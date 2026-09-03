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เว็บแฉข้าราชการโกง “ไม่รอดแล้วเก่งทิพย์68” เข้าไม่ได้ บัญชี Godd Dam หาย ชาวเน็ตห่วงหลังเคยถูกข่มขู่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 16:46 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 16:47 น.
เว็บ “ไม่รอดแล้ว” แฉโกงสอบท้องถิ่น เข้าไม่ได้พร้อมบัญชี Godd Dam ยังไม่รู้สาเหตุ

Drama-addict แชร์ข่าวเว็บไม่รอดแล้วเก่งทิพย์68 และบัญชี Godd Dam หายพร้อมกัน 3 ก.ย. หลังผู้พัฒนาเคยเผยถูกกดดันให้ปิดเว็บ

วันนี้ 3 กันยายน 2569 เฟซบุ๊กเพจ Drama-addict แชร์โพสต์จากเพจ เกมถูกบอกด้วย v.2 หลังพบว่าเว็บไซต์ ไม่รอดแล้วเก่งทิพย์68 ซึ่งรวบรวมข้อมูลผู้เข้าสอบท้องถิ่นปี 2568 ที่พบการแก้ไขคะแนน ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ขณะที่บัญชีเฟซบุ๊ก Godd Dam ผู้พัฒนาเว็บไซต์ก็ไม่สามารถค้นหาได้เช่นกัน

โพสต์ระบุว่า ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเหตุใดทั้งบัญชีและเว็บไซต์จึงหายไปพร้อมกัน ขณะเดียวกันผู้ใช้งานโซเชียลเริ่มแสดงความเป็นห่วงผู้ดูแล เนื่องจาก Godd Dam เคยเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าได้รับข้อความกดดันให้ลบข้อมูลและปิดเว็บไซต์ รวมถึงข้อความข่มขู่บางส่วน

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จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเว็บไซต์หรือบัญชี Godd Dam หายไปเพราะถูกปิดโดยแพลตฟอร์ม เจ้าของปิดเอง เกิดปัญหาทางเทคนิค หรือมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้อง จึงยังไม่สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์กับข้อความข่มขู่ก่อนหน้านี้ได้

เว็บคนโกงสอบท้องถิ่น
ไม่รอดแล้วเก่งทิพย์68

เว็บไซต์ “ไม่รอดแล้วเก่งทิพย์68” เริ่มถูกแชร์ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2569 โดย ผู้ใช้บัญชีชื่อ Godd Dam ระบุว่าจัดทำฐานข้อมูลร่วมกับข้อมูลจาก ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนค้นหาผู้เข้าสอบที่มีข้อมูลคะแนนเปลี่ยนแปลงจากการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568

ช่วงเปิดตัว เว็บไซต์แสดงข้อมูล 3,966 รายชื่อ ครอบคลุม 75 จังหวัด พร้อมรายละเอียดคะแนนที่เพิ่มขึ้น หน่วยงาน อำเภอ และจังหวัดที่ได้รับการบรรจุ รวมคะแนนที่ถูกปรับเพิ่มในฐานข้อมูลประมาณ 148,954 คะแนน บางรายถูกใส่สถานะเชิงล้อเลียนว่า “เตรียมไปฮ่องกง”

ต่อมาเว็บไซต์เพิ่มระบบดาวน์โหลดข้อมูล การค้นหาตามตำแหน่งและพื้นที่ รวมถึงแผนที่แสดงหน่วยงานที่บุคคลในฐานข้อมูลได้รับการบรรจุ ผู้พัฒนายังทยอยเพิ่มข้อมูลใหม่ต่อเนื่องจนถึงช่วงก่อนเว็บไซต์เข้าไม่ได้

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เว็บหายทั้งเว็บ
ภาพจาก : Drama-addict

ตัวเลข 3,966 รายชื่อในเว็บไซต์ ไม่ใช่ตัวเลขสรุปอย่างเป็นทางการล่าสุดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่เป็นจำนวนในชุดข้อมูลที่เว็บไซต์แสดงในช่วงนั้น

ข้อมูลทางการของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ กสถ. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ระบุว่า จากผู้เข้าสอบจริง 279,949 คน พบผู้มีการแก้ไขคะแนน 5,925 คน ในจำนวนนี้มีทั้งผู้ที่เดิมสอบไม่ผ่านแต่ถูกเพิ่มคะแนนจนผ่าน และผู้ที่ผ่านเกณฑ์อยู่แล้วแต่มีคะแนนเพิ่มขึ้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอัปเดตภายหลังว่า ในกลุ่ม 5,925 คน มีผู้ได้รับการบรรจุแล้วและต้องเพิกถอนการบรรจุ 3,868 คน ส่วนอีก 2,057 คนยังไม่ได้บรรจุ จึงไม่มีตำแหน่งให้เพิกถอนและจะไม่ถูกเรียกบรรจุต่อ

คดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี 2568 เริ่มขยายผลหลังตำรวจและสำนักงาน ป.ป.ช. ตรวจค้นสถานที่ในจังหวัดนนทบุรี พบคอมพิวเตอร์ เอกสารรายชื่อ และข้อมูลกระดาษคำตอบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนน เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบทั้งผู้จัดสอบ ผู้แก้ข้อมูล นายหน้า และผู้เข้าสอบที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงคะแนน ก่อนนำไปสู่การจัดทำบัญชีผลสอบใหม่ทั่วประเทศ

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ส่วนการหายไปของ Godd Dam และเว็บไซต์ “ไม่รอดแล้วเก่งทิพย์68” ล่าสุดยังต้องรอคำชี้แจงจากผู้พัฒนา แพลตฟอร์ม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันว่าเกิดจากสาเหตุใด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 16:46 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 16:47 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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