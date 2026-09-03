ชีวิตปัจจุบัน เอิ้น ปานระพี นักข่าวสาว คืนถิ่นช่อง 7 ในรอบ 20 ปี ย้อนจุดแรกในวงการ
ภาพล่าสุด เอิ้น ดร.ปานระพี รพิพันธุ์ ผู้ประกาศข่าวสาวสายไอที กลับช่อง 7 ในรอบเกือบ 20 ปี ย้อนจุดเริ่มต้นแรกที่ทำให้มีชื่อในวงการสื่อจนถึงทุกวันนี้
แฟนข่าวหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดี สำหรับ ดร.ปานระพี รพิพันธุ์ หรือ “เอิ้น” ผู้ประกาศข่าวสาวสวย พิธีกรสายไอที และผู้ผลิตรายการ Digital Thailand iT24Hrs ทางช่อง 3 ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้เผยภาพความประทับใจผ่านเฟซบุ๊ก Neekrung ขณะหวนกลับไปเยือนสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 อีกครั้งในรอบเกือบ 20 ปี เผยความในใจว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นแรกที่ทำให้มีชื่อ “ปานระพี” ในวงการสื่อมวลชนจนถึงทุกวันนี้
การกลับมาเยือนบ้านหลังเก่าครั้งนี้ เอิ้น ปานระพี ได้กลับไปนั่งในสตูดิโอเดิมที่เธอเคยทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวภาคค่ำในช่วงปี 2546-2551 แต่สิ่งที่ต่างออกไปคือบทบาทใหม่ที่สลับจากการเป็น “ผู้ถาม” มาเป็น “ผู้ตอบ” ซึ่งเธอได้รับเชิญมาร่วมรายการสด “มีเรื่องต้องคุย”
แม้วันเวลาจะผ่านไปจนมีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมายให้เห็นแปลกตาไปจากเดิม ทั้งตึกใหม่ ห้องทำงานใหม่ และการตกแต่งที่ทันสมัยขึ้นซึ่งในยุคนั้นยังไม่มี แต่ความรู้สึกหลาย ๆ อย่างก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิม
“กลับไปช่อง 7 ในรอบเกือบ 20 ปี!! ที่แห่งแรกที่ทำให้มีปานระพีในวันนี้
วันนี้่ได้ไปนั่งในสตูดิโอเดิมที่เคยนั่งอ่านข่าวภาคค่ำเมื่อประมาณปี 2546-2551 แต่วันนี้บทบาทเปลี่ยนไปเป็นแขกรับเชิญที่มาคุยเรื่องไอทีให้ความรู้เรื่อง flashdrive, SD Card ปลอม อันตรายยังไง เช็กยังไง ระวังยังไง และเรื่อง data center ร่วมกับ พ.ต.ท.วิวัฒนชัย คลื่นแก้ว รองผู้กำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และคุณโอ๋ ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรายการสด ‘มีเรื่องต้องคุย’ กับน้องกาย-สวิตต์ (น้องเก่งมาก ๆ เลยค่ะ)
ปกติจะเป็นคนถาม วันนี้มานั่งเป็นคนตอบสนุกไปอีกแบบค่ะ
ดีใจได้เจอพี่เอิร์ธช่างแต่งหน้าคนสวยคนเดิม เจอทีมช่างภาพคนเดิมที่เคยทำงานด้วยกันด้วยค่ะ
หลาย ๆ อย่างยังเหมือนเดิมและหลายอย่างก็ไม่เคยเห็นมาก่อน ตึกใหม่ ห้องใหม่ การตกแต่งใหม่ที่สมัยนั้นไม่มี
ขอบคุณน้องกายที่พาพี่เอิ้นเดินไปหาพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆในฝ่ายข่าวช่อง 7 ผู้ร่วมยุคกับปานระพี (นานมากกกก) คิดถึงงงง ดีจายได้พบทุกคน อบอุ่น ๆ เหมือนเดิม”
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