โรงพยาบาลขุนยวม แจงปมแม่เสียชีวิตพร้อมลูก ขณะทำคลอด เร่งสอบสาเหตุ
รพ.ขุนยวม ออกแถลงการณ์ปม แม่เสียชีวิตพร้อมลูกในครรภ์ขณะทำคลอด เร่งสอบข้อเท็จจริงกระบวนการดูแลรักษาอย่างโปร่งใส รอผลชันสูตรสรุปสาเหตุที่แน่ชัด
จากรณีเหตุสลด น.ส.ผกาพรรณ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี มาตามนัดฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยแพทย์ประเมินปากมดลูกและตรวจอัลตราซาวด์ พบว่าทารกอยู่ในท่าศีรษะลง มีน้ำหนักประมาณ 3,076 กรัม จากการตรวจสอบแล้วยังไม่เข้าสู่ระยะคลอด แพทย์จึงกระตุ้นปากมดลูกด้วยวิธี membrane stripping ตามการประเมินทางคลินิก รวมทั้งให้คำแนะนำต่าง ๆ พร้อมทั้งแจ้งอาการสำคัญที่ต้องกลับมาที่โรงพยาบาล จากนั้นให้เธอกลับสังเกตอาการที่บ้าน
กระทั่งวันที่ 1 กันยายน 2569 เวลา 01.20 น. น.ส.ผกาพรรณ เจ็บท้องและมีอาการท้องแข็งและกลับมาที่โรงพยาบาล ทีมแพทย์ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด พบความผิดปกติการเต้นหัวใจเป็นช่วง ๆ เวลาต่อมาพบอาการน้ำคร่ำน้อยร่วมด้วยจึงส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพในการดูแลต่อ ตอนนั้นเธอมีอาการหายใจลำบาก แน่นหน้าอก และหมดสติเฉียบพลัน ทีมแพทย์รีบให้การช่วยเหลือบนรถพยาบาล และนำผู้ป่วยกลับมายังโรงพยาบาลขุนยวม
จากนั้นนำตัวผู้ป่วยส่งรักษาต่อในห้องฉุกเฉินอย่างเต็มที่ แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตแม่และทารกในครรภ์ไว้ได้ อย่างไรก็ดียังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้
ล่าสุดวันที่ 3 กันยายน 2569 โรงพยาบาลขุนยวม ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 เรื่อง กรณีการเสียชีวิตของมารดาและทารกในครรภ์ ระบุว่า
โรงพยาบาลขุนยวมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของมารดาและทารกที่ เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2569 และตระหนักถึงความสูญเสีย รวมทั้งข้อกังวลของครอบครัวต่อเหตุการณ์ครั้งนี้
โรงพยาบาลได้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวและข่าวที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์แล้ว ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับบริการ การประเมินอาการ การ ดูแลรักษา และการส่งต่อ รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยทบทวนเวชระเบียนและข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ลําดับเหตุการณ์ที่ครบถ้วนและชัดเจน
สําหรับสาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างรอผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการ และจะแจ้งความคืบหน้าเมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
ทั้งนี้ โรงพยาบาลให้ความสําคัญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบและโปร่งใส โดยเคารพ
ความเป็นส่วนตัวของครอบครัวผู้เสียชีวิต
โรงพยาบาลขุนยวมพร้อมนําผลการทบทวนมาพัฒนากระบวนการดูแลรักษาและระบบบริการ อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสําคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสําคัญ
โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2569
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