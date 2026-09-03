ข่าวการเมือง

“ไชยชนก” ป้องโครงการ TH-AI โดนวิจารณ์การทำงาน ชี้ผู้ใช้อาจใช้โมเดลผิดประเภท

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 15:28 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 15:28 น.

ไชยชนก ป้องโครงการ TH-AI Passport โดนวิจารณ์การทำงาน ชี้ผู้ใช้อาจใช้โมเดลผิดประเภท พร้อมโต้ความเห็นชาวเน็ตว่าของฟรีดีกว่า

นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ TH-AI Passport ถึงปัญหาการใช้งานว่า หากพูดถึงความผิดเพี้ยน ที่ป้อนภาษาไทยไป แต่ผลลัพธ์ได้ภาษาอื่นนั้น ต้องบอกว่าตัวนี้คือแพลตฟอร์ม และแพลตฟอร์มนี้เป็นการนำโมเดล AI ที่ใช้นอกแพลตฟอร์ม TH-AI Passport มาใช้ในแพลตฟอร์ม ยืนยันแพลตฟอร์มไม่ได้สร้างโมเดลขึ้นมา แต่เป็นการนำโมเดลของเอกชน เข้ามาให้บริการในแพลตฟอร์ม โดยมีหลายโมเดลที่ฟรี

หากถามว่าทำไมรัฐบาลไม่สร้าง AI ที่ดีกว่าที่มีอยู่ของเอกชน ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องยากมาก ที่เราจะทำโมเดลของไทยเอง และดีกว่า Open AI, Gemini หรือค่ายอื่นๆ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เรานำโมเดลของเอกชนมาใช้งาน ซึ่งเหตุผลที่ทำให้ผลลัพธ์การสร้างออกมาผิดเพี้ยน ไม่ได้เกิดจากระเบียบของแพลตฟอร์ม แต่มันอยู่ที่สมรรถนะของ AI ด้วย

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เมื่อถามถึงกรณีที่ประชาชนได้ทดลองใช้และนำไปเปรียบเทียบกับโมเดล AI ที่ใช้งานฟรี และพบว่าของฟรีได้ผลลัพธ์ดีกว่า นายไชยชนก กล่าวว่า ต้องถามก่อนว่าฟรีอันไหน โปรอันไหน ไม่ดีกว่าหรือดีกว่าแบบไหน ถ้าบอกว่าแบบฟรี มันปรับให้เข้ากับเรามากกว่า ตอบในภาษาที่เราชอบมากกว่า มันเป็นเพราะว่าตอนเราใช้ AI ไม่ว่าจะแบบไหน จะฟรีหรือไม่ฟรี มันก็กำลังทำการเรียนรู้ เพื่อปรับให้เข้ากับเรา มันเป็นผู้ช่วยส่วนตัว

นายไชยชนก ยกตัวอย่างว่า หากมีการใช้ AI ฟรีมา 3 ปี มันก็จะเข้าใจว่าคุณมีความชอบหรือคำตอบแบบไหน ก็จะสร้างขึ้นมาให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้มากกว่า แต่เมื่อเริ่มมาใช้กับแพลตฟอร์มของรัฐบาล ก็จะเป็นการเริ่มใหม่ ดังนั้นคำตอบก็จะมีความแตกต่าง อย่างไรก็ตาม ต้องมีชุดคำสั่ง วิธีการและสิ่งที่เคยสร้าง มาเชื่อมกับ AI ฟรีที่ผู้ใช้งานเคยใช้ นำเข้ามาใส่เพื่อประมวลผล หากไม่ทำแบบนี้ คำตอบที่ได้จะต่างกัน

นายไชยชนก กล่าวว่า ส่วนกรณีที่บอกว่าตัวโปรใช้งานไม่ดีเท่าของฟรี ต้องไปดูว่าคุณใช้งานตัวโปรอันไหน ทำเรื่องอะไร และเปรียบเทียบกับตัวฟรีอย่างไร เพราะโมเดลทุกอันที่เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์ม ล้วนแต่เป็นโมเดลที่มีรายละเอียดแตกต่างกันไป อาทิ Seedance, Nano Banana, Grok หรือ GPT ซึ่งมีความสามารถและความเก่งไม่เหมือนกัน แต่ละโมเดลมีความเฉพาะทาง เช่น หากต้องการโมเดลที่เก่งเรื่องการทำ มาเปรียบเทียบกับโมเดลที่เก่งด้านการสร้างรูป แน่นอนว่าเป็นการใช้อุปกรณ์ผิด จึงทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่าง

เมื่อถามว่า ผู้ใช้งานจะรู้ได้ไงว่า AI ตัวไหนมีความสามารถอะไร นายไชยชนก กล่าวว่า ในแพลตฟอร์มมีแนะนำอยู่แล้วว่า โมเดลไหนควรใช้สำหรับอะไร และที่สำคัญเจตนาของโครงการนี้ คือต้องการให้รู้ว่าโมเดลนี้เหมาะสมที่จะใช้หรือไม่ ซึ่งต้องไปทดลองดูว่าโมเดลไหน เหมาะเหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้ โดยไม่ต้องเสียเงิน และพอหมดโครงการไปก็จะได้รู้ว่า เราควรใช้โมเดลไหนสำหรับแนวทางการทำงานของเรา ซึ่งนี่คือจุดประสงค์ของโครงการ ดังนั้นการที่ประชาชนเข้ามาใช้งาน และได้รู้ว่าโมเดลไหนไม่เหมาะกับเรื่องไหน ก็ถือว่าตรงตามเป้าหมายของโครงการ

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เมื่อถามว่าต้องมีการรณรงค์ให้ประชาชนรู้หรือไม่ว่าโมเดลไหนเหมาะกับเรื่องไหน นายไชยชนก กล่าวว่า อีกประเด็นนึงที่ตนได้แจ้งกับทีมงานไว้ว่า หากเข้าไปในแพลตฟอร์มจะพบว่า โมเดลที่ให้ใช้เป็นโมเดลพื้นฐาน ซึ่งถูกติดตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้น ดังนั้นหากไม่ได้เปลี่ยนโมเดล และมีการสร้างอะไรต่างๆ จะถูกสร้างโดยโมเดลแบบฟรีอยู่ จึงได้แจ้งทีมงานไปว่า ควรติดตั้งให้ใช้โมเดลสูงสุดไปเลย

เมื่อถามว่าหากปรับเป็นโมเดลสูงสุดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาของประชาชน แต่เป็นปัญหาของคู่สัญญาที่ต้องไปรับมือ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการอยู่แล้ว

นายไชยชนก กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับคนที่ใช้งานแล้วบอกว่าไม่ได้ผลลัพธ์เหมือนกับ Gemini หรือ Chat GPT อยากให้เข้าไปเอาข้อมูลที่เคยใช้ใน AI ฟรี แล้วสร้างเป็นลิงก์ แล้วนำมาเชื่อมกับแพลตฟอร์มของรัฐบาล เพื่อให้แพลตฟอร์มนำข้อมูลใน AI ฟรี มาเป็นฐานข้อมูล เชื่อว่าจะทำให้การใช้งานในแพลตฟอร์ม สนุกอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ อยากให้ทุกคนเข้าไปดูเรื่องของชุดคำสั่ง เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น และอยากให้ตรวจสอบว่าใช้งานตัวโมเดดพื้นฐานหรือโปร อยากให้เราใช้หลายโมเดล เพราะความตั้งใจของรัฐบาลคือ ต้องการให้เข้าถึงและทดลอง ขอให้ทุกคนลองใช้ต่อไปเรื่อยๆ เชื่อว่าจะดีขึ้น

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 15:28 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 15:28 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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