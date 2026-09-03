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ลูกค้าปากแจ๋ว ทักแชตแช่ง ช่างแต่งหน้าชื่อดัง หลังปฏิเสธรับงาน ‘แต่งหน้าศพ’

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 16:19 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 16:19 น.

ลูกค้าปากแจ๋ว ทักแชตแช่ง ช่างแต่งหน้าชื่อดัง หลังปฏิเสธรับงาน ‘แต่งหน้าศพ’ โซเชียลวิจารณ์เดือด แนะช่างฟาดกลับ “รอแต่งหน้ามึง”

มีเรื่องสะเทือนวงการช่างแต่งหน้ามืออาชีพ เมื่อมีช่างแต่งหน้ารายหนึ่งถูกลูกค้าทักแชตดูถูกผลงาน ทั้งยังแช่งคนในครอบครัวของช่าง จนกลายเป็นดรามาร้อนในโลกออนไลน์ โดยจุดเริ่มต้นคือมีลูกค้าทักแชทมาจ้างช่างแต่งหน้าให้ไปแต่งหน้าศพ แต่ทางช่างได้ปฏิเสธไปอย่างสุภาพ โดยให้เหตุผลว่าเครื่องสำอางชุดนี้ยังต้องเก็บไว้ใช้แต่งหน้าให้ลูกค้าคนอื่น ๆ ต่อไป

ลูกค้าพยายามต่อรองว่าให้ใช้เครื่องสำอางทั่วไปที่ไม่ได้ใช้แล้วมาแต่งแทนได้ แต่ช่างก็ยังยืนยันอย่างสุภาพกลับไปว่า ไม่สามารถรับงานนี้ได้จริง ๆ เนื่องจากไม่สะดวกใจ และทำใจยากมาก ๆ ที่จะรับงานสายนี้

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ทว่าเมื่อลูกค้าถูกปฏิเสธต่อเนื่องจึงเกิดการสลิ้งแตก และพิมพ์แชตกลับมาต่อว่าช่างแต่งหน้าคนดังกล่าวอย่างรุนแรง โดยแช่งว่า “เดี๋ยวคนใกล้ตัวเธอก็ต้องไป เธอก็ต้องมาแต่งเขา ซ้อมๆ ไว้ไม่ดีกว่าหรอ ได้เงินด้วย” ซ้ำยังกล่าวหาว่าช่างรังเกียจและเลือกปฏิบัติกับลูกค้า และขู่ว่าจะเอาไปประจาน ทั้งยังต่อว่าผลงานการแต่งหน้าของช่างคนนี้ด้วย ก่อนจะขอบล็อกช่องทางการติดต่อของช่าง

ลูกค้าปากแจ๋ว ทักแชตแช่ง ช่างแต่งหน้าชื่อดัง หลังปฏิเสธรับงาน 'แต่งหน้าศพ'-2
ภาพจาก : FB รัญชิดา เปรมศิริ

จากนั้นทางฝั่งของช่างแต่งหน้า ได้ทำการแคปภาพหน้าจอแชตทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยนำมาโพสต์ลงในหน้าเฟซบุ๊กของตัวเอง พร้อมระบุข้อความว่า “กูหลุดเลยค่ะ อยู่ ๆ มาด่ากู กูไม่ได้รับแต่งหน้างานศพนะคะ บ้าอะไร แต่ละวันที่ต้องเจอ แบบไหนเนี่ย แล้วมึงมาแช่งคนใกล้ตัวกูทำไม ฉันไม่รู้หลอกนะว่าใคร แต่ถ้าเจ๋งจริง เอาแอ็คจริง ทักมาค่ะ กระจอก”

ลูกค้าปากแจ๋ว ทักแชตแช่ง ช่างแต่งหน้าชื่อดัง หลังปฏิเสธรับงาน 'แต่งหน้าศพ'-1 ลูกค้าปากแจ๋ว ทักแชตแช่ง ช่างแต่งหน้าชื่อดัง หลังปฏิเสธรับงาน 'แต่งหน้าศพ'-3

หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตก็แห่เข้ามาคอมเมนต์ตำหนิลูกค้าปากแจ๋วคน โดยแนะนำให้ช่างน่าจะตอบกลับไปก่อนโดนบล็อกว่า “รอแต่งหน้ามึงค่ะ น่าจะเป็นคนต่อไปจากงานนี้เลย” นอกจากนั้นยังมีคนเข้ามาให้กำลังใจช่างแต่งหน้ากันเป็นจำนวนมาก พร้อมกับให้ข้อมูลว่า ปกติช่างแต่งหน้างานมงคลกับงานศพจะแยกสายกันทำอย่างชัดเจนอยู่แล้ว

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ชาวเน็ตคอมเมนต์ ชาวเน็ตคอมเมนต์-1 ชาวเน็ตคอมเมนต์-2

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อ้างอิงจาก : FB อรรถรส

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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