และสถานที่จัดงาน รวมถึงค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทาง ผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานต่อ สคบ. เป็นรายกรณี เพื่อให้ สคบ. ประสานผู้จัดพิจารณาเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบควรเก็บบัตรคอนเสิร์ต หลักฐานการชำระเงิน ใบเสร็จค่าที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ใบเสร็จค่าเดินทาง และหลักฐานการติดต่อกับผู้จัดงานไว้ให้ครบถ้วน
ผู้บริโภคที่ไม่สะดวกติดต่อไทยทิคเก็ตเมเจอร์หรือผู้จัดงานด้วยตนเอง สามารถแจ้งให้ สคบ. รับเรื่องและช่วยประสานได้ ส่วนผู้ที่ขอคืนเงินหรือย้ายรอบไม่สำเร็จ รวมถึงผู้ที่เห็นว่าการเยียวยายังไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด
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