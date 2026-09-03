บันเทิง

สุดพีค! เผยเบื้องหลัง ซีรีส์แนวตั้งจีน ที่หลายคนชื่นชอบ ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 20:00 น.

สุดพีค! เผยเบื้องหลัง ซีรีส์แนวตั้งจีน ที่หลายคนชื่นชอบ ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ แม้เบื้องหน้าจะเต็มไปด้วยความสนุก เร้าอารมณ์ ถึงใจ

หลายคนคงเคยติดตามรับชมซีรีส์แนวตั้งของจีนกันมาบ้าง แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเบื้องหลังการถ่ายทำแต่ละฉากนั้นเป็นอย่างไร ล่าสุดผู้ใช้บัญชี TikTok @mignon.boyle โพสต์คลิปวิดีโอเผยเบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งจีนที่หลายคนชื่นชอบ ซึ่งเนื้อหาในคลิปทำให้ผู้ชมต่างคาดเดาไม่ถึงว่าเบื้องหลังของแต่ละฉากที่ปรากฏบนหน้าจอนั้น จะแตกต่างจากภาพที่เห็นบนเบื้องหน้าอย่างสิ้นเชิง

ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งของจีนที่กำลังเป็นไวรัลใน TikTok
TikTok/ @mignon.boyle

ยกตัวอย่างฉากที่ตัวละครเอกกำลังวิ่งแข่งขัน ด้วยสีหน้าและแววตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ผู้ชมหลายคนอาจเข้าใจว่านักแสดงทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างหนักในการถ่ายทำฉากนี้ แต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังของฉากดังกล่าวกลับสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่ได้รับชมคลิปเป็นอย่างมาก

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จากคลิปดังกล่าวชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น “นี่หรอหนังสั้นทีกูติดหนักติดหนา” , “เวลาดู ให้ดูแค่เบื้องหน้า ห้ามดูเบื้องหลัง มันสิหัว”, “ต่อไปขอแต่เบื้องหลังไม่เอาแล้วหนังเบื้องหลังสนุกกว่า”

TikTok/ @mignon.boyle
TikTok/ @mignon.boyle
TikTok/ @mignon.boyle
TikTok/ @mignon.boyle
TikTok/ @mignon.boyle
TikTok/ @mignon.boyle

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 20:00 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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