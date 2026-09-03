บึ้มสนั่น! ระเบิดโรงงาน นิคมบางเพรียง บาดเจ็บ 3 คน เร่งหามส่งรพ.
เกิดเหตุระเบิดในโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางเพรียง จ.สมุทรปราการ บาดเจ็บ 3 ราย เร่งนำตัวทั้งหมดส่งโรงพยาบาล
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569 เกิดเหตุเครื่องจักรระเบิดในโรงงานแห่งหนึ่ง พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางเพรียง ตำบลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คน เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทีมกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ทีมดับเพลิงบางเพรียงเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมด ไม่พบเพลิงและควันแล้ว พร้อมตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดเพื่อค้นหาว่ามีผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมตกค้างอยู่หรือไม่
ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของโรงงานเตรียมเข้าตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอาคาร เพื่อหาสาเหตุความขัดข้องที่ทำให้เกิดการระเบิดในครั้งนี้ต่อไป
หากมีรายงานเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
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