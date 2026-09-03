สุดพีค! เผยเบื้องหลัง ซีรีส์แนวตั้งจีน ที่หลายคนชื่นชอบ ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้
สุดพีค! เผยเบื้องหลัง ซีรีส์แนวตั้งจีน ที่หลายคนชื่นชอบ ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ แม้เบื้องหน้าจะเต็มไปด้วยความสนุก เร้าอารมณ์ ถึงใจ
หลายคนคงเคยติดตามรับชมซีรีส์แนวตั้งของจีนกันมาบ้าง แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเบื้องหลังการถ่ายทำแต่ละฉากนั้นเป็นอย่างไร ล่าสุดผู้ใช้บัญชี TikTok @mignon.boyle โพสต์คลิปวิดีโอเผยเบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งจีนที่หลายคนชื่นชอบ ซึ่งเนื้อหาในคลิปทำให้ผู้ชมต่างคาดเดาไม่ถึงว่าเบื้องหลังของแต่ละฉากที่ปรากฏบนหน้าจอนั้น จะแตกต่างจากภาพที่เห็นบนเบื้องหน้าอย่างสิ้นเชิง
ยกตัวอย่างฉากที่ตัวละครเอกกำลังวิ่งแข่งขัน ด้วยสีหน้าและแววตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ผู้ชมหลายคนอาจเข้าใจว่านักแสดงทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างหนักในการถ่ายทำฉากนี้ แต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังของฉากดังกล่าวกลับสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่ได้รับชมคลิปเป็นอย่างมาก
จากคลิปดังกล่าวชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น “นี่หรอหนังสั้นทีกูติดหนักติดหนา” , “เวลาดู ให้ดูแค่เบื้องหน้า ห้ามดูเบื้องหลัง มันสิหัว”, “ต่อไปขอแต่เบื้องหลังไม่เอาแล้วหนังเบื้องหลังสนุกกว่า”
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