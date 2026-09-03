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โรงพยาบาลขุนยวม แจงปมแม่เสียชีวิตพร้อมลูก ขณะทำคลอด เร่งสอบสาเหตุ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 16:14 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 16:15 น.
โรงพยาบาลขุนยวม แถลงการณ์ปมแม่เสียชีวิตพร้อมลูกขณะทำคลอด

รพ.ขุนยวม ออกแถลงการณ์ปม แม่เสียชีวิตพร้อมลูกในครรภ์ขณะทำคลอด เร่งสอบข้อเท็จจริงกระบวนการดูแลรักษาอย่างโปร่งใส รอผลชันสูตรสรุปสาเหตุที่แน่ชัด

จากรณีเหตุสลด น.ส.ผกาพรรณ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี มาตามนัดฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยแพทย์ประเมินปากมดลูกและตรวจอัลตราซาวด์ พบว่าทารกอยู่ในท่าศีรษะลง มีน้ำหนักประมาณ 3,076 กรัม จากการตรวจสอบแล้วยังไม่เข้าสู่ระยะคลอด แพทย์จึงกระตุ้นปากมดลูกด้วยวิธี membrane stripping ตามการประเมินทางคลินิก รวมทั้งให้คำแนะนำต่าง ๆ พร้อมทั้งแจ้งอาการสำคัญที่ต้องกลับมาที่โรงพยาบาล จากนั้นให้เธอกลับสังเกตอาการที่บ้าน

กระทั่งวันที่ 1 กันยายน 2569 เวลา 01.20 น. น.ส.ผกาพรรณ เจ็บท้องและมีอาการท้องแข็งและกลับมาที่โรงพยาบาล ทีมแพทย์ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด พบความผิดปกติการเต้นหัวใจเป็นช่วง ๆ เวลาต่อมาพบอาการน้ำคร่ำน้อยร่วมด้วยจึงส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพในการดูแลต่อ ตอนนั้นเธอมีอาการหายใจลำบาก แน่นหน้าอก และหมดสติเฉียบพลัน ทีมแพทย์รีบให้การช่วยเหลือบนรถพยาบาล และนำผู้ป่วยกลับมายังโรงพยาบาลขุนยวม

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จากนั้นนำตัวผู้ป่วยส่งรักษาต่อในห้องฉุกเฉินอย่างเต็มที่ แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตแม่และทารกในครรภ์ไว้ได้ อย่างไรก็ดียังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้

โรงพยาบาลขุนยวม ออกแถลงการณ์แม่เสียชีวิตขณะทำคลอดลูก
ภาพจาก Facebook : โรงพยาบาลขุนยวม

ล่าสุดวันที่ 3 กันยายน 2569 โรงพยาบาลขุนยวม ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 เรื่อง กรณีการเสียชีวิตของมารดาและทารกในครรภ์ ระบุว่า

โรงพยาบาลขุนยวมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของมารดาและทารกที่ เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2569 และตระหนักถึงความสูญเสีย รวมทั้งข้อกังวลของครอบครัวต่อเหตุการณ์ครั้งนี้

โรงพยาบาลได้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวและข่าวที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์แล้ว ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับบริการ การประเมินอาการ การ ดูแลรักษา และการส่งต่อ รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยทบทวนเวชระเบียนและข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ลําดับเหตุการณ์ที่ครบถ้วนและชัดเจน

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สําหรับสาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างรอผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการ และจะแจ้งความคืบหน้าเมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ โรงพยาบาลให้ความสําคัญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบและโปร่งใส โดยเคารพ
ความเป็นส่วนตัวของครอบครัวผู้เสียชีวิต

โรงพยาบาลขุนยวมพร้อมนําผลการทบทวนมาพัฒนากระบวนการดูแลรักษาและระบบบริการ อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสําคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสําคัญ

โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2569

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ก.ย. 2569 16:14 น.| อัปเดต: 03 ก.ย. 2569 16:15 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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