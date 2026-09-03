ร้านอาหารดัง ตัดพ้อโดนพิษเศรษฐกิจเล่นงาน อาจถึงเวลาต้องปิดตำนาน 26 ปี

ร้านอาหารดัง ย่านซ.สัมมากร 1 โพสต์ตัดพ้อโดนพิษเศรษฐกิจเล่นงาน ฝากถึงลูกค้า อาจถึงเวลาต้องปิดตำนาน 26 ปี
ด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันหลาย ๆ กิจการทั้งใหญ่และเล็กต่างก็ทยอยปิดตัวลงอย่างน่าใจหาย เพราะไม่สามารถสู้กับต้นทุนที่สูงริบริ่วขึ้นเรื่อย ๆ แต่สวนทางกับรายรับ ซึ่งเจ้าของธุรกิจก็ไม่สามารถทนแบกรับเอาไว้ได้ไหว และจำใจต้องปิดกิจการไป
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของร้านอาหารเจ้าดัง อย่าง ร้านอาหารประพักตร์ ร้านอาหารและของหวานโฮมเมดที่เปิดให้บริการชาวซอยสัมมากร 1 มาอย่างยาวนานถึง 26 ปี ได้โพสต์ข้อความตัดพ้อถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน เริ่มส่งผลกระทบกับร้านเรื่อย ๆ และมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องตัดสินใจปิดตำนานในเร็ว ๆ นี้ โดยไม่รู้ว่าจะสามารถประคับประคองเอาไว้ได้นานแค่ไหน
“สวัสดีค่ะ
โพสต์นี้ ร้านอาหารประพักตร์อยากถือโอกาสขอบคุณลูกค้าทุกๆ ท่านที่อยู่ด้วยกันมาตลอดระยะเวลา 26 ปี นับตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดร้าน และอยากแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นกับทางร้านในเร็วๆ นี้ค่ะ
ตลอด 26 ปีที่ผ่านมา เราตั้งใจทำอาหารและขนมทุกจานอย่างดีที่สุด ด้วยความตั้งใจว่าอยากให้ทุกคนที่มาหาเรา ได้ทานอาหารอร่อยๆในแบบที่ครอบครัวของเราทำและทานกันมาตลอด
จากลูกค้าหลายๆท่านที่มาในวันแรกๆ จนวันนี้บางท่านพาลูก พาหลานกลับมาทานที่ร้าน สิ่งเหล่านี้เป็นความทรงจำที่มีความหมายกับเรามากจริงๆค่ะ
แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาทำให้เราเองเริ่มไม่แน่ใจว่า จะสามารถประคับประคองร้านที่เรารักแห่งนี้ต่อไปได้หรือไม่
วันนี้เราเลยอยากชวนลูกค้าทุกๆ ท่านที่ยังคิดถึงประพักตร์ คิดถึงอาหารจานโปรด หรือคนที่เคยตั้งใจว่าอยากจะลองไปทาน ให้แวะกลับมาหากันอีกสักครั้งนะคะ เพราะในอีกไม่นาน ทางร้านอาจจำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อ ปรับเปลี่ยนบางอย่าง หรืออาจถึงเวลาที่ต้องบอกลาร้านแห่งนี้จริงๆ
หลังจากนี้ทางร้านยังไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ของทางร้านจะไปในทิศทางใด แต่ทางร้านอยากถือโอกาสขอบคุณลูกค้าทุกๆ ท่านจากใจ ที่เป็นส่วนหนึ่งของประพักตร์มาตลอด 26 ปี
หากยังคิดถึงกัน แวะกลับมาหากันนะคะ ประพักตร์ยังยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอค่ะ”
ท่ามกลางกำลังใจจากทั้งลูกค้าเก่าแก่ และชาวเน็ตที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าว เตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนร้านประพักตร์ให้ได้ดำเนินกิจการต่อไปได้ในยุคเศรษฐกิจเช่นนี้
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อ้างอิงจาก : FB Prapak : homemade cakes-cookies
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