เว็บแฉข้าราชการโกง “ไม่รอดแล้วเก่งทิพย์68” เข้าไม่ได้ บัญชี Godd Dam หาย ชาวเน็ตห่วงหลังเคยถูกข่มขู่
Drama-addict แชร์ข่าวเว็บไม่รอดแล้วเก่งทิพย์68 และบัญชี Godd Dam หายพร้อมกัน 3 ก.ย. หลังผู้พัฒนาเคยเผยถูกกดดันให้ปิดเว็บ
วันนี้ 3 กันยายน 2569 เฟซบุ๊กเพจ Drama-addict แชร์โพสต์จากเพจ เกมถูกบอกด้วย v.2 หลังพบว่าเว็บไซต์ ไม่รอดแล้วเก่งทิพย์68 ซึ่งรวบรวมข้อมูลผู้เข้าสอบท้องถิ่นปี 2568 ที่พบการแก้ไขคะแนน ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ขณะที่บัญชีเฟซบุ๊ก Godd Dam ผู้พัฒนาเว็บไซต์ก็ไม่สามารถค้นหาได้เช่นกัน
โพสต์ระบุว่า ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเหตุใดทั้งบัญชีและเว็บไซต์จึงหายไปพร้อมกัน ขณะเดียวกันผู้ใช้งานโซเชียลเริ่มแสดงความเป็นห่วงผู้ดูแล เนื่องจาก Godd Dam เคยเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าได้รับข้อความกดดันให้ลบข้อมูลและปิดเว็บไซต์ รวมถึงข้อความข่มขู่บางส่วน
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเว็บไซต์หรือบัญชี Godd Dam หายไปเพราะถูกปิดโดยแพลตฟอร์ม เจ้าของปิดเอง เกิดปัญหาทางเทคนิค หรือมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้อง จึงยังไม่สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์กับข้อความข่มขู่ก่อนหน้านี้ได้
เว็บไซต์ “ไม่รอดแล้วเก่งทิพย์68” เริ่มถูกแชร์ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2569 โดย ผู้ใช้บัญชีชื่อ Godd Dam ระบุว่าจัดทำฐานข้อมูลร่วมกับข้อมูลจาก ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนค้นหาผู้เข้าสอบที่มีข้อมูลคะแนนเปลี่ยนแปลงจากการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568
ช่วงเปิดตัว เว็บไซต์แสดงข้อมูล 3,966 รายชื่อ ครอบคลุม 75 จังหวัด พร้อมรายละเอียดคะแนนที่เพิ่มขึ้น หน่วยงาน อำเภอ และจังหวัดที่ได้รับการบรรจุ รวมคะแนนที่ถูกปรับเพิ่มในฐานข้อมูลประมาณ 148,954 คะแนน บางรายถูกใส่สถานะเชิงล้อเลียนว่า “เตรียมไปฮ่องกง”
ต่อมาเว็บไซต์เพิ่มระบบดาวน์โหลดข้อมูล การค้นหาตามตำแหน่งและพื้นที่ รวมถึงแผนที่แสดงหน่วยงานที่บุคคลในฐานข้อมูลได้รับการบรรจุ ผู้พัฒนายังทยอยเพิ่มข้อมูลใหม่ต่อเนื่องจนถึงช่วงก่อนเว็บไซต์เข้าไม่ได้
ตัวเลข 3,966 รายชื่อในเว็บไซต์ ไม่ใช่ตัวเลขสรุปอย่างเป็นทางการล่าสุดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่เป็นจำนวนในชุดข้อมูลที่เว็บไซต์แสดงในช่วงนั้น
ข้อมูลทางการของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ กสถ. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ระบุว่า จากผู้เข้าสอบจริง 279,949 คน พบผู้มีการแก้ไขคะแนน 5,925 คน ในจำนวนนี้มีทั้งผู้ที่เดิมสอบไม่ผ่านแต่ถูกเพิ่มคะแนนจนผ่าน และผู้ที่ผ่านเกณฑ์อยู่แล้วแต่มีคะแนนเพิ่มขึ้น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอัปเดตภายหลังว่า ในกลุ่ม 5,925 คน มีผู้ได้รับการบรรจุแล้วและต้องเพิกถอนการบรรจุ 3,868 คน ส่วนอีก 2,057 คนยังไม่ได้บรรจุ จึงไม่มีตำแหน่งให้เพิกถอนและจะไม่ถูกเรียกบรรจุต่อ
คดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี 2568 เริ่มขยายผลหลังตำรวจและสำนักงาน ป.ป.ช. ตรวจค้นสถานที่ในจังหวัดนนทบุรี พบคอมพิวเตอร์ เอกสารรายชื่อ และข้อมูลกระดาษคำตอบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนน เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบทั้งผู้จัดสอบ ผู้แก้ข้อมูล นายหน้า และผู้เข้าสอบที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงคะแนน ก่อนนำไปสู่การจัดทำบัญชีผลสอบใหม่ทั่วประเทศ
ส่วนการหายไปของ Godd Dam และเว็บไซต์ “ไม่รอดแล้วเก่งทิพย์68” ล่าสุดยังต้องรอคำชี้แจงจากผู้พัฒนา แพลตฟอร์ม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันว่าเกิดจากสาเหตุใด
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- Drama-addict: แชร์ประเด็น Godd Dam และเว็บไซต์ไม่รอดแล้วเก่งทิพย์68
- มติชน: ชาวเน็ตถามหา Godd Dam หลังบัญชีและเว็บไซต์หาย
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